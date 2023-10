Πέθανε ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι, ο αγαπημένος Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια»

Ο Αμερικανοκαναδός ηθοποιός και παραγωγός Μάθιου Πέρι, διάσημος από ην ερμηνεία του ως Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια» («Friends»), βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 54 ετών, όπως ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Los Angeles Times, η αστυνομία τον βρήκε πεθαμένο μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.

Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας και πληροφορίες του –ειδικευμένου στην κάλυψη διασημοτήτων– ιστότοπου TMZ, ο οποίος ήταν το πρώτο μέσο που αναφέρθηκε στον θάνατό του.

Ο Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι (Matthew Langford Perry) γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1969 και είχε παίξει σε πολλές ταινίες και σειρές.

Έγινε γνωστός για την ερμηνεία του ως Τσάντλερ Μπινγκ (Chandler Bing) στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Τα φιλαράκια» του NBC, το οποίο προβλήθηκε για 10 σεζόν από το 1994 έως το 2004.

Ο ηθοποιός έλαβε υποψηφιότητα Primetime Emmy το 2002 για την ερμηνεία του στην αγαπημένη κωμική σειρά.

Μαζί με το «Friends», ο Πέρι εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Studio 60 on the Sunset Strip», «Go On» και «The Odd Couple». Ήταν, επίσης, συνδημιουργός, εκτελεστικός παραγωγός και πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς του ABC «Mr. Sunshine», που διήρκεσε από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2011.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/sAGMLmu5ki

— Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 29, 2023