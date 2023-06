«Ziggy Stardust»: Η ταινία του Ντέιβιντ Μπόουι επιστρέφει σε πλήρως αποκατεστημένη εκδοχή

Η ταινία «Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture» του Ντέιβιντ Μπόουι επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε πλήρως ψηφιακά αποκατεστημένη εκδοχή της για πρώτη φορά στην ιστορία.