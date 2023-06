«And Just Like That»: Η Κιμ Κατράλ, η τηλεοπτική Σαμάνθα Τζόουνς, επιστρέφει

Η πρωταγωνίστρια φέρεται να βρέθηκε στα γυρίσματα της σειράς στις 22 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη και να γύρισε μόνο μία σκηνή, χωρίς να δει τις πρωταγωνίστριες ή τον παραγωγό του «And Just Like That», Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

Σύμφωνα με το σενάριο στο spin off του «Sex and The City», η «Σαμάνθα», η οποία μένει πλέον μόνιμα στο Λονδίνο θα έχει μία τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι Μπράντσο την οποία υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η διάσημη ενδυματολόγος Πατρίτσια Φιλντ, επιμελήθηκε την εμφάνισή της.

Σημειώνεται ότι η Κιμ Κατράλ υποδύθηκε τη Σαμάνθα Τζόουνς για έξι σεζόν στο «Sex and the City» και στην συνέχεια στις δύο ταινίες που ακολούθησαν μαζί με τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις και Σίνθια Νοξ.

Ο δεύτερος κύκλος του «And Just Like That» κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου.

To τρέιλερ του δεύτερου κύκλου

Kυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για τον δεύτερο κύκλο της αγαπημένης σειράς «Αnd Just Like That» με την επιστροφή του Τζον Κορμπέττ στη μικρή οθόνη. Η σειρά των 11 επεισοδίων ξεκινά ένα χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Μπιγκ (Κρις Νορθ) και ακολουθεί μεταξύ άλλων την προσπάθεια της Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) να το ξεπεράσει και να προχωρήσει τη ζωή της. Στο πλευρό της για μία ακόμη φορά πρωταγωνιστούν οι Κρίστιν Ντέιβις (Kristin Davis) και Σίνθια Νίξον(Cynthia Nixon).

«Δεν προχωράς επειδή είσαι έτοιμος. Προχωράς γιατί έχεις ξεπεράσει αυτό που ήσουν», λέει η Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) στην αρχή του τρέιλερ, το οποίο προσφέρει αρκετές «ζουμερές» λεπτομέρειες για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στο νέο κύκλο.