Όσκαρ 2023: Η αειθαλής Μισέλ Γέο έγραψε ιστορία

Η 60χρονη Μισέλ Γεό από τη Μαλαισία κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην αντισυμβατική κωμωδία δράσης «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once») των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την ιδιοκτήτρια καθαριστηρίου Έβελιν Γουάνγκ, έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη Ασιάτισσα αλλά και η πρώτη μη λευκή γυναίκα που κερδίζει σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία, από το 2002 και τη Χάλι Μπέρι η οποία απέσπασε το αγαλματίδιο του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Monster’s Ball».

Κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου της όταν παρέλαβε το βραβείο, η Γέο είπε: «Για όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια που μου μοιάζουν και με παρακολουθούν απόψε, αυτή είναι μια ένδειξη ελπίδας και δυνατότητας. Αυτή είναι η απόδειξη του ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Και κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι έχετε περάσει το όριο ηλικίας. Ποτέ μην τα παρατάτε».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο στη μαμά της και «όλες τις μητέρες στον κόσμο, επειδή εκείνες είναι οι υπερηρωίδες. Γράφουμε ιστορία».

Η Γεό άρχισε την καριέρα της με ρόλους σε ταινίες δράσης που παράγονταν στο Χονγκ Κονγκ. Γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία αφού πρωταγωνίστησε σε φιλμ της σειράς ταινιών κατασκοπείας 007, το «Tomorrow Never Dies» (1997), με τον Πιρς Μπρόσναν.