Όσκαρ 2023: Σάρωσε το «Τα πάντα όλα» με επτά βραβεία

Η αντισυμβατική κωμωδία «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All at Once), απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και γενικότερα κατήγαγε θρίαμβο στην 95η τελετή των βραβείων Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, όπου εξασφάλισε τα πιο περίβλεπτα βραβεία.

Ανάμιξη δράσης, χιούμορ και επιστημονικής φαντασίας, η ταινία για τις τρελές περιπέτειες μιας Κινέζας μετανάστριας, μεσόκοπης ιδιοκτήτριας πλυντηρίου, που ξαφνικά μεταπηδά από το ένα παράλληλο σύμπαν στο άλλο, έφερε επίσης αγαλματίδια σε βασικούς συντελεστές της, ιδίως για τον Α΄ και τον Β΄ γυναικείο ρόλο (Μισέλ Γιο, Τζέιμι Λι Κέρτις), καθώς και για τον Β΄ ανδρικό ρόλο (Κε Χούι Κουάν).

Καλύτερη ξένη ταινία το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»

Η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη στα γερμανικά του αντιπολεμικού μυθιστορήματος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο», συγκλονιστική αναπαράσταση της φρίκης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έλαβε βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας.

Παραγωγή του Netflix, η ταινία μεγάλου μήκους είναι η τρίτη μεταφορά του αριστουργήματος της παγκόσμιας λογοτεχνίας στη μεγάλη οθόνη, όμως η πρώτη στη γλώσσα του Γκέτε, αυτή στην οποία το έγραψε ο δημιουργός του. Διαγωνιζόταν με τις ταινίες «Αργεντινή 1985», «Close», «EO» και «The Quiet Girl».

Το αγαλματίδιο για την καλύτερη σκηνοθεσία στους «δυο Ντάνιελ» (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ) για «Τα Πάντα Όλα»

Οι Ντάνιελ Σάινερτ και Ντάνιελ Κουάν εξασφάλισαν το περιπόθητο βραβείο Όσκαρ σκηνοθεσίας χάρη στην κωμωδία τους «Τα Πάντα Όλα».

Οι «δυο Ντάνιελ» ευχαρίστησαν τις μητέρες τους και τους συντελεστές της ταινίας παραλαμβάνοντας το βραβείο τους. Οι υπόλοιποι διεκδικητές ήταν οι Στίβεν Σπίλμπεργκ («The Fabelmans»), Τοντ Φιλντ («Tar»), Μάρτιν Μακντόνα («Τα πνεύματα του Ινισέριν») και Ρούμπεν Έστλουντ («Το τρίγωνο της θλίψης»).

Καλύτερο ντοκιμαντέρ το «Ναβάλνι»

Η ταινία «Ναβάλνι», για την δηλητηρίαση του Ρώσου αντιπολιτευόμενου και τη φυλάκισή του μετά την επιστροφή του το 2021 στη Μόσχα, κέρδισε Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Επί σκηνής μαζί με τον Καναδό σκηνοθέτη Ντάνιελ Ρόχερ, η Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγος του 46χρονου Αλεξέι Ναβάλνι, κατήγγειλε πως «ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή επειδή είπε την αλήθεια (…) επειδή υπερασπίστηκε τη δημοκρατία», προσθέτοντας «Αλεξέι, ονειρεύομαι τη μέρα που θα ανακτήσεις την ελευθερία σου, που η χώρα μας θα ανακτήσει την ελευθερία της. Μείνε δυνατός αγάπη μου».

Η ταινία των CNN Films/HBO Max ανταγωνιζόταν τα φιλμ «All that breathes», «All the Beauty and the Bloodshed», «Fire of love» και «A House Made of Splinters».

Το φιλμ «Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο», σκοτεινή εκδοχή του πασίγνωστου παιδικού βιβλίου που εκτυλίσσεται στην Ιταλία τα χρόνια του 1930, έλαβε Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

«Τα κινούμενα σχέδια είναι ο κινηματογράφος» και τα κινούμενα σχέδια, ή το «ανιμέισον» στην ορολογία της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, είναι «έτοιμο να περάσει στο επόμενο στάδιο. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Βοηθήστε μας κι εσείς παρακαλώ», είπε ο μεξικανός σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Τα βραβεία

Καλύτερη Ταινία

«Τα Πάντα Όλα»

Σκηνοθεσία

The Daniels για το «Τα Πάντα Όλα»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Μπρένταν Φρέιζερ για τη «Φάλαινα»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Μισέλ Γέο στο «Τα Πάντα Όλα»

Διασκευασμένο Σενάριο

«Women Talking»

Πρωτότυπο Σενάριο

«Τα Πάντα Όλα»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέιμι Λι Κέρτις στο «Τα Πάντα Όλα»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Κε Χουι Καν στο «Τα Πάντα Όλα»

Μουσική

«All Quiet on the Western Front»

Κοστούμια

«Wakanda Forever»

Φωτογραφία

«All Quiet on the Western Front»

Μοντάζ

«Τα Πάντα Όλα»

Καλύτερο Τραγούδι

Naatu Naatu από το «RRR»

Σκηνογραφία

«All Quiet on the Western Front»

Διεθνής Ταινία

«All Quiet on the Western Front»

Ταινία Animation

«Πινόκιο» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

«Navalny»

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

«The Elephant Whisperers»

Οπτικά Εφέ

«Avatar: The Way of the Water»

Ήχος

«Top Gun: Maverick»

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

«Η Φάλαινα»

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

«The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse»

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

«Irish Goodbye»