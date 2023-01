Τζέρεμι Ρένερ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση»

Έπειτα από δύο χειρουργικές επεμβάσεις ο ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε.



«Η οικογένεια του Τζέρεμι θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στους εξαιρετικούς γιατρούς και νοσηλευτές που τον φροντίζουν, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στα κλιμάκια Διάσωσης του Truckee Meadows, στον σερίφη της κομητείας Γουάσου, στη δήμαρχο της πόλης του Ρίνο Χίλαρι Σίβε και στις οικογένειες Καράνο και Μέρντοκ». Ο Ρένερ υπέστη «αμβλύ θωρακικό τραύμα και ορθοπεδικές κακώσεις» έπειτα από ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό του μηχάνημα. Τα τραύματά του είναι «εκτεταμένα», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού.

The moment #JeremyRenner was airlifted to hospital after running over his own leg with snow plough at his Lake Tahoe ranch: Doctor neighbour saved his life with a tourniquet after Marvel actor suffered 'serious blood loss' #JeremyRennerAccident #Trending pic.twitter.com/VlpV7LK4LG

— 6IX WORLD NEWS (@6ixworldnews) January 2, 2023