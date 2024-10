Click for Life: Οι βραβευμένες φωτογραφίες του 1ου Φωτομαραθωνίου Ελπίδας ενάντια στον Καρκίνο

O Φορέας Τέχνης στην Υγεία – Eyes of Light, πιστός στο όραμα του για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο, εγκαινιάζει μια έκθεση ξεχωριστής σημασίας. Από τις 16 έως τις 24 Οκτωβρίου 2024 στο χώρο πολιτισμού TAF – The Art Foundation θα παρουσιαστούν οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον 1ο Φωτομαραθώνιο Ελπίδας Click for Life.

Ο 1ος Φωτομαραθώνιος Ελπίδας ενάντια στον Καρκίνο

Ο φορέας διοργάνωσε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, μια πρωτοποριακή δράση ευαισθητοποίησης μέσω της φωτογραφίας, η οποία τέλεσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ).

Η δράση συγκέντρωσε περισσότερους από 500 λάτρεις και γνώστες της φωτογραφίας, από 60 σημεία στην Ελλάδα και 3 πόλεις του εξωτερικού, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους φωτογραφίζοντας, για να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και στήριξης προς όλους όσους αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Παράλληλα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν 7 ομαδικοί φωτογραφικοί περίπατοι, με τη συμμετοχή 100 ατόμων, υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων φωτογράφων.

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 1.230 φωτογραφίες, οι οποίες διαγωνίστηκαν σε 5 θεματικές ενότητες, εμπνευσμένες από μαρτυρίες ανθρώπων με καρκίνο που συμμετείχαν στα βραβευμένα εργαστήρια θεραπευτικής φωτογραφίας του Eyes of Light. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού υπήρξε πραγματικά συγκινητική και ανέδειξε την πρωτοβουλία του Eyes οf Light ως μια άκρως επιτυχημένη, πανελλήνια κίνηση αλληλεγγύης διαμέσου της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η έκθεση Click for Life

Από τις 16 έως τις 24 Οκτωβρίου 2024, στον πολιτιστικό χώρο TAF – The Art Foundation, θα παρουσιαστεί η έκθεση Click for Life, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να θαυμάσει τις βραβευμένες φωτογραφίες, αλλά και να συμμετάσχει ενεργά σε ένα διαδραστικό φωτογραφικό έργο, ειδικά σχεδιασμένο για την έκθεση. Συγχρόνως, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις, αφιερωμένες στην κοινότητα του Eyes of Light και σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το έργο του.

Η έκθεση και το παράλληλο πρόγραμμα που την πλαισιώνει, δημιουργούν μια ανοιχτή πλατφόρμα καλλιτεχνικής έκφρασης με κοινωνική ευαισθητοποίηση. Στόχος τους είναι να καταπολεμήσουν το στίγμα γύρω από τον καρκίνο και να ενισχύσουν την κοινωνική σύνδεση μεταξύ ασθενών και μη. Επιπλέον, αυτή η δημιουργική συνάντηση με το κοινό ολοκληρώνει τις δράσεις του 1ου Φωτομαραθωνίου Ελπίδας ενάντια στον Καρκίνο, ανανεώνοντας το ραντεβού για τον επόμενο, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2025.

Οι εκθέτες, νικητές /-τριες του 1ου Φωτομαραθωνίου Click for Life

Στην κατηγορία “Φωτογράφοι”: Σταύρος Σταματίου, Βασιλεία Κεφαλά, Νάνσυ Ανδριτσοπούλου, Μιχάλης Μπαμπάογλου, Βασίλης Μουλαγιάννης.

Στην κατηγορία “Ερασιτέχνες”: Ιωάννα Σαλβαρίνα, Γιάννης Φωστίνης, Άρης Κόκκας, Ιάσονας Μαυροματάκης, Γιώργος Στουρνάρας, Μιχάλης Οικονομάκης, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Παπαφλωράτος, Γιάννης Μισεντζής, Ράνια Σκέντου, Μαριλένα Σταμούλη, Γιώργος Κυπριωτάκης, Αθανασία Πάλλα, Θάνος Αρβανίτης, Δημήτρης Σκαλιστήρης, Δήμητρα Δημοπούλου, Παναγιώτα Καρύδη, Χριστίνα Λίβερη, Μαρία Γιαννικάκη, Ευσταθία Κορολή, Ευάγγελος Τέντης.

Ο διοργανωτής της έκθεσης

Ο Eyes of Light είναι ένας πρωτοπόρος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της Τέχνης στην Υγεία από το 2019, με δωρεάν προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για άτομα με καρκίνο, που εστιάζουν στην ενδυνάμωση, την ευεξία και την εξωστρέφεια. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν συμμετοχικά εικαστικά έργα, εκθέσεις και καμπάνιες ευαισθητοποίησης, ξεναγήσεις σε μουσεία, και καινοτόμα, διεθνώς βραβευμένα εργαστήρια θεραπευτικής φωτογραφίας.

Πληροφορίες

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, 19:30 – 22:30

Διάρκεια έκθεσης: 16 έως 24 Οκτωβρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 11:00 – 21:30

Χώρος: TAF – The Art Foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, Αθήνα

Διοργανωτής: Eyes of Light – Φορέας Τέχνης στην Υγεία