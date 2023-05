Καναδάς: Βραβείο Καλύτερου Έργου Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Γιούλα Παπαδοπούλου στο Dérapage 23

Οι προβολές των επιλεγμένων έργων και η απονομή των βραβείων της φετινής διοργάνωσης του Dérapage έλαβαν χώρα στην ταινιοθήκη Cinémathèque Québécoise, στις 11 Μαΐου 2023, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Sommets du cinéma d’animation. Το βραβείο για έργο Τεχνητής Νοημοσύνης θεσπίστηκε για πρώτη φορά φέτος ως ειδική κατηγορία στο θεσμό, εστιάζοντας στη χρήση των σύγχρονων generative εργαλείων AI.

Το έργο που βραβεύθηκε, με τίτλο “AI made me do it: Ophelia”, έχει δημιουργηθεί με τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και είχε παρουσιαστεί πρόσφατα στην έκθεση “Alchimies Numériques” στην IMMIX Galerie στο Παρίσι. Πρόκειται για ένα σουρεαλιστικό, μη-αφηγηματικό animation όπου ένας κλασικός χαρακτήρας (η Οφηλία) συναντά περίεργες ονειρικές μεταλλάξεις και απροσδόκητες φουτουριστικές σκηνές μέσα από διάφορες παραλλαγές (variations) μιας αρχικής εικόνας που παρήχθηκε ως «Οφηλία» από ΑΙ generator. Αντίστοιχα, από την αρχική εικόνα προέκυψε και το ηχητικό μέρος του έργου, με τη βοήθεια μιας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης που «μετέφρασε» την εικόνα σε ήχο.

Η Γιούλα Παπαδοπούλου είναι εικαστικός και καλλιτεχνική διευθύντρια/επιμελήτρια του διεθνούς φεστιβάλ βιντεοτέχνης Video Art Μηδέν, με έδρα την Καλαμάτα. Το εικαστικό της έργο εστιάζει στη βιντεοτέχνη. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε πολλές εκθέσεις, site-specific projects και φεστιβάλ video art και ψηφιακών τεχνών στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ως καλλιτεχνική διευθύντρια και επιμελήτρια του Video Art Μηδέν, έχει οργανώσει και επιμεληθεί προβολές και εκθέσεις βιντεοτέχνης στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί με σημαντικά φεστιβάλ, μουσεία και καλλιτεχνικούς φορείς παγκοσμίως. Από το 2020 διδάσκει στο Εργαστήριο Νέων Μέσων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

