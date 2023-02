SAG Awards: «Τα πάντα όλα» και Μπρένταν Φρέιζερ οι μεγάλοι νικητές

Η τελετή απονομής των 29ων SAG Awards για τις καλύτερες ερμηνείες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, στο Fairmont Century Plaza του Λος Άντζελες και μεταδόθηκε από το κανάλι του Netflix στο YouTube, με παρουσιαστές μεταξύ άλλων, τη Ζεντάγια, την Όμπρεϊ Πλάζα, τη Τζένα Ορτέγκα, τον Άνταμ Σκοτ και τον Τζέφ Μπρίτζες.

Η καταιγιστική υπαρξιακή κωμωδία «Τα πάντα όλα», όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά το «Everything Everywhere All at Once», σε σκηνοθεσία Νταν Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, θριάμβευσε στα βραβεία του σωματείου ηθοποιών.



Η Μισέλ Γέο απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε πρώτο ρόλο, ενώ η ίδια ταινία κέρδισε τα βραβεία των δεύτερων ρόλων, από τον Κε Χουί Κουάν και την Τζέιμι Λι Κέρτις (τελευταία φορά που η Λι Κέρτις ήταν υποψήφια για το SAG ήταν το 1995 για τα «Αληθινά ψέματα»).

Σε μία φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία η πρωταγωνίστρια του «Everything Everywhere All At Once», Μισέλ Γέο, αφιέρωσε χρόνο στο βάθρο για να σημειώσει τι σήμαινε η νίκη της για άλλους λάτρεις του κινηματογράφου της Ασίας.

«Αυτό το βραβείο δεν είναι μόνο για μένα», είπε. «Αυτό είναι για κάθε κοριτσάκι που μου μοιάζει» είπε η Γέο και συνέχισε λέγοντας ότι οι έγχρωμοι ερμηνευτές και οι ηθοποιοί από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες θέλουν «μία θέση στο τραπέζι. Πολλοί από εμάς το χρειαζόμαστε αυτό», είπε. «Θέλουμε να μας δουν. Θέλουμε να ακουστούμε».

Σε ότι αφορά τις ερμηνείες κινηματογραφικών ταινιών ο μόνος ηθοποιός άλλης ταινίας που επίσης βραβεύθηκε με SAG είναι ο Μπρένταν Φρέιζερ που μεταμορφώθηκε σε υπέρβαρο και έδωσε την ερμηνεία της ζωής του στη «Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι αποσπώντας το βραβείο Α ανδρικής ερμηνείας.

Με δάκρυα στα μάτια, ο 54χρονος Φρέιζερ αναφέρθηκε στις καλές και κακές επαγγελματικές του περιόδους σε μια ζωή στον κινηματογράφο που τον οδήγησε από τα πρωτοκλασάτα ονόματα της δεκαετίας του 1990 και τα πρώτα βήματα σε μια ύφεση της καριέρας του που τον άφησε εκτός σκηνής.

«Έχω καβαλήσει αυτό το κύμα πρόσφατα και μου έχει τύχει επίσης να με χτυπήσει αυτό το κύμα μέχρι τον πυθμένα του ωκεανού» είπε μεταξύ άλλων.

Το «Top Gun: Maverick» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο καστ σε ταινία. Για την τηλεόραση, η σειρά «The White Lotus» απέσπασε τα περισσότερα βραβεία, με την Τζένιφερ Κούλιτζ, γνωστή και ως… μαμά του Στίφλερ στο American Pie, κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά ενώ ο Τζέισον Μπέιτμαν απέσπασε το αντίστοιχο βραβείο στους άνδρες για το «Ozark».

Το «Abbott Elementary», μια κωμική σειρά για δασκάλους σε ένα υποχρηματοδοτούμενο δημόσιο σχολείο, κέρδισε στην κατηγορία της καλύτερης τηλεοπτικής σειράς, ενώ το «The White Lotus», απέσπασε το βραβείο για το καλύτερο δράμα.

Τέλος, η Σάλι Φιλντ, η οποία στις έξι δεκαετίες της καριέρας της έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ένα SAG και τρία Emmy, έλαβε τιμητικό βραβείο SAG για το σύνολο της καριέρας της, με τους συναδέλφους της να τη χειροκροτούν όρθιοι.

Τα βραβεία

Κινηματογράφος



Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπρένταν Φρέιζερ, The Whale

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Μισέλ Γεό, Everything Everywhere All at Once

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Κε Χούι Καν, Everything Everywhere All at Once

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Τζέιμι Λι Κέρτις, Everything Everywhere All at Once

Καλύτερο Καστ σε Ταινία

Everything Everywhere All at Once

Καλύτερο Ομάδα Stunt σε Ταινία

Top Gun: Maverick

Τηλεόραση



Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

The White Lotus

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν, Ozark

Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ, The White Lotus

Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, The Bear

Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Σαμ Έλιοτ, 1883

Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Τζέσικα Τσαστέιν, George and Tammy

Καλύτερο Ομάδα Stunt σε Τηλεοπτική Σειρά

Stranger Things