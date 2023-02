Φεστιβάλ Βερολίνου 2023: Στο «Sur l’Adamant» του Νικολά Φιλιμπέρ η Χρυσή Άρκτος

Το «Sur l’Adamant», το ντοκιμαντέρ του Νικολά Φιλιμπέρ, κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο 73ο Φεστιβάλ του Βερολίνου. «Μην ξεχνάτε ότι οι τρελοί άνθρωποι δεν είναι πάντα αυτοί που νομίζουμε», δήλωσε ο σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, χάρη στο ντοκιμαντέρ για ένα πλωτό κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων και ψυχικές διαταραχές, στο Παρίσι.

Η Αργυρή Άρκτος σεναρίου του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου απονεμήθηκε στο «Music», την ταινία της Άνγκελα Σανελεκ που στο μεγαλύτερο μέρος της γυρίστηκε στην Ελλάδα, στο Γύθειο και την Εύβοια.

Ο Αργύρης Ξάφης και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου εμφανίζονται μεταξύ άλλων στην ταινία, στην οποία executive producer είναι η ελληνική Heretic. Έτσι η εταιρεία των Γιώργου Καρναβά και Κωνσταντίνου Κοντοβράκη βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες στα βραβεία ενός ακόμη μεγάλου φεστιβάλ μετά τον Χρυσό Φοίνικα που κέρδισε το «Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Όστλουντ στις Κάννες, το οποίο επίσης γυρίστηκε στην Ελλάδα.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής πήγε στην ταινία του Γερμανού Κρίστιαν Πέτζολντ, «Afire». Επίσης, η επιτροπή βράβευσε την ταινία «Bad Living» του Χοάο Κανίγιο. Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Γάλλο Φιλίπ Γκαρέλ, ο οποίος επέστρεψε στην Μπερλινάλε με το «The Plough».

Το βραβείο πρώτου ρόλου πήρε η Σοφία Οτέρο για την ερμηνεία της στο «20.000 species of Bees» και δεύτερου ρόλου η Τέα Ερε για τη συμμετοχή της στο «Till The end of the night». Η Αργυρή Αρκτος Καλλιτεχνικής Συμβολής δόθηκε στην Ελέν Λουβάρ για το «Disco Boy» του Τζιάκομο Αμπρουτσέζε.