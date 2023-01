«Tales of the Walking Dead»: Πρεμιέρα με έξι διαφορετικές ιστορίες

Ο κόσμος του The Walking Dead επιστρέφει μέσα από έξι διαφορετικές ιστορίες! Bασισμένη σε νέους και παλιούς χαρακτήρες από το σύμπαν της πρωτότυπης σειράς, η νέα spin-off σειρά ανθολογίας «Tales of the Walking Dead» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 22.40, αποκλειστικά στο FOX. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα στις 22.40. Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Μέσα από έξι αυτοτελή επεισόδια, η νέα σειρά εξερευνά τη ζωή των χαρακτήρων, μήνες και χρόνια μετά την αποκάλυψη και δείχνει πώς ο καθένας αντιμετωπίζει με απρόσμενους τρόπους τον τρόμο της επιβίωσης ανάμεσα στους walkers.

Οι προσωπικές συγκρούσεις, που παρουσιάζονται σε κάθε επεισόδιο, θα δοκιμάσουν την ικανότητά τους να ξεπεράσουν απίθανες καταστάσεις, ενώ θα ενισχύσουν τη θέλησή τους για επιβίωση.



Στο cast συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Terry Crews στον ρόλο του Joe, η Olivia Munn στον ρόλο της Evie, ο Jessie T. User στον ρόλο του Davon, αλλά και η Samantha Morton στον ρόλο της Dee.