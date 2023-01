«All Quiet on the Western Front»: Το πολεμικό δράμα του Netflix πρώτευσε στις υποψηφιότητες των BAFTA

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, των «Βρετανικών Όσκαρ», γνωστά και ως BAFTA -British Academy Film Awards, που θα απονεμηθούν στις 19 Φεβρουαρίου, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου με οικοδεσπότες τους Richard E. Grant και Alison Hammond.

Η γερμανική ταινία «All Quiet on the Western Front» (Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο) για τον Α′ Παγκόσμιο Πόλεμο, σάρωσε με 14 υποψηφιότητες. Το αντιπολεμικό έπος του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ που μετφέρθηκε στην οθόνη από το Netflix, είναι όπως και το «Τίγρης και Δράκος», η ξενόγλωσση ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των BAFTA.



Μεταξύ άλλων, είναι υποψήφια στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας (για τον Έντβαρντ Μπέργκερ), διασκευασμένου σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου (για τον Άλμπρεχτ Σουχ). Η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα BAFTA παραμένει το «Γκάντι», που είχε αποσπάσει δεκαέξι.

Το Netflix είναι στην πρώτη θέση με 21 παραγωγές του να διεκδικούν κάποιο από τα βραβεία. Εκτός από το «All Quiet on the Western Front», τρία βραβεία διεκδικεί το «Pinocchio» του Guillermo del Toro και από ένα τα «Blonde», «The Swimmers», «The Good Nurse» και «The Wonder».

Η διοίκηση των βραβείων πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε και τοις υποψηφιότητες για το «EE Rising Star Award», το μόνο βραβείο που επιλέγεται από το κοινό. Η ψηφοφορία έχει ήδη ανοίξει.

Σε ό,τι αφορά στις υποψηφιότητες για τα υπόλοιπα βραβεία, ακολουθούν οι ταινίες «The Banshees of Inisherin» (Τα Πνεύματα του Ινισέριν) και «Everything Everywhere All At Once» (Τα Πάντα Όλα), με δέκα υποψηφιότητες έκαστη -αμφότερες κυριάρχησαν στις κατηγορίες ερμηνείας.

Αμέσως μετά, με εννέα υποψηφιότητες το «Έλβις» του Μπαζ Λούρμαν, που απέσπασε εκτός των άλλων, υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία και Α΄ Ανδρικού Ρόλου (για την ερμηνεία του Όστιν Μπάτλερ). Το «Tar» έλαβε πέντε υποψηφιότητες, και τα «Aftersun», «The Batman«, «Good Luck to You Leo Grande» (Καλή Τύχη Λίο Γκράντε), «Top Gun: Maverick» και το «The Whale», που έλαβαν από τέσσερις υποψηφιότητες.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Ουδέν νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο

Τα Πνεύματα του Ινσέριν

Έλβις

Τα Πάντα Όλα

Tar

Καλύτερη βρετανική ταινία

Aftersun

Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Brian and Charles

Empire of Light

Καλή Τύχη Λίο Γκράντε

Living

Ματίλντα: Το Μιούζικαλ

Κοίτα τους πως τρέχουν

The Swimmers

The Wonder

Σκηνοθεσία

Ουδέν νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο, Έντβαρντ Μπέργκερ

Τα Πνεύματα του Ινσέριν, Μλαρτιν ΜακΝτόνα

Απόφαση Φυγής, Παρκ Τσαν-γουκ

Τα Πάντα Όλα, Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ

Tar, Τοντ Φιλντ

The Woman King, Τζίνα Πρινς-Μπίθιουοντ

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Κέιτ Μπλάνσετ

Βαϊόλα Ντέιβις

Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ

Άνα ντε Άρμας

Έμμα Τόμσον

Μισέλ Γεό

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Όστιν Μπάτλερ

Κόλιν Φάρελ

Μπρένταν Φρέιζερ

Ντάριλ ΜακΚόρμακ

Πολ Μέσκαλ

Μπιλ Νάι

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Άντζελα Μπάσετ

Χονγκ Τσάου

Κέρι Κόντον

Ντόλι ντε Λεόν

Τζέιμι Λι Κέρτις

Κάρεϊ Μάλιγκαν

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπρένταν Γκλίσον

Μπάρι Κέογκαν

Κε Χούι Καν

Έντι Ρεντμέιν

Άλμπρεχτ Σουχ

Μάικλ Γουόρντ

Πρωτότυπο Σενάριο

Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Τα Πάντα Όλα

The Fabelmans

Tar

Το Τρίγωνο της Θλίψης

Διασκευασμένο Σενάριο

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Living

The Quiet Girl

Κάποια Μίλησε

The Whale

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο

Argentina, 1985

Corsage

Απόφαση Φυγής

The Quiet Girl

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου/Σκηνοθέτη / Παραγωγού

Aftersun, Charlotte Wells

Blue Jean, Georgia Oakley

Electric Malady, Marie Lidén

Good Luck to You, Leo Grande, Katy Brand

Rebellion, Maia Kenworthy

Ντοκιμαντέρ

All That Breathes, Shaunak Sen, Teddy Leifer, Aman Mann

All The Beauty And The Bloodshes, Laura Poitras, Howard Gertler, Nan Goldin, Yoni Golijov, John Lyons

Fire Of Love, Sara Dosa, Shane Boris, Ina Fichman

Moonage Daydream, Brett Morgan

Navalny Daniel Roher, Diane Becker, Shane Boris, Melanie Miller, Odessa Rae

Animation

Guillermo del Toro’s PINOCCHIO

Marcel The Shell With Shoes On

Puss In Boots: The Last Wish

Turning Red

Μουσική

Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο, Φόλκερ Μπέρτελμαν

Βαβυλώνα, Τζάστιν Χούργουιτς

Τα Πνεύματα του Ινισέριν, Κάρτερ Μπέργουελ

Τα Πάντα Όλα, Son Lux

Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Αλεξάντρ Ντεσπλά

Ανερχόμενο Αστέρι (για το βραβείο ψηφίζει το κοινό)

Aimee Lou Wood LOU WOOD

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie ACKIE

Sheila Atim