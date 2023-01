Ψυχές και Ήρωες: Συμφωνικές βραδιές στο Ωδείο

Η πρώτη συναυλία της Φιλαρμόνιας στη νέα αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Αθηνών Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος», είναι γεγονός! Στην επίσημη συναυλία των εγκαινίων της αίθουσας τον περασμένο Δεκέμβριο, που δόθηκε από την Φιλαρμόνια, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Περιφερειάρχη Αττικής, της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού, ανακοινώθηκε επίσημα και η τακτική συνεργασία των δύο κορυφαίων καλλιτεχνικών φορέων. Συνεργασία που θα υλοποιηθεί με σειρά συναυλιών και άλλων δράσεων μέσα στο 2023.

Το υπερσύγχρονο και ξεχωριστής αισθητικής Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος», χωρητικότητας 600 θέσεων, τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2022. Πήρε το όνομά του από τον κορυφαίο αρχιτέκτονα, που σχεδίασε το κτίριο του Ωδείου Αθηνών, και βασικό εκπρόσωπο του κινήματος του Bauhaus και του μοντερνισμού στην Ελλάδα. Η πρόσβαση στο νέο αμφιθέατρο γίνεται από την οδό Ρηγίλλης.

Στις 21 Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα με σπάνια έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών: Ο Ναπολέων Λαμπελέτ ήταν μέλος μεγάλης οικογένειας συνθετών από την Κέρκυρα και τα έργα του είναι ελάχιστα γνωστά. Το έργο «Πεταλούδες στον κήπο των ρόδων» είναι απόσπασμα μπαλέτου από μια ξεχασμένη οπερέτα του και αποκαταστάθηκε μουσικολογικά από την Φιλαρμόνια. Ο Γεώργιος Πλάτων, και αυτός επτανησιακής καταγωγής, είναι από τους σημαντικότερους συνθέτες και πιανίστες του ελληνικού εικοστού αιώνα και δάσκαλος πολλών νεότερων συνθετών.

Τα έργα των δύο Ελλήνων θα συνομιλήσουν, στο πρώτο μέρος της συναυλίας, με το δροσερό και νεανικό κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα του διάσημου Ρώσου συνθέτη Dmitri Kabalevsky, με σολίστ την Λευκή Κολοβού.

Τη συναυλία θα κλείσει η διαχρονική και πάντα προκλητική «Ηρωική» συμφωνία του Ludwig van Beethoven, σε μια πολυαναμενόμενη ερμηνεία από την Φιλαρμόνια, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Μαλιάρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας:

· Γεώργιος Πλάτων: Παληός Θρύλος

· Ναπολέων Λαμπελέτ: Butterflies in the Garden of Roses, μουσική μπαλέτου

· Dmitri Kabalevski: Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αρ.1, σε σολ ελάσσονα, op.49

o Σολίστ: Λευκή Κολοβού

· Ludwig van Beethoven: Συμφωνία αρ.3, σε μι ύφεση μείζονα, op.55, Eroica

Ταυτότητα συναυλίας

Ημέρα: Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

Ώρα: 20:30

«Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος», ​​​​​​​Ωδείο Αθηνών

Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα 106 75 (είσοδος από την οδό Ρηγίλλης)

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας

Τιμές εισιτηρίων:

15 ευρώ (διακεκριμένη)

10 ευρώ (γενική είσοδος)

8 ευρώ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ)

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.viva.gr/tickets/music/psyxes-iroes/

και στα φυσικά σημεία πώλησης εισιτηρίων viva.