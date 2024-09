Στο The Lemon Tree & Co. Athens το καλοκαίρι συνεχίζεται

Το ταξίδι του The Lemon Tree & Co. Athens στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ξεκίνησε τον Μάιο με αφετηρία την Αίγυπτο, όπου λειτουργούν δύο εστιατόρια, φέροντας κάτι από την αιγυπτιακή μυσταγωγία και κουλτούρα στη Βούλα. Αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή άφιξη προτού επεκταθεί και σε άλλους προορισμούς και μπλέκει με έναν δικό του τρόπο το μεσογειακό με το εξωτικό, τόσο στη διακόσμηση, όσο και στο μενού του. Με την παραλία της Βούλας στα πόδια του, με γήινη αισθητική με το ξύλο, την πέτρα, την ψάθα, τα καλάμια και τα φυτά να κυριαρχούν και με την πλειονότητα των επίπλων και του εξοπλισμού του να προέρχεται από το in-house design studio της Lemon Tree & Co., το The Lemon Tree & Co. Athens έχει την υπογραφή των KKMK Architects και έχει δημιουργήσει έναν πραγματικά cozy χώρο στα πρότυπα των beach club, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε από το πρωί στις ξαπλώστρες, μέχρι το βράδυ για φαγητό. Διαβάστε περισσότερα