Γκολφ και ναυτιλία κλείνουν τα 10 στην Πύλο με μια μεγάλη γιορτή

Λίγες ημέρες απομένουν για τη γιορτή των 10 χρόνων του Greek Maritime Golf Event, που θα υλοποιηθεί στις 5-8 Σεπτεμβρίου 2024, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία και θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο γκολφ και παράλληλες δράσεις για τα στελέχη της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας.

Αγώνες με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου

Το Greek Maritime Golf Event αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας που θα σχηματίσουν ομάδες, των τεσσάρων ατόμων. Οι γκολφέρ θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο στον βραβευμένο ως "World's Best Golf Venue" στα World Golf Awards 2023, προορισμό της Costa Navarino. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν ένα εκπληκτικό τοπίο παίζοντας γκολφ ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, έναν αγώνα shotgun scramble στο International Olympic Academy Golf Course, ενώ το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble στο The Hills Course.