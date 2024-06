Το Hard Rock Café Athens φέρνει το καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας με το νέο του μενού

Μύρισε καλοκαίρι στο Μοναστηράκι, με το γευστικό καλοκαιρινό ταξίδι που έχει ετοιμάσει το Hard Rock Café Athens μέσα από το νέο του μενού ξεκινάει με starters & shareables που περιλαμβάνουν από τα super-cute mini burgers, Little Legends και τα τραγανιστά Loaded Tots μέχρι Jumbo Pretzel. Μέσα σε όλα, σας περιμένει και ένα πιάτο υπερπαραγωγή, το One Night in Bangkok Spicy Shrimp™: τραγανές και ζουμερές γαρίδες βουτηγμένες σε μια κρεμώδη και πικάντικη σάλτσα που λιώνει στο στόμα, γαρνιρισμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι και σερβιρισμένο σε δροσερή σαλάτα Coleslaw. Την κατηγορία του menu απογειώνουν τα Legendary Nachos με τραγανά τσιπς τορτίγια με μαύρα φασόλια και Queso, ολόφρεσκο Pico de gallo, πικάντικα jalapeños, λιωμένο Cheddar, Monterey Jack, πίκλες κόκκινων κρεμμυδιών και κρέμα μοσχολέμονου.