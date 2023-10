3 αθηναϊκά μπαρ στην κορυφαία 50άδα του κόσμου

Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύσαμε τη λίστα με τα καλύτερα μπαρ του κόσμου, στην κατάταξη από το 51 έως το 100, όπου ξεχώρισαν και δύο ελληνικά μπαρ επί αθηναϊκού εδάφους: το Barro Negro (Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 15) στο No.70 και το ολοκαίνουργιο A Bar in Front of the Bar (Πετράκη 1, Αθήνα) στο No.98.

Χθες, 17/10 αποκαλύφθηκε στη ζωντανή τελετή απονομής βραβείων στη Σιγκαπούρη και η υπόλοιπη λίστα με τα κορυφαία 50 μπαρ του κόσμου. Να πούμε ότι στην πρώτη 5άδα συναντάμε το Sips της Βαρκελώνης που κατέκτησε την κορυφή, το Double Chicken Please της Νέας Υόρκης, το Handshake Speakeasy στο Μέξικο Σίτι, το Paradiso στη Βαρκελώνη και το Connaught Bar στο Λονδίνο.