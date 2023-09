Τι κάνουν διαφορετικά οι μακροβιότεροι λαοί στον κόσμο;

Σίγουρα θα έχετε ακούσει κάποια στιγμή στη ζωή σας για τις Μπλε Ζώνες, οι οποίες στην ουσία είναι περιοχές του πλανήτη, όπου οι άνθρωποι πιστεύεται ότι ζουν περισσότερο λόγω του τρόπου ζωής και διατροφής που ακολουθούν. Οι Μπλε Ζώνες είναι πέντε, ασπάζονται τις αρχές της ισορροπημένης διατροφής, του ενεργού τρόπου ζωής και της συμμετοχής στην κοινότητα και ανάμεσά τους βρίσκουμε και την Ικαρία, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις είναι η Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Σαρδηνία στην Ιταλία, η Χερσόνησος Νικόγια την Κόστα Ρίκα και η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια. Τι ακριβώς, όμως, συμβαίνει στις Μπλε Ζώνες και συγκεντρώνονται εκεί τόσο οι περισσότεροι αιωνόβιοι, όσο και άνθρωποι με τη μεγαλύτερη μακροζωία; Υπάρχει ένα βιβλίο (The Blue Zones Secrets for Living Longer: Lessons From the Healthiest Places on Earth του Dan Buettner) που εξηγεί με πολύ ωραίο τρόπο το τι συμβαίνει σε αυτά τα μέρη, με βασικά τρόφιμα, συμπεριφορές κ.ο.κ. Με αφορμή αυτό, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο φως σήμερα, για να πάρουμε ιδέες και να παραδειγματιστούμε κι εμείς που βρισκόμαστε αρκετά μακριά από το «μπλε της μακροζωίας».