Βουτιά στις καλύτερες παραλίες γυμνιστών στην Ευρώπη

Σύμφωνα με το CNN, ήταν μια «επιτυχημένη χρονιά για το γυμνό σε όλο τον κόσμο». Στο Βερολίνο, για παράδειγμα, πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι οι γυναίκες μπορούν πλέον να πηγαίνουν τόπλες σε δημόσιες πισίνες, ενώ το νησί Nantucket (ΗΠΑ) πέρασε την «ισότητα των φύλων στις παραλίες» τον περασμένο Δεκέμβριο. Ομοίως, η καμπάνια «Free the Nipple» επιστρέφει με τόπλες παρελάσεις στη Νέα Υόρκη, το Βανκούβερ, το Παρίσι και αλλού και όπως φαίνεται υπάρχουν όλο και περισσότερα μέρη όπου μπορείτε να χαλαρώσετε γυμνοί, χωρίς περίεργες ματιές γύρω σας, αφού εκατοντάδες παραλίες καθιστούν πλέον απολύτως νόμιμο (ή τουλάχιστον de facto νόμιμο) τον γυμνισμό. «Η μαλακή, λεία άμμος, η ζεστή θαλάσσια αύρα, τα απαλά κύματα και πολλοί άλλοι γυμνιστές δημιουργούν μια υπέροχη παραλία χωρίς ρούχα», λέει η Νίκι Χόφμαν της Naturist Society, η οποία είναι συντάκτης του περιοδικού Nude & Natural και συγγραφέας του The World’s Best Nude Beaches & Resorts. Ως ειδική, λοιπόν, μας προτείνει τις πιο ωραίες παραλίες για γυμνισμό της Ευρώπης.