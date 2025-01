DIS: Transforming Tomorrow, Together – Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι (σ)το DNA μας

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει σε παρουσιάσεις προϊόντων την φράση « η λύση αυτή υλοποιεί όλα αυτά που δεν έχουν μεγάλη αξία για εσάς και σας επιτρέπει να αφοσιωθείτε σε αυτά που σας ενδιαφέρουν».

Πράγματι η παραπάνω δήλωση έχει ουσία. Οι «δευτερεύουσες» δραστηριότητες συνήθως προσθέτουν πολυπλοκότητα και καταναλώνουν πολύτιμη ενέργεια για να πραγματοποιηθούν. Είναι προτιμότερο να τις αναθέτουμε σε έμπειρους τρίτους που μπορούν να τις υλοποιήσουν αποτελεσματικότερα και με λιγότερο κόστος.

Στην τεχνολογία της πληροφορίας αυτές τις « δευτερεύουσες», δραστηριότητες μπορούμε να τις αναθέσουμε σε καινοτόμους παρόχους τεχνολογίας οι οποίοι τις προσφέρουν ως υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στο cloud.

Τα στελέχη της πληροφορικής έχουν σίγουρα να μοιραστούν εμπειρίες από την προ cloud εποχή με θέματα συμβατότητας εφαρμογών, αναβαθμίσεων, υποστήριξης και ασφάλειας συστημάτων με ανάμικτα αισθήματα.

Υπάρχουν επίσης τρεις κύριοι τύποι υπηρεσιών cloud computing: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platforms-as-a-Service (PaaS) και Software-as-a-Service (SaaS).

H DIS είναι από τις εταιρίες που επένδυσαν στο cloud

Τα θεμέλια μας βασίζονται στο cloud

Έχοντας ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά των επιχειρηματικών λύσεων προσφέρουμε υπηρεσίες SaaS βασισμένες στο Business Cloud της Microsoft. Η ηγετική αυτή θέση της DIS πιστοποιείται από την επιβράβευσή της ως Cloud Provider of the Year by Boussias για τρία συνεχόμενα έτη ( 2021,2022, 2023) .

Το όραμα και οι αξίες μας

Το όραμά μας παραμένει σταθερό: να είμαστε ο αξιόπιστος και πολύτιμος συνεργάτης πληροφορικής για τους πελάτες μας, διευκολύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Με 42 χρόνια ηγετικής παρουσίας στην αγορά, 600 επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων πληροφορικής και ένα πελατολόγιο που περιλαμβάνει 300 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, η δέσμευσή μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρη. Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον που ευνοεί τη δημιουργικότητα, την αξιοποίηση της γνώσης και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση έργων, υποστηριζόμενο από αξίες όπως οι μακροχρόνιες σχέσεις, ο προσανατολισμός στον πελάτη, η ευελιξία και η ασφαλής τεχνική υποστήριξη.

Η φιλοσοφία και η αποστολή μας

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της DIS βρίσκεται η κατανόηση των αναγκών των πελατών μας. Αποστολή μας είναι να τους βοηθήσουμε να υλοποιήσουν τα οράματά τους και να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω κορυφαίων, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφορικής. Αξιοποιούμε τεχνολογίες αιχμής για να τους παρέχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εστιάζοντας στην παροχή πρωτοπόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσέγγισή μας έχει σαν αρχή την πεποίθηση ότι παρέχοντας στους εργαζόμενους μιας εταιρίας τα κατάλληλα εργαλεία, πληροφορίες και δυνατότητες θεμελιώνεται η επιτυχία.

Τι προσφέρουμε-Ποιοι είμαστε

Η τεχνογνωσία μας στο Microsoft Dynamics 365 στο Power Platform (BI,Apps,Flow) και σε μια σειρά άλλων προϊόντων cloud μας τοποθετεί ως τον κορυφαίο πάροχο λύσεων cloud. Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τις μοναδικές προκλήσεις κλάδων όπως το λιανεμπόριο, τα FMCG, η μεταποίηση, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι υπηρεσίες, προσφέροντας καινοτόμες, ευέλικτες και φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες για ψηφιακή αριστεία.

Επιπλέον, η DIS είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένη στην ειδικότητα Microsoft Specialization Business Applications – Finance για το Microsoft Dynamics 365 F&O, με το κορυφαίο σκορ παγκοσμίως. Η διάκριση αυτή αποτελεί απόδειξη της απαράμιλλης τεχνογνωσίας και της δέσμευσής μας στην καινοτομία.

Οι λύσεις μας

Στη DIS, εφαρμόζουμε τις λύσεις του Microsoft Dynamics 365 για να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να γίνει ψηφιακή. Η εφαρμογή μας b-anywhere βοηθά την ομάδα πωλήσεών σας να εργάζεται πιο έξυπνα από οπουδήποτε. Αν δραστηριοποιείστε στον τομέα των αυτοκινήτων ή των μηχανημάτων, το Annata 365 for Dynamics είναι έτοιμο να δώσει ώθηση στην ανάπτυξή σας. Το Power BI σας βοηθά να λαμβάνετε έξυπνες αποφάσεις με τα δεδομένα σας, ενώ με το Cloud μπορείτε να εργάζεστε χωρίς να υπάρχει λόγος για φυσική παρουσία στο γραφείο. Εκτελέστε περισσότερες εργασίες με τις οικείες εφαρμογές του Microsoft Office 365 και ζωντανέψτε τις ιδέες σας με τις υπηρεσίες Cloud του Azure.

Η επιρροή μας

Το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει 100 έργα Microsoft Dynamics 365 σε κορυφαίες επιχειρήσεις, περισσότερους από 8.000 χρήστες που επωφελούνται από την επιχειρηματική μας πλατφόρμα και έργα πληροφορικής που υλοποιούνται σε 30 χώρες της Ευρώπης. Οι λύσεις μας για συγκεκριμένους κλάδους ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες τομέων όπως το λιανεμπόριο, η μεταποίηση, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι υπηρεσίες, αποδεικνύοντας την ευελιξία και την τεχνογνωσία μας.