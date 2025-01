Dar Global: Η σαουδαραβική εταιρεία real estate σχεδιάζει επενδύσεις σε Ελλάδα και ΗΠΑ

Ο διεθνής βραχίονας της σαουδαραβικής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, Dar Al Arkan, σημείωσε σε ανακοίνωσή του ότι σχεδιάζει να επενδύσει σε «σημαντικές διεθνείς πόλεις» στις ΗΠΑ.

Σημείωσε επιπλέον ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με κορυφαίους κατασκευαστές για τη δημιουργία πολυτελών κατοικιών, στοχεύοντας τόσο σε Αμερικανούς όσο και σε διεθνείς αγοραστές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Dar Global έχει προχωρήσει σε μια σειρά συμφωνιών με την Trump Organization, που περιλαμβάνουν σχέδια για ανέγερση πύργων Trump στην Τζέντα και το Ντουμπάι, καθώς και μία επένδυση real estate στο Ομάν.

