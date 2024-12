Οι 7 πολλά υποσχόμενες ελληνικές startups στο Scale Up της Endeavor

Πάνω από 50 εκατ. δολ. και 242 θέσεις εργασίας διεθνώς, με πάνω από τις μισές να βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός των 7 νεοφυών εταιρειών που συμπλήρωσαν τον 8ο Κύκλο του Scale Up by Endeavor Greece, από σύνολο 18 συμμετοχών.

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές πρόγραμμα από την Ελλάδα που επιλέγει και υποστηρίζει τους πιο υποσχόμενους Rising Star ιδρυτές παγκοσμίως, οι οποίοι είτε έχουν σύνδεση με την Ελλάδα είτε ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σχέσεις με τη χώρα. Οι νέες επιλεγμένες εταιρείες εδρεύουν σε 6 διαφορετικές αγορές: Αθήνα, Σαν Φρανσίσκο, Νέο Μεξικό, Μπέλβιου, Νέα Ζηλανδία και Λονδίνο. Αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και τομέων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως οι βιοεπιστήμες, η αθλητική τεχνολογία, η ταξιδιωτική τεχνολογία, η ψυχαγωγία και η καταναλωτική τεχνολογία. Παρά την παρουσία τους σε 6 αγορές, 5 από τις 7 εταιρείες έχουν την κύρια έδρα και το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας τους στην Ελλάδα. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τη θέση πως η ελληνική καταγωγή, ο διεθνής προσανατολισμός και το παγκόσμιο προϊοντικό αποτύπωμα αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ανάδειξη και την εξέλιξη του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών εταιρειών.

Όπως τονίζει η Ελισώ Κότσιεβα, Επικεφαλής του προγράμματος Scale Up της Endeavor, Υπεύθυνη Χαρτοφυλακίου Smart City & Climate, «το 2024 οι ελληνικές startups με πάνω από το 20% των εργαζομένων τους στην Ελλάδα συγκέντρωσαν 390 εκατ. δολάρια σε 57 γύρους χρηματοδότησης — ένα μικρό μόνο μέρος από το συνολικό ποσό των 1,316 δισ. δολ. που συγκέντρωσαν startups με Έλληνες ιδρυτές παγκοσμίως. Αυτό αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως ο μικρός αριθμός κορυφαίων παγκόσμιων εταιρειών τεχνολογίας σε σχέση με τις ΗΠΑ, οι χαμηλότερες επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη και η τάση των unicorns να μεταφέρουν τις έδρες τους στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, συνδεσιμότητα και εξωστρέφεια».

Ισχυρή παρουσία

Το Scale Up χαρτοφυλάκιο της Endeavor υποστηρίζει ενεργά 64 εταιρείες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 3.400 θέσεις εργασίας διεθνώς και έχουν συγκεντρώσει συνολική χρηματοδότηση άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων από την ίδρυσή τους. Σύμφωνα με την κ. Κότσιεβα, «ο 8ος κύκλος του Scale Up αναδεικνύει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο τις προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Οι 7 εταιρείες του φετινού Scale Up συνδυάζουν τοπική παρουσία, διεθνείς φιλοδοξίες και παγκόσμιο αποτύπωμα, με τις 5 από αυτές να διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα. Μαζί, αποδεικνύουν πώς η χώρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει, γεφυρώνοντας τοπικό ταλέντο με παγκόσμιες ευκαιρίες και ενισχύοντας τη θέση της ως προορισμός και αφετηρία για καινοτομία, επενδύσεις και ταλέντο».

Τη λίστα των εταιρειών απαρτίζουν οι

Acumino,

Circular Genomics,

Cinobo,

EVO Human Performance,

Threedium,

Triparound,

YourHero/Douleutaras.

Εκπαίδευση ρομπότ

Με βάση τα στοιχεία της Endeavor, η Acumino με συνιδρυτές τους Patrick Jarvis, Μηνάς Λιαροκάπης, Tom White είναι μια εταιρεία Ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης, που αναπτύσσει μια πλατφόρμα επόμενης γενιάς για την εκπαίδευση ρομπότ σε σύνθετες και επιδέξιες εργασίες. Η τεχνολογία της επιτρέπει στα ρομπότ να λειτουργούν σε μη δομημένα περιβάλλοντα με ακρίβεια που προσεγγίζει το ανθρώπινο επίπεδο, δίνοντας λύση σε μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις της ρομποτικής. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Acumino έγκειται στην ταχύτητα και το χαμηλό κόστος μεταφοράς δεξιοτήτων από τους ανθρώπους στα ρομπότ, γεγονός που μειώνει σημαντικά τα εμπόδια υιοθέτησης της τεχνολογίας από τους πελάτες, καθιστώντας εφικτή την επένδυση σε ρομποτικές λύσεις σε τομείς όπως η βιομηχανία, τα logistics και η υγεία, και επιταχύνοντας τη μετάβαση προς την αυτοματοποίηση με ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Διάγνωση και θεραπεία

Με συνιδρυτή τον Νικόλαο Μέλλιο, η Circular Genomics χρησιμοποιεί το κυκλικό RNA ως νέο βιοδείκτη για την ενίσχυση της ιατρικής ακρίβειας στην ψυχιατρική και νευρολογική ιατρική. Με την αξιοποίηση αυτής της προηγμένης τεχνολογίας, η εταιρεία συμβάλλει στην έγκαιρη και ορθότερη διάγνωση και θεραπεία νευρολογικών και ψυχιατρικών παθήσεων, δίνοντας στους ασθενείς τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την ψυχική τους υγεία και την υγεία του εγκεφάλου, και να βρουν τις κατάλληλες θεραπείες για εξατομικευμένη φροντίδα.

Πλατφόρμα ταινιών

Στο σινεμά του μέλλοντος συγκεντρώνοντας τις καλύτερες ταινίες του κόσμου αλλά και τις ταινίες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, σε μία μοναδική πλατφόρμα, εστιάζει η Cinobo, με ιδρύτρια τη Δάφνη Μπεχτσή. Πρόκειται για streaming πλατφόρμα που με όχημα το ανεξάρτητο, φεστιβαλικό, κλασικό και ελληνικό σινεμά προσκαλεί τους λάτρεις του κινηματογράφου να απολαύσουν και να διαμορφώσουν. Μέσω του υβριδικού μοντέλου streaming και διανομής, το Cinobo στοχεύει να γεμίσει ξανά τις κινηματογραφικές αίθουσες συνδυάζοντας την online προσβασιμότητα με επιλεγμένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες καθώς και με την επαναλειτουργία εμβληματικών κινηματογράφων στην Αθήνα.

Εμβιομηχανική & αθλητισμός

Στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης μέσω προηγμένων τεχνολογιών Εμβιομηχανικής, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα εστιάζει η EVO Human Performance, με ιδρύτρια τη Σοφία Πομακίδου. Με εργαλεία διαχείρισης φορτίου και ανάλυσης δεδομένων, βοηθά αθλητές και ομάδες να αποφεύγουν τραυματισμούς και να προσαρμόζουν την προπόνηση στις ανάγκες τους. Συνδυάζοντας τη μηχανική και την ιατρική, προσφέρει πρακτικές κατευθύνσεις για τη μυοσκελετική απόδοση, φέρνοντας επανάσταση στον τομέα και βοηθώντας τους αθλητές να πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Καταναλωτική εμπειρία

Η Threedium, με ιδρυτή τον Mike Charalambous Angelides είναι εταιρεία στον χώρο του 3D Commerce, που προσφέρει καινοτόμες λύσεις ψηφιακής απεικόνισης και διαδραστικών εμπειριών για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Μέσα από την πλατφόρμα Unlimited 3D, η Threedium βοηθά γνωστά brands να ενσωματώσουν 3D ψηφιακά δίδυμα, επαυξημένη πραγματικότητα (AR), διαδραστικά προϊόντα και διαφημίσεις στα κανάλια τους, ενισχύοντας την εμπειρία των καταναλωτών, αυξάνοντας τη δέσμευσή τους με τα brands και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για αύξηση πωλήσεων.

Στην υπηρεσία του τουρισμού

Τη μεταμόρφωση της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας μέσω μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας που απλοποιεί και κεντροποιεί όλες τις εμπειρίες ενός ταξιδιώτη επιδιώκει η Triparound, με συνιδρυτές τους Αντώνη Χαλκιόπουλο και Χρήστο Στεργίου. Η πλατφόρμα της Triparound είναι σχεδιασμένη ώστε να συνδέεται εύκολα με τα συστήματα των επαγγελματιών φιλοξενίας ενδυναμώνοντας έτσι ξενοδοχεία, θέρετρα και ενοικιαζόμενα καταλύματα να οργανώνουν δραστηριότητες και παροχές, να αυξάνουν την ικανοποίηση των επισκεπτών, να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες τους και να ενισχύουν τα έσοδά τους. Με τη λειτουργία της ως κεντρικό κόμβο για τη διαχείριση και παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών επισκεπτών, συνδέει την ταξιδιωτική εμπειρία με την ευκολία, δημιουργώντας μια ολιστική, υψηλής ποιότητας φιλοξενία που διαφοροποιεί τις επιχειρήσεις και προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Για κάθε ανάγκη του σπιτιού

Γνωστή στην Ελλάδα ως Douleutaras, η YourHero/Douleutaras συμμετέχει στον 8ο Κύκλο Scale Up της Endeavor Greece. Mε ιδρυτή τον Ανδρέα Γραμμάτη, πρόκειται για την πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών για οικιακές και τεχνικές υπηρεσίες, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να βρουν εύκολα τον κατάλληλο επαγγελματία για οποιαδήποτε ανάγκη του σπιτιού τους. Με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων και εκατομμυρίων δεδομένων, η πλατφόρμα συνδέει εξειδικευμένες υπηρεσίες με τους πιο αξιόπιστους, συμβατούς και διαθέσιμους επαγγελματίες. Παράλληλα μέσω του συστήματος αξιολόγησης και την πολιτική εγγύησης προσφέρει την αξιοπιστία και την ασφάλεια που λείπει από αυτό τον κλάδο υπηρεσιών. Η YourHero λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος, προσφέροντας διαφάνεια και ευκολία, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει μικροεπιχειρήσεις και επαγγελματίες, δίνοντάς τους νέες ευκαιρίες εργασίας και ανάπτυξης.