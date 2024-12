Συνένωση Entersoft- Softone: Εθνικός Πρωταθλητής στο Business Software

Νέα δεδομένα στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού δημιουργεί ο Όμιλος Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού με την ένταξη των εταιρειών Entersoft και Softone σε έναν ενιαίο οργανισμό. Οι δύο εταιρείες μαζί θα έχουν έσοδα της τάξης των 120 εκατ. ευρώ με EBITDA ξεπερνούν τα 34 εκατ. ευρώ.

Ο νέος οργανισμός αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, διαθέτοντας ένα διευρυμένο portfolio λύσεων που αξιοποιούνται καθημερινά από περισσότερους από 90.000 πελάτες, ένα πανελλαδικό δίκτυο 700 συνεργατών, ενώ απασχολεί 1.500 και πλέον εργαζομένους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 ήταν μια εξαιρετική χρονιά τόσο για την Entersoft όσο και για τη Softone, με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Ο νέος οργανισμός θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής που θα απαντά στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτή η στρατηγική επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στην αγορά και να εδραιώσει την εμπορική του υπεροχή. Βασίζεται στη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.

Κοινή πορεία

Από τη στιγμή που οι δύο ελληνικές εταιρείες πληροφορικής εντάχθηκαν κάτω από την επιχειρηματική ομπρέλα του Ομίλου Olympia, ήταν δεδομένο πως θα ακολουθούσαν κοινή πορεία έπειτα από ένα εύλογο αναγνωριστικό διάστημα. Όπως τονίζεται από την πλευρά των μετόχων, η συνένωση των δύο εταιρειών δημιουργεί τον ηγέτη στον χώρο του business software σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό οικοσύστημα της Ελλάδας.

Ο νέος οργανισμός θα συνεχίσει να προσφέρει πολλαπλασιαστική αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και την αγορά, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (κυρίως στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία).

Τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από τη διαρκή ανάπτυξη των βασικών προϊόντων του Ομίλου και την ενδυνάμωσή τους με νέες ενότητες (Modules) και Υποσυστήματα, ο Όμιλος Entersoft ξεκίνησε την επένδυση στην ανάπτυξη λογισμικού για την είσοδό του σε 3 νέες δυναμικές αγορές στις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει δραστηριότητα. Οι αγορές αυτές αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, την αγορά λογισμικού για τη Διαχείριση Προσλήψεων (Recruitment Management), τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά του eCommerce. O Όμιλος Softone δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Cloud και τις τεχνολογίες αιχμής, στις στρατηγικές εξαγορές με ισχυρή στόχευση, στο διευρυμένο portfolio λύσεων business software, αλλά και στη σταθερή διείσδυση σε διεθνείς αγορές.

Όπως τονίζει η νέα διοικητική ομάδα με επικεφαλής τον Αντώνη Κοτζαμανίδη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, «η Entersoft και η Softone ενώνουν τις δυνάμεις τους και τα δυνατά τους χαρακτηριστικά, την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την εξειδίκευση». Ο κ. Κοτζαμανίδης επισημαίνει ότι θέτει ως προτεραιότητά του τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και την υλοποίηση της φιλόδοξης στρατηγικής ανάπτυξης του νέου Ομίλου. Από την πλευρά τους η Olympia Group, η Imker Capital και ο Αντώνης Κυριαζής επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επενδύουν στην ανάπτυξη και την οικονομία της Ελλάδας. Δεσμεύονται να συνεχίσουν να υποστηρίζουν έναν κρίσιμο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα όπως η τεχνολογία, αποδεικνύοντας την πίστη τους στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Τη νέα διοικητική ομάδα του νέου Ομίλου απαρτίζουν οι Αντώνης Καραντώνης – Chief Commercial Officer (CCO), Τάσος Πατσιλινάκος – Enterprise BU General Manager, Ιωάννα Κωτσόγιαννη – MidMarket BU General Manager, Νίκος Πιτσόκος – Micro & Professionals BU General Manager, Κώστας Φωκάς – eInvoicing BU General Manager, Σταύρος Μένεγος – Chief Products Development Officer, Γιάννης Σαλίχος – Chief Technology and Platforms Officer, Παναγιώτης Κωστάκος – Head of Marketing, Μαρία Πεδουλάκη – Chief Financial Officer (CFO), Χρήστος Κούκιος – Chief Human Resources Officer (CHRO).