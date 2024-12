Καματάκης: Το παραμύθι και τα… παραμύθια της «ελληνικής Apple»

Κάτι παραπάνω από μια 20ετία κράτησε το παραμύθι του Ιωάννη Καματάκη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο οποίος μπορεί να ξεκίνησε ως «βασιλόπουλο», αλλά μάλλον αποχαιρετά την αγορά ως «δράκος».

Κι αν δεν σας λέει το παραμικρό το συγκεκριμένο όνομα, ενδεχομένως να σας θυμίζει κάτι το όνομα της εταιρείας του, MLS Πληροφορική, η οποία κάποτε είχε χαρακτηριστεί ως η «ελληνική… Apple».

Το «παραμύθι» του Ιωάννη Καματάκη ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του ’80 από τη Θεσσαλονίκη. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις συντροφεύουν την εταιρεία στα πρώτα της βήματα ανάπτυξης και φθάνουμε στις αρχές του ’00, όταν αποφασίζει να εισέλθει στο Χρηματιστήριο και αρχίσει να γίνεται γνωστή σ’ όλο το πανελλήνιο -και όχι μόνο.

Ακολουθούν το πρώτο «made in GR» σύστημα πλοήγησης αυτοκινήτου, το πρώτο «made in GR» smartphone, καθώς και το πρώτο «made in GR» tablet. Πολλές πρωτιές για τον ιδρυτή της MLS, ο οποίος όμως στην πορεία αρχίζει να… χάνει τη μπάλα.

Τα διαδοχικά «χτυπήματα»

Το ισχυρότερο «χτύπημα» έρχεται το 2020, όταν διαπιστώνονται σοβαρές ατασθαλίες στον ισολογισμό του 2018, οι οποίες σε πολλούς θυμίζουν την περιβόητη υπόθεση της Folli-Follie με τους πλασματικούς ισολογισμούς.

Λίγους μήνες μετά ξεκινούν και οι αθετήσεις πληρωμών προς τους ομολογιούχους, με τη διοίκηση να μην καταβάλλει τα κουπόνια τριών ομολογιακών δανείων.

Το κουβάρι έχει μόλις αρχίσει να ξετυλίγεται, με δημοσιεύματα της εποχής να κάνουν λόγο για μια σκοτεινή υπόθεση με δαιδαλώδεις διαδρομές χρημάτων, φορολογικούς παραδείσους κ.α.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν καταγγελίες, οι οποίες αναφέρουν ότι ο Γιάννης Καματάκης μεταφέρει τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία σε τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να μην κληθεί να πληρώσει από την… τσέπη του σε όσους χρωστά χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων.

To τελευταίου επεισόδιο…

Όλα αυτά, εύλογα, οδηγούν σε σχεδόν ολική κατάρρευση της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο, προτού το 2020 τεθεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Την προσεχή Παρασκευή (13/12) θα παιχτεί το τελευταίο επεισόδιο αυτής της… δραματικής «σειράς», με τη μετοχή να διαγράφεται οριστικά από το ταμπλό του Χ.Α., 23 χρόνια μετά την πολλά υποσχόμενη εισαγωγή της.

Το πιο εντυπωσιακό είναι, όμως, ότι μέχρι και πριν μερικούς μήνες, ο ιδρυτής της MLS συνέχιζε το… παραμύθι, καλώντας τους ομολογιούχους σε συναντήσεις και ισχυριζόμενος την ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)