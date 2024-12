Dimand: Τον Αύγουστο του 2026 παραδίδει το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Σε λιγότερο από δύο χρόνια, Αύγουστο 2026, θα παραδοθεί από την Dimand το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά που κατασκευάζει για λογαριασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου επί των οδών Χαϊδαρίου, Φωκίωνος και Παπαστράτου.

Το έργο, αξίας 80,9 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ξεκινήσει με τις εκσκαφές και τις αντιστηρίξεις από την Aktor, ενώ η θεμελίωση, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την επιλογή της εργοληπτικής εταιρίας που θα αναλάβει την κύρια κατασκευή και θα παραδώσει τα νέα δικαστήρια με το κλειδί στο χέρι.

Στην τελετή για τη θεμελίωση του χθες παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο δήμαρχος Πειραιώς, Γιάννης Μώραλης και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Πειραιώς, Ηλίας Κλάππας οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι για την εκκίνηση του έργου. Οι δυσκολίες ήταν μεγάλες προκειμένου να γίνει η συγκεκριμένη ανάθεση από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του υπουργείου Δικαιοσύνης στη Dimand με τα δικαστήρια Πειραιά να στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε ο κ. Κλάππας, ότι το πρώτο θέμα που απασχόλησε τον δικηγορικό σύλλογο Πειραιώς, κατά την ίδρυσή του το 1920, ήταν η στέγαση των δικαστηρίων.

Το ακίνητο που θα στεγάσει τα δικαστήρια Πειραιά έχει έκταση 12.350 τ.μ. και σήμερα ανήκει στη Dimand. Ο σχεδιασμός αφορά σε πολυώροφο κτίριο σε διάταξη «Π» με βαθμιαία κλιμάκωση των ορόφων, τριγύρω από υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο που θα ανακαινιστεί.

Τι περιλαμβάνει

Η συνολική προβλεπόμενη δόμηση για το νέο κτίριο και το διατηρητέο, ανέρχεται σε 24.642 τ.μ., ενώ οι επιφάνειες που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης (υπόγειοι χώροι, κλιμακοστάσια, ημιυπαίθριοι, εξώστες, κλπ) σε 13.202 τ.μ.. Η συνολική δομημένη επιφάνεια του δικαστικού μεγάρου, συμπεριλαμβανομένου και του διατηρητέου κτιρίου, είναι 37.845 τ.μ..

Συνολικά εντός του νέου δικαστικού μεγάρου χωροθετούνται 27 χώροι ακροατηρίων και ολομέλειας με τους αντίστοιχους χώρους αναμονής τους, 24 αίθουσες συσκέψεων δικαστών, 8 χώροι αναμονής μαρτύρων, 2 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 2 βιβλιοθήκες, 319 γραφεία, γραφεία συνάντησης δικαστών και κατηγορουμένων, χώροι κλιμακίων μεταγωγών και βοηθητικοί χώροι αποθηκών, αρχείων, computer room, κυλικείων, μικρών κουζινών εξυπηρέτησης εργαζομένων, χώροι υγιεινής, με πρόβλεψη για ΑΜΕΑ ανά επίπεδο και ανά τμήμα κτιρίου, χώροι στάθμευσης συνολικά 365 ΙΧ οχημάτων, εντός υπογείου και στον περιβάλλοντα χώρο (οι 62 θέσεις).

Περιοχές πρασίνου

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήματος, συνολικής έκτασης περίπου 6.295 τ.μ. θα κατασκευαστούν περιοχές πρασίνου επιφάνειας 3.300 τ.μ. στο ισόγειο επίπεδο και επιπλέον 200 τ.μ. σε δώμα, για την διασφάλιση του μικροκλίματος του συγκροτήματος και άλλες ειδικά διαμορφωμένες με καθιστικά για στάση των χρηστών, που αποτελούν προέκταση των χώρων αναμονής του κτιρίου.

Ο σχεδιασμός εξασφαλίζει τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, ενεργειακής κλάσης Α+ κατ’ ελάχιστο. Επιπλέον, ακολουθώντας τη μεθοδολογία πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) του US Green Building Council, η οποία συνδέεται με τις παραμέτρους της ενέργειας, των υλικών, των υδάτινων πόρων, των στερεών αποβλήτων, της οπτικής άνεσης, της υγείας, της κινητικότητας κ.λπ., το έργο στοχεύει σε πιστοποίηση LEED σε επίπεδο Gold.