Plastainability 2024: “Transition in Progress” – Βιώσιμα πλαστικά, το μέλλον του κλάδου

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό, η ανάγκη για τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν διαδικασίες και προϊόντα και να δεσμευτούν σε ένα μέλλον όπου θα εξισορροπούνται οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες με την αναγκαία ανάπτυξη της βιομηχανίας πλαστικών, αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα του Διεθνούς Συνεδρίου Plastainability 2024, με κεντρικό θέμα “Transition in Progress”, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ).

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΒΠΕ, Βασίλης Γούναρης, μιλώντας για ένα μέλλον όπου τα πλαστικά θα συνυπάρχουν με τη βιωσιμότητα «για χρόνια, τα πλαστικά ήταν ταυτόσημα με την ευκολία. Σήμερα, συχνά τα βλέπουμε ως πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα αυτό είναι ταυτόχρονα και μια πρόκληση. Και οι προκλήσεις είναι αυτές που μας κάνουν καλύτερους. Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών έχει ήδη απαντήσει με δράσεις: νέες τεχνολογίες, επανασχεδιασμός προϊόντων και επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρους».

Με βασικό συμπέρασμα «Θέλουμε το υλικό πάλι στην παραγωγή», οι συμμετέχοντες στο συνέδριο εστίασαν στα καίρια θέματα που απασχολούν την αγορά των πλαστικών αλλά και τους καταναλωτές.

Όπως τόνισε η Silvia Freni Sterrantino, Senior Legal & Regulatory Affairs Manager της EuPC, του συλλογικού φορέα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών, ο νέος κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (PPWR) θέτει αυστηρούς στόχους για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο και τη σήμανση των προϊόντων, απαιτώντας από τις εταιρείες να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες απαιτήσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για τη Ντιάνα Γεωργακοπούλου, γενική διευθύντρια του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η διαχείριση είναι η μεγάλη πρόκληση για ένα υλικό όπως το πλαστικό, με το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η πρόοδος της ζωής μας στον σύγχρονο κόσμο. «Η μετάβαση προς πιο βιώσιμες λύσεις είναι και αναγκαία και εφικτή» υπογράμμισε η κα Γεωργακοπούλου, τονίζοντας τη σημασία για προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και ανάπτυξη προτύπων, και εξηγώντας ότι «το πρόβλημα υπάρχει και απαιτεί συντονισμένες ενέργειες από την Πολιτεία που έχει την ευθύνη του γενικού πλαισίου, τις επιχειρήσεις που πρέπει να λάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και των καταναλωτών που χρειάζεται να αλλάξουν τις συνήθειές τους».

Ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση του Filippo Montalbetti, Vice President of Public Affairs for Central and Southern Europe της Tomra, σχετικά με τα διδάγματα από τα πιο επιτυχημένα συστήματα εγγυοδοσίας παγκοσμίως. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη χώρα μας και στο συνέδριο έδωσε μια πρώτη ιδέα από το σύστημα εγγυοδοσίας ανακύκλωσης φιαλών μιας χρήσης που θα εξαπλωθεί πανελλαδικά σε 15.000 σημεία μέχρι το τέλος του 2025. Η Τomra προτρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο το νέο σύστημα επιστροφής εγγύησης συσκευασιών ποτών (DRS), τονίζοντας πως σε εφαρμογή τίθεται το σύστημα επιστροφής εγγύησης στην Ελλάδα για τις μίας χρήσης συσκευασίες ποτών που χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά προτού απορριφθούν και καταλήξουν σε ωκεανούς, δρόμους ή σε χωματερές. Στο σύστημα επιστροφής εγγύησης, προστίθεται ένα επιστρεφόμενο εγγυοδοτικό αντίτιμο στους περιέκτες ποτών και αναψυκτικών για να ενθαρρύνει την επιστροφή τους για ανακύκλωση. Σύμφωνα με την Τomra, είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος για να «κλείσει η στρόφιγγα» της ρύπανσης, να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων και να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών ποτών.

H χημική ανακύκλωση αποτέλεσε μία από τις ενδιαφέρουσες πτυχές και σύμφωνα με τη Victoria Wessolowski, Project Lead Global Plastics Advocacy, η χημική ανακύκλωση μπορεί να διαχειριστεί μεικτά πλαστικά απόβλητα, παράγοντας υλικά ποιότητας συγκρίσιμα με τα παρθένα, μια καινοτομία ζωτικής σημασίας για την κυκλική οικονομία.

Ωστόσο, σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας και κλιμακούμενων προκλήσεων, σύμφωνα με τη Θεοδώρα-Ιωάννα Οικονομοπούλου, Company Administrator της Marsh LLC Insurance Brokers, είναι ανάγκη οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν ασφαλιστικές λύσεις στο στρατηγικό τους σχεδιασμό, διασφαλίζοντας τόσο τη βιωσιμότητα όσο και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους σε περιπτώσεις κρίσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες απαραίτητες είναι οι πιστοποιήσεις, όπως τόνισε ο Απόστολος Σκαρλάτος, Vice President της SustChem, καθώς και η ανάπτυξη προσαρμοσμένων δεικτών απόδοσης (KPIs) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, σύμφωνα με τον Σωκράτη Ζαχάρωφ, Business Development Manager της SenseOne.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Συρίγος, Project Manager for the Foundation of New Plants της Ravago Hellas, παρουσίασε τη σημασία της ανακύκλωσης του EPS στην Ελλάδα. Το EPS είναι 100% ανακυκλώσιμο και έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Ωστόσο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η έλλειψη συστημάτων συλλογής και το υψηλό κόστος μεταφοράς λόγω χαμηλής πυκνότητας του υλικού.

Στη συζήτηση πήρε μέρος, με απομακρυσμένη σύνδεση από τις Βρυξέλλες, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και αντιπρόεδρος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος αναγνώρισε την ανάγκη να επανεξεταστεί ένα πλαίσιο που θα αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι δικαίως αυστηροί τη στιγμή, όμως που το μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα ρύπανσης με πλαστικά προέρχεται από χώρες εκτός της Ένωσης.

Αντίστοιχα σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας τόνισε την ανάγκη της μετάβασης της βιομηχανίας με πιο βιώσιμα προϊόντα και με λιγότερα απόβλητα.

Στον κοινό στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας αναφέρθηκε η υφυπουργός Ανάπτυξης, Ζωή Ράπτη, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στο Συνέδριο.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με το πάνελ συζήτησης υπό τον τίτλο: “End Pollution, Not Production”, όπου οι ομιλητές μοιράστηκαν τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους για το πώς μπορούμε να εξαλείψουμε τη ρύπανση, διατηρώντας παράλληλα άθικτη την παραγωγή πλαστικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Επίσης στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο πρόεδρος του ΣΒΠΕ, Βασίλης Γούναρης, βράβευσε τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου, Ιωάννη Κασελίμη, για την προσφορά και το έργο του στον Σύνδεσμο.