10ο Export Summit: Μονόδρομος για την Ανάπτυξη οι Επενδύσεις και οι Εξαγωγές

Οι επενδύσεις αποτελούν μονόδρομο για την Ανάπτυξη, είναι το μήνυμα που κομίζει το 10ο Export Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με χορηγό επικοινωνίας τη «Ν».

Σύμφωνα, δε, με τη διοίκηση του ΣΕΒΕ οι προοπτικές αύξησης των επενδύσεων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια είναι καλές, ενώ ο Σύνδεσμος θέτει πλέον νέο εξαγωγικό στόχο για τη χώρα μας, την αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ ή στα 120 δισεκατ. ευρώ μέχρι το 2028.

«Παρά τις προκλήσεις του διεθνούς επιχειρηματικού στερεώματος, οι Έλληνες εξαγωγείς πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Το 2023 καταφέραμε να φτάσουμε στα 51 δισεκατ. ευρώ σε εξαγωγές αγαθών, περίπου στο 25% του ΑΕΠ, πετυχαίνοντας τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη στην ιστορία μας. Ο στόχος που είχε θέσει ο ΣΕΒΕ για 100 δισεκατ. ευρώ συνολικών εξαγωγών, προσεγγίζοντας το 50% του ΑΕΠ, είναι πλέον πραγματικότητα, και κοιτάζουμε μπροστά, βάζοντας νέα πρόκληση το 60% του ΑΕΠ ή τα €120 δισ.», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Σίμος Διαμαντίδης, στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του Συνεδρίου.

Σύμφωνα επίσης με τη διοίκηση του ΣΕΒΕ, η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ δεν θα επηρεάσει πολύ τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς αυτές αφορούν επί το πλείστον τρόφιμα, τα οποία έχουν μεγάλη ζήτηση στην αμερικανική αγορά και έχουν ήδη δασμούς, οι οποίοι δεν είναι υψηλοί.

Η δε προσδοκία του ΣΕΒΕ για αύξηση των επενδύσεων εξήγησε ότι εκπορεύεται από τα πρόσφατα αποτελέσματα του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, ενώ επίσης διαπιστώνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένες επιχειρήσεις για την τοποθέτηση κεφαλαίων στην ελληνική αγορά.

Ο ΣΕΒΕ θεωρεί αναγκαία επίσης την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και στην κατεύθυνση αυτή εκτιμά ότι η ανάδειξη του Απόστολου Τζιτζικώστα στο αξίωμα του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να ολοκληρωθούν τα αναγκαία έργα στον σιδηρόδρομο, μέσω του οποίου μεταφέρεται σήμερα μόλις το 1,5% των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, και θα ενισχύσει τη δυναμική του ΟΛΘ. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ εξέφρασε την εκτίμηση ότι είναι ευτύχημα που άργησε η επέκταση του 6ου προβλήτα, καθώς ο ΟΛΘ έχει ευνοηθεί πολύ από τα γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς πλοία που έδεναν στον Πειραιά ακολουθούν πλέον εναλλακτικά δρομολόγια, λόγω των επιθέσεων των Χούθι, οπότε χωρίς τις απαραίτητες σιδηροδρομικές συνδέσεις η πόλη θα φράκαρε. “Ευτυχώς που η επέκταση της 6ης προβλήτας δεν έγινε το 2024-2025, γιατί το λιμάνι θα είχε “φρακάρει”», ανέφερε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε ότι με την επέκταση της προβλήτας το λιμάνι θα υποδεχόταν πολύ υψηλότερο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίες σιδηροδρομικές συνδέσεις, τα φορτία αυτά θα χρειαζόταν να εξυπηρετηθούν με φορτηγά, σε μια περίοδο που συν τοις άλλοις υπάρχει μεγάλη ανεπάρκεια οδηγών.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο στις τελευταίες διοργανώσεις του παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς ή διαδικτυακά πανω από 3000 άτομα, παρουσίασε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Χασάπης. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται οι υπουργοί Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκπρόσωποι έξι Τραπεζών, καθώς επίσης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Enterprise Greece, του ΣΒΕ, της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και ο επιχειρηματίας και επιχειρηματικός άγγελος, Δρ. Pano Churchill.

Το 10ο Export Summit είναι υβριδικό, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024 με θέμα “Investing, The Only Way to Growth” στο Hyatt Regency Thessaloniki, θα μεταδοθεί ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας LiveOn και θα εστιάσει στη σημασία των επενδύσεων ως τον μοναδικό δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της ελληνικής οικονομίας. Επιπροσθέτως, στοχεύει στο να δημιουργήσει έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας τις επενδύσεις ως κλειδί για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και της καινοτομίας.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ελεύθερη, με προϋπόθεση τη δήλωση συμμετοχής εδώ.