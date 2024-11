Aktor: Με discount 3% αγοράζει 56 ακίνητα της Prodea

Με discount 3% και μέση απόδοση 7% (yield) αγοράζει η Aktor από την Prodea ΑΕΕΑΠ το χαρτοφυλάκιο των 56 ακινήτων που έχει ανακοινωθεί.

Στην επενδυτική κατάσταση της Prodea το σύνολο των ακινήτων του έχουν αποτιμηθεί (εύλογη αξία 30/6/24) σε 600 εκατ. ευρώ και η Aktor θα διαθέσει 582 εκατ. ευρώ.

Τα μεγαλύτερα ακίνητα στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο είναι το HUB 26, γραφειακό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, το εμπορικό κέντρο Avenue στην Κηφισίας στην Αθήνα και το City Tower στη Βουλγαρία.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν γίνει στο ελληνικό real estate. Αναμένεται να ολοκληρωθεί, εφόσον πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις και οι εγκρίσεις με την υπογραφή των οριστικών νομικών κειμένων, μέχρι την 31η Μάϊου 2025.

Το προς μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο φέρει δανεισμό της τάξεως του 50%. Όταν η συμφωνία ολοκληρωθεί θα αφαιρέσει από την Prodea δανειακές υποχρεώσεις περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Η Aktor θα συνάψει τον δικό της δανεισμό με νέους όρους. Όπως έχει ανακοινώσει τα κεφάλαια για την επένδυση των 582 εκατ. θα προέλθουν κατά 75% από non recourse Bank Debt (432 εκατ.) κατά 15% από non recourse Sub Debt και κατά 10% από ίδια κεφάλαια.

Η Prodea, όπως εκτιμάται, θα διαθέσει τα έσοδα από την πώληση αυτή σε νέες επενδύσεις, αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και πιθανότατα σε ένα αυξημένο μέρισμα για τους μετόχους της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση άλλων δύο (μικρότερων) πακέτων ακινήτων, με έναν από τους αγοραστές να είναι η Trastor ΑΕΕΑΠ.

Όφελος προκύπτει όμως και για την Dimand, δημιουργό του γραφειακού συγκροτήματος, η οποία θα μεταβιβάσει το HUB 26 στην Prodea και αυτή με τη σειρά της στην Aktor. Το HUB 26, θα είναι το πιο σύγχρονο ακίνητο του χαρτοφυλακίου. Αναπτύσσεται σε ακίνητο συνολικής επιφανείας 7.704 τ.μ., αποτελούμενο από τέσσερα κτίρια, με συνολικό εμβαδό ανωδομής και υπογείων 31.000 τ.μ.

Έχει ολοκληρωθεί το ένα από τα 4 κτίρια, το δεύτερο ολοκληρώνεται. Τα υπόλοιπα δύο έχουν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης την Άνοιξη του 2025. Στην εταιρία (Ourania A.E.) στην οποία ανήκει σήμερα συμμετέχει η Prodea με 65% και η Dimand με 35%.

Η εκτίμηση με όρους ακαθάριστης αξίας που έχει η Dimand στα βιβλία της για το HUB 26 είναι στα 59 εκατ. ευρώ. Η Prodea θα το πουλήσει στην Aktor έναντι τιμήματος 70,7 εκατ. ευρώ. Το HUB 26, το πρώτο μεγάλης κλίμακας, βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο της Θεσσαλονίκης στη δυτική είσοδο της πόλης θα λάβει πιστοποίηση LEED Gold. Μεταβιβάζεται έχοντας εξασφαλίσει μισθωτές, όπως η εισηγμένη στον Nasdaq, TaskUs, κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και οι τράπεζες, Alpha Bank και Πειραιώς.

Να σημειωθεί ότι τα 8 μεγαλύτερα ακίνητα από τα συνολικά 56 του χαρτοφυλακίου έχουν αξία 410 εκατ. ευρώ καθώς στην συμφωνία περιλαμβάνονται αρκετά ακίνητα μικρής αξίας (μεταξύ άλλων 33 καταστήματα).

Την μεγαλύτερη απόδοση (8,3%) έχει το γραφειακό συγκρότημα City Tower στη Βουλγαρία (αξία 91,6 εκατ.), το Avenue Mall έχει 7,1% (62,5 εκατ.) το HUB 26 6,3% και ένα τέταρτο μεγάλο ακίνητο μικτών χρήσεων που επίσης περιλαμβάνεται στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο, το Via Cavour, στη Ρώμη, 6,6% (46,6 εκατ.).