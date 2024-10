40 ελληνικές εταιρείες Μαρμάρου στην 58η Marmorac

Ευρεία ήταν η συμμετοχή του ελληνικού κλάδου μαρμάρου στην 58η Marmorac, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις μαρμάρου.

Συγκεκριμένα 40 διακεκριμένες ελληνικές εταιρείες του κλάδου έδωσαν το παρόν στη Βερόνα της Ιταλίας και ανέδειξαν μέσα από τα περίπτερά τους, τα μοναδικά χαρακτηριστικά και την ποικιλομορφία του ελληνικού μαρμάρου. Την αποστολή οργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (EnterpriseGreece) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (ΣΕΜΜΘ) και για 2η συνεχή χρονιά προβλήθηκε το ελληνικό μάρμαρο μέσα από την επίσημη επωνυμία GreekMarble|Then.Now.Forever.

Να σημειωθεί ότι και φέτος το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν υψηλό. Ως προς τους κορυφαίους αγοραστές, σύμφωνα με δεδομένα που παραχωρήθηκαν από την Marmomac και αφορούν το σύνολο των εκθετών, οι πέντε πιο σημαντικές αγορές ήταν η Γερμανία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ινδία. Σημειώνεται ότι παρατηρήθηκε ιδιαίτερη άνοδος από την Ινδία (10%) καθώς και εντυπωσιακή αύξηση από το Ηνωμένο Βασίλειο (20%). Την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 50.000 επαγγελματίες του κλάδου, εκ των οποίων το 66% ήταν ξένοι από 140 χώρες. Ως προς τους εκθέτες συμμετείχαν 1.485 εταιρείες από 55 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας συνολικά 74.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, που περιλάμβαναν 12 εσωτερικά Halls και 4 εξωτερικούς χώρους. Ειδικότερα η φετινή έκθεση εστίασε στην προβολή προηγμένων τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών, για τη βελτίωση της παραγωγής αλλά και των εφαρμογών του μαρμάρου και των πετρωμάτων. Παράλληλα με την έκθεση, η MARMOMAC αποτέλεσε κέντρο εκπαίδευσης και διαλόγου με πάνω από 40 συνέδρια και εργαστήρια, μέσω πρωτοβουλιών όπως το ThePlusTheatre και το AMatterofStone. Σημαντικό ήταν επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αρχιτέκτονες στην Ακαδημία MARMOMAC.

Η EnterpriseGreece, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (ΣΕΜΜΘ από κοινού δημιούργησαν και υποστήριξαν διαφημιστική καμπάνια με το Greek Marble | Then. Now. Forever. – A symbol of excellence, η οποία βρισκόταν σε όλα τα κεντρικά σημεία της έκθεσης. Εξασφάλισαν και φέτος την προβολή του official βίντεο για το ελληνικό μάρμαρο στην κεντρική γιγαντοοθόνη του Hall “Μarmomac Plus Theater”, το οποίο αποτελούσε σημείο συνάντησης των κορυφαίων αρχιτεκτονικών γραφείων και πραγματοποιήθηκαν όλες οι σημαντικές ομιλίες και εκδηλώσεις. Στην καλύτερη προβολή της ελληνικής συμμετοχής και του ελληνικού μαρμάρου, συνέβαλε επίσης και η προβολή που είχε γίνει στην έκθεση το προηγούμενο διάστημα, με σειρά άρθρων και αφιερωμάτων στον Ιταλικό τύπο, χάρη στις ενέργειες της Enterprise Greece. Η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση είχε δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις. Για πρώτη φορά φέτος, μέσω ειδικής βράβευσης από την Ένωση Γυναικών Μαρμάρου της Ιταλίας (LeDonnedelMarmo), τιμήθηκαν 2 «πρέσβειρες» της γυναικείας επιχειρηματικότητας του κλάδου, για τη σημαντική συμβολή τους στην εξέλιξη και ανάδειξη του μαρμάρου παγκοσμίως. Μεταξύ των βραβευθέντων και εκπροσωπώντας τη διεθνή διάσταση του θεσμού, η κα Ειρήνη Παπαγιαννούλη, διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας Αφοί Ι. Παπαγιαννούλη Α.Ε., η οποία είναι και ενεργό μέλος του ΣΕΜΜΘ. Η ελληνική εταιρεία «Stonetech», επίσης ενεργό μέλος του ΣΕΜΜΘ, διακρίθηκε και τιμήθηκε με το Βραβείο «Best Communicator», στην κατηγορία Διεθνούς Σχεδιασμού. Η επιτροπή αναγνώρισε την καινοτόμο παρουσίαση της εταιρείας, με εντυπωσιακό περίπτερο σχεδιασμένο από τον Σπύρο Σούλη, το οποίο ανέδειξε την ομορφιά και την διαχρονικότητα των ελληνικών μαρμάρων. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EnterpriseGreece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος «η επιτυχημένη συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης, έχει συμβάλει στην ουσιαστική ενδυνάμωση της εικόνας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του “brand” του Ελληνικού Μαρμάρου στις διεθνείς αγορές. Στην εθνική αυτή προσπάθεια σημαντική είναι και η συμβολή των ίδιων των ελληνικών εταιρειών με την έντονη εξωστρέφειά τους αλλά και την πάντα προσεγμένη και εντυπωσιακή τους συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και παρουσιάσεις. Η εξαιρετική τους παρουσία και στην 58η Marmomac, ανέδειξε τη σημαντική θέση και την αναγνωρισιμότητα που κατέχει το Ελληνικό Μάρμαρο στην παγκόσμια αγορά. Η EnterpriseGreece σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο (ΣΕΜΜΘ), υποστηρίζοντας τις ελληνικές συμμετοχές σε ποικίλες δράσεις για την προώθηση του μαρμάρου στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, συμβάλλει στη συνολική προβολή αυτού και των εταιρειών του, για την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών». Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μακεδονίας- Θράκης (ΣΕΜΜΘ), κ. Γιώργος Λιανός, τόνισε πως «η MARMOMAC 2024, επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο την δεσπόζουσα θέση που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο ως διεθνής έκθεση της Βιομηχανίας Μαρμάρου και Φυσικών Πετρωμάτων. Η συμμετοχή του Ελληνικού Μαρμάρου στη MARMOMAC ανέδειξε σε μεγάλης εμβέλειας κοινό, την εξέχουσα θέση του κλάδου στην παγκόσμια αγορά, τόσο μέσω των 40 εκθετών-Ελληνικών Εταιρειών, όσο και μέσω του περιπτέρου προβολής του Ελληνικού μαρμάρου και της εκτεταμένης προωθητικής εκστρατείας με σύνθημα “GreekMarble|Then. Now. Forever”, που επιτεύχθηκε σε συνεργασία του ΣΕΜΜΘ με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (EnterpriseGreece), για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά».

Την έκθεση επισκέφτηκε η κα Παγώνα Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, από το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τις Ελληνικές εταιρείες για τις δραστηριότητές τους καθώς και να διερευνηθούν τρόποι προβολής και προώθησης του ελληνικού μαρμάρου στην Ιταλική αγορά.