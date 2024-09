Τράπεζα Πειραιώς: Ομολογιακή έκδοση 500-600 εκατ. ευρώ

Εντός της ημέρας αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών με τη διοίκηση της τράπεζας να θέτει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον πήχη μεταξύ 500 και 600 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό, έχει δοθεί εντολή στις επενδυτικές τράπεζες Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να διοργανώσουν investor calls με στόχο την προετοιμασία της έκδοσης.

Στόχος της νέας εξόδου της Πειραιώς στις αγορές είναι η διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities, MREL).

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN (Euro Medium Term Note) της τράπεζας και αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s. Παράλληλα, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις παραπάνω επενδυτικές τράπεζες ως Dealer Managers για προσφορά σε μετρητά επί του ύψους 500 εκατ. Tier 2 τίτλου λήξης 19/2/2030.

Ευνοϊκή συγκυρία

Τον δρόμο για νέες τραπεζικές εκδόσεις Tier 2 άνοιξαν οι αναβαθμίσεις των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Fitch προ ημερών και από τη Standard & Poor’s στις αρχές Ιουλίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μειωμένο κόστος χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές.

Το θετικό κλίμα επιβεβαιώθηκε και με την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκδοση ΑΤ1 της Alpha Bank την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η ζήτηση υπερκάλυψε σχεδόν 10 φορές το προσφερόμενο ποσό, αγγίζοντας τα 2,5 δισ. ευρώ. Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 7,5% – στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί στη συγκεκριμένη κατηγορία ομολογιακών εκδόσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ενδεικτική του ενδιαφέροντος που καταγράφεται στην επενδυτική κοινότητα για τις εκδόσεις των ελληνικών τραπεζών είναι η γεωγραφική διασπορά που παρουσίασε το ομόλογο της Alpha, δεδομένου ότι το συντριπτικό ποσοστό της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (46%), την Ευρώπη (43%), τις ΗΠΑ (4%), την Ελβετία (4%) και την Ασία (3%).

Επιταχυντής των τραπεζικών εκδόσεων

Ως «επιταχυντής» των τραπεζικών εκδόσεων λειτουργούν και οι επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Προβάδισμα της Πειραιώς Ένα έτος νωρίτερα από την εποπτική απαίτηση έχει κατακτήσει η Τράπεζα Πειραιώς τον στόχο των κεφαλαίων MREL, χωρίς μάλιστα να συνυπολογιστεί η σημερινή έκδοση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας στον απόηχο της έκδοσης πράσινου ομολόγου τον Ιούλιο, έχει πετύχει ήδη δείκτη MREL ύψους 28%, κατακτώντας πρώτη τον τελικό δεσμευτικό στόχο MREL μεταξύ των εγχώριων συστημικών τραπεζών. Με τη σημερινή έκδοση, ο δείκτης αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, δίνοντας άνετο προβάδισμα στην τράπεζα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων