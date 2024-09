Bayer Ελλάς: Δυναμικό παρών στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η φετινή 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει τιμώμενη χώρα τη Γερμανία και η Bayer Ελλάς, μία εκ των ιστορικότερων εταιρειών στη χώρα μας, συμμετέχει δυναμικά στο περίπτερο της τιμώμενης χώρας με έναν ειδικά διαμορφωμένο δικό της χώρο (Ηall 13, περίπτερο Β28) διοργανώνοντας παράλληλα σειρά από εκδηλώσεις.

Η έκθεση πραγματοποιείται στον χώρο της HELEXPO από το Σάββατο 7/9, έως και την Κυριακή 15/9. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις προγραμματισμένες δράσεις της Bayer στον σχετικό σύνδεσμο.

Ποια είναι η Bayer

Με έτος ίδρυσης το 1955, η Bayer Ελλάς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, διαθέτοντας στην ελληνική αγορά όλα τα εγκεκριμένα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις της εταιρείας στους κλάδους της υγείας και της γεωργίας. Με ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει προϊόντα αυτοφροντίδας και καλλυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα για χρόνιες ασθένειες και προϊόντα διάγνωσης με απεικονιστικές τεχνικές, αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις για τη γεωργία, η Bayer θέτει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσω της επιστήμης και της καινοτομίας.

Έτσι, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις, που αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις και συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. Τα παραπάνω θα αναδειχθούν στα δύο πάνελ συζήτησης που διοργανώνει η εταιρεία την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα «Η τεχνητή νοημοσύνη στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής» και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, με θέμα «Γεφυρώνοντας την πρόληψη με τη διάγνωση και τη θεραπεία» (Hall 13, Main Stage).

Επιπλέον, η εταιρεία θέτει τη βιωσιμότητα ως ισχυρό σημείο αναφοράς των λειτουργιών της, είτε πρόκειται για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, είτε για την υποστήριξη κοινοτήτων. Οι δράσεις της προσανατολίζονται στην επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων και στον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον, θέτοντας τις βάσεις για έναν υγιή πλανήτη και ένα βιώσιμο αύριο για όλους. Συγχρόνως, η εταιρεία έχει ισχυρή δέσμευση στην προαγωγή της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης και καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία των εργαζομένων της. Η εταιρεία θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνει σε αυτή την κατεύθυνση μέσα από το πάνελ συζήτησης που διοργανώνει στις 14/9 με θέμα “Bringing your unique self at work” (Hall 13, Main Stage).

Μέσα από πολυδιάστατες πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την ευημερία, την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα, την περιβαλλοντική προστασία και τη βιωσιμότητα, η Bayer Ελλάς επιδρά θετικά στη ζωή των ανθρώπων και την κοινωνία. Με ισχυρή εταιρική κοινωνική ευαισθητοποίηση, συνεργάζεται με τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, επιστημονικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες και βοηθά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Συγχρόνως, προωθεί την αειφορία, με τη δημιουργία κοινωνικών προγραμμάτων και πρακτικών λύσεων, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες και προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας, εξασφαλίζοντας βιώσιμες μελλοντικές συνθήκες σε όλα τα επίπεδα: κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά.