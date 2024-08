Οι top 10 Τηλεοράσεις για κάθε budget

Η τηλεόραση είναι το κεντρικό σημείο σε κάθε σαλόνι. Η TV σου είναι το βασικό εργαλείο για να απολαμβάνεις το περιεχόμενο που θες. Είτε βλέπεις αγώνες, είτε στριμάρεις και ταινίες, είτε παίζεις παιχνίδια η τηλεόραση είναι η τεχνολογία για την απόλαυση σου! Αν ρίξεις μια ματιά στις διαθέσιμες τηλεοράσεις θα δεις ότι έχεις πολλές επιλογές, μια καλή πρακτική είναι ορίσεις ακριβώς το ποσό που θες να διαθέσεις και να διαλέξεις!

Αρχίζουμε τις προτάσεις μας με τα πιο οικονομικά μοντέλα. Αν θες να διαθέσεις κάτω από 200 ευρώ για τηλεόραση σου έχουμε τις καλύτερες επιλογές.

Turbo-X LED TV TXV-E4074 40″ Full HD

Για σένα που θες κάτι εξαιρετικά οικονομικό αλλά ποιοτικό! Ένα πάνελ 40 ιντσών ιδανικό για ταινίες και παιχνίδια σε ανάλυση full HD! Δεν είναι smart αλλά έχεις usb media player και δυνατότητες Timeshift για να παγώσεις το ζωντανό πρόγραμμα. Με τις 3 θύρες HDMI στην τηλεόραση, σύνδεσε παράλληλα το DVD Player, τη gaming κονσόλα και τον υπολογιστή σου, ανεβάζοντας τον πήχη της home ψυχαγωγίας. Φυσικά είναι εξοπλισμένη με τη νέα έκδοση του επίγειου ψηφιακού δέκτη DVB-T2 για να βλέπεις τα ψηφιακά κανάλια ακόμη καλύτερα.

LED TV Turbo-X 40″ TXV-AF4075 Full HD

Αν θες να παραμείνεις σε budget κάτω από τα διακόσια ευρώ αλλά να έχεις και smart λειτουργίες σου έχουμε λύση! Η ποιότητα εικόνας Full HD συναντά το συναρπαστικό περιεχόμενο μέσα από την Turbo-X TXV-AF4075, η οποία προσφέρει την απόλυτη εμπειρία Smart TV μέσα από 40 «χορταστικές» ίντσες! Η έκδοση 11 του λειτουργικού Android TV™ εμπλουτίζει την smart τηλεόρασή σου με απεριόριστες δυνατότητες πλοήγησης, φωνητικό έλεγχο και πρόσβαση στο Google Play για ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. H ευέλικτη συνδεσιμότητα Wi-Fi/Bluetooth®, οι θύρες HDMI 2.0 (ARC), η συμβατότητα με Dolby® Audio και Dolby® Digital Plus, οι τεχνολογίες εικόνας HDR10/HLG, καθώς και το εύχρηστο τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο μικρόφωνο και πλήκτρο φωνητικών εντολών για τον Google Assistant θα σε φέρουν σε επαφή με το διαδίκτυο μέχρι να πεις «Hey Google».

Παραμένοντας σε χαμηλά budget, στην κατηγορία των πεντακοσίων ευρώ έχεις πολλές δυνατές επιλογές .Οι δικές μας προτάσεις θα σε βοηθήσουν να βρεις την ιδανική τηλεόραση.

Samsung LED TV 50DU8072 50″ 4Κ Ultra HD

Από το φετινό line up της Samsung έρχεται μια εξαιρετική πρόταση στις 50 ίντσες. Με ανάλυση 4K Ultra HD και τις δυνατότητες του επεξεργαστή Crystal Processor 4K, ο οποίος βελτιστοποιεί την ανάλυση, τα χρώματα, τις αναλογίες υψηλών αντιθέσεων και το HDR, η νέα σειρά Crystal UHD DU8072 4K Smart TV (2024) προσφέρει ποιότητα εικόνας που εντυπωσιάζει. Με την τεχνολογία Dynamic Crystal Color είναι δυνατή η απεικόνιση αποχρώσεων άνω του ενός δισεκατομμυρίου! Το χρώμα παραμένει αναλλοίωτο ανεξάρτητα από την φωτεινότητα κάθε σκηνής και για την απολαυστικότερη εμπειρία θέασης. Η τηλεόραση διαθέτει εντυπωσιακά λεπτό σχεδιασμό AirSlim Design και γίνεται ένα με τον χώρο σου. Τέλος είναι μια smart TV με λειτουργικό Tizen. Ενσωματωμένες λειτουργίες της Samsung όπως Smart Hub και SmartThings θα κάνουν την ζωή σου πιο εύκολη!

LG NanoCell TV 43NANO82T6B 43″ 4K Ultra HD

Παραμένοντας στο ίδιο budget μια πρόταση σε λιγότερες ίντσες αλλά με διαφορετική τεχνολογία προβολής. Φετινό μοντέλο από την LG με έξυπνο επεξεργαστή alpha 5 AI 4K Gen7 που βελτιστοποιεί αυτόματα το περιεχόμενό σου, ενώ προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση χρώματος με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ανακάλυψε έναν κόσμο ζωντανό με πλούσια χρώματα και ευκρίνεια από την τεχνολογία LG NanoCell και τις 4K Smart TVs της σειράς NANO80. Με λειτουργικό webOS με εγγυημένες αναβαθμίσεις και το WOW interface για μια ξεχωριστή εμπειρία χρήσης. Πέρα από μοναδικά χρώματα σου προσφέρει μοναδικό ήχο κάνοντας μια ιδανική λύση και για gamers.

Ανεβάζοντας το διαθέσιμο budget στα χίλια ευρώ σου έχουμε απίστευτες προτάσεις!

Sony LED TV D-55X85L 55″ 4K Ultra HD

Η Sony και η σειρά Bravia δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Με όμορφο σχεδιασμό, λεπτό πλαίσιο και συναρπαστικές λειτουργίες, η σειρά BRAVIA™ X85L της Sony ανοίγει νέους κόσμους ψυχαγωγίας με τον ρεαλισμό της τεχνολογίας εικόνας και ήχου της Sony και τις δυνατότητες Google™ TV. Ακόμα και οι εικόνες 2K αναβαθμίζονται και φτάνουν σχεδόν την ποιότητα 4K με ευκρινείς λεπτομέριες και δισεκατομμύρια ρεαλιστικά χρώματα, που αναπαράγονται μέσω του επεξεργαστή 4K HDR Processor X1™. Εξοπλισμένη με τις τεχνολογίες 4K X-Reality™ PRO, TRILUMINOS PRO™, Live Colour™ και X-Motion Clarity απολαμβάνεις εκπληκτική ποιότητα εικόνας με εξαιρετική αντίθεση, ομαλότητα και μία ευρύτερη, ρεαλιστικότερη χρωματική παλέτα.

LG QNED TV 65QNED916QE 65″ 4K Ultra HD

Zήσε την εμπειρία εξωπραγματικών χρωμάτων με τη συνδυασμένη δύναμη των τεχνολογιών Quantum Dot και NanoCell. Η πιστοποιημένη τεχνολογία αναπαραγωγής χρωμάτων της LG QNED παρέχει πλούσια χρώματα που παραμένουν ζωντανά και ακριβή ακόμη και σε υψηλά επίπεδα φωτεινότητας. Στις 65 ίντσες και με βελτιστοποιημένο ήχο θα σου προσφέρει μια μοναδική εμπειρία θέασης! Τέλος προσφέρει τεχνολογίες ειδικά για να απογειώσεις την gaming εμπειρία σου! Με υποστήριξη AMD FreeSync™ Premium, Dolby Vision® HDR σε 4K στα 120Hz και VRR, ALLM και eARC με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές του προτύπου HDMI 2.1, που συμβάλλουν στη μείωση του θολώματος κίνησης και των ειδώλων, παρέχοντας ομαλά και συγχρονισμένα γραφικά σε υψηλή ανάλυση. Το Game Optimizer διατηρεί όλες τις ρυθμίσεις για τα παιχνίδια σου σε ένα εύχρηστο μενού, ενώ το νέο Gaming Dashboard σου παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Samsung Neo QLED TV 55QN700C 55″ 8K Ultra HD

Παραμένοντας στο ίδιο budget αλλά σε ανάλυση 8Κ. Νιώσε τη δύναμη κάθε καρέ με 33 εκατομμύρια pixel, εντυπωσιακή ευκρίνεια και ανάλυση τετραπλάσια από την ανάλυση 4K. Η εξέλιξη της Neo QLED συνοδεύεται από την τεχνολογία Quantum Matrix, που ελέγχει με ακρίβεια τα νέα Quantum Mini LED. Με ακριβή έλεγχο φωτισμού, μπορείτε να απολαύσετε εκπληκτική λεπτομέρεια στις σκούρες και στις φωτεινές σκηνές. Η λειτουργία EyeComfort της Samsung αποθηκεύει τις τοπικές ώρες δύσης και ανατολής στην οθόνη, ώστε να προσαρμόσει αυτόματα την οθόνη ανάλογα την ώρα. Επίσης, μειώνει τη φωτεινότητα και τα χρώματα μετά τη δύση του ηλίου, έτσι ώστε η οθόνη να είναι φιλική για τα μάτια σου, διευκολύνοντας τη χαλάρωση και την ανάπαυση.

Χωρίς να πάμε σε υπερβολικά υψηλά budget αλλά ανεβάζοντας τον πήχη από τις δύο μέχρι τις τρεις χιλιάδες ευρώ σου προτείνουμε κάποιες εξαιρετικές τηλεοράσεις σε «μεγάλες» διαστάσεις!

Samsung QLED TV The Frame 2024 75″ 4Κ Ultra HD

Για σένα που η αισθητική της τηλεόρασης είναι εξίσου σημαντική με τις επιδόσεις η σειρά The Frame της Samsung είναι μονόδρομος! Ο κομψός, εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και η προηγμένη τεχνολογία απεικόνισης δεν είχαν συνδυαστεί ποτέ άλλοτε τόσο επιτυχημένα. Στη διάθεση σου βρίσκονται πολλές πρόσθετες επιλογές εξατομίκευσης, με διαφορετικά στυλ, χρώματα, βάσεις, κορνίζες και αξεσουάρ που όχι μόνο ομορφαίνουν τον χώρο σου αλλά δίνουν και άλλη διάσταση στις καθημερινές σου συνήθειες και εμπειρίες. H Samsung The Frame LS03D QLED 4K Smart TV με Art Mode (2024) σχεδιάστηκε για να αναβαθμίσει και να μεταμορφώσει τον χώρο σου, μετατρέποντάς τον σε μία γκαλερί με αριστουργηματικά έργα τέχνης. Απόλαυσε ακριβή απεικόνιση χρωμάτων με πιστοποίηση από την PANTONE. Η The Frame αναπαράγει τα πλούσια χρώματα και τις υφές των αγαπημένων σου έργων τέχνης με υψηλή ακρίβεια. Και με τη ματ οθόνη που μειώνει την αντανάκλαση, μπορείς να απολαύσεις με ευκρίνεια τη συλλογή σου και να νιώσεις σαν να βρίσκεστε πραγματικά σε ένα μουσείο.

LG QNED TV 86QNED86T6A 86″ 4K Ultra HD

Καθαρά χρώματα και ευκρίνεια στην τεράστια LG QNED. Το νέο chipset και οι ζώνες μείωσης φωτισμού τελειοποιούν το περιεχόμενο ώστε κάθε pixel να παραμένει πεντακάθαρο. Η εξαιρετική ευφυΐα της QNED αναβαθμίζει την εμπειρία. Μια απόλυτα καθηλωτική εμπειρία. Ο προηγμένος επεξεργαστής alpha 8 (α8) AI 4K βελτιστοποιεί αυτόματα την ποιότητα ήχου και εικόνας για να συγχρονιστεί μαζί σου. Απόλυτη καθηλωτική εμπειρία χάρη στην ψυχαγωγία πραγματικής κλίμακας. Δες όλο το περιεχόμενο σε μια εξαιρετικά μεγάλη οθόνη και απόλαυσε απαράμιλλη ευκρίνεια και κλίμακα για παρακολούθηση, παιχνίδι ή γυμναστική.

Sony LED TV XR-85X95K 85″ 4Κ Ultra HD

Έξυπνη τηλεόραση Google TV™ με οθόνη Mini LED, ανάλυση 4K HDR και επαναστατικό επεξεργαστή Cognitive Processor XR™ σε μία επαναστατική σχεδίαση Seamless Edge. Με τη σειρά τηλεοράσεων BRAVIA XR™ X95K ανοίγονται νέοι ορίζοντες ψυχαγωγίας χάρη στον ρεαλισμό που προσφέρει η τεχνολογία εικόνας και ήχου της Sony. Απόλαυσε εικόνα με υπέροχα φυσικά χρώματα (XR Colour), βαθιά μαύρα και έντονη φωτεινότητα (XR Contrast), έξυπνη αναδημιουργία υφών (XR Clarity) και έξυπνη επεξεργασία για σκηνές γρήγορης κίνησης χωρίς θόλωση (XR Motion) χάρη στον επεξεργαστή Cognitive Processor XR™ που «χαρίζει» στις τηλεοράσεις της σειράς BRAVIA XR™ X95K γνωστική νοημοσύνη.

Όρισε το budget σου και απόλαυσε την τηλεόραση που σου ταιριάζει! Καλή θέαση!