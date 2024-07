Μητροπολιτικό Κολλέγιο: δημιουργώντας την επόμενη γενιά επαγγελματιών στη Ναυτιλία

Με την ελληνική ναυτιλία σε συνεχή ανάπτυξη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος διεθνώς να οξύνονται διαρκώς (γεωπολιτικές εξελίξεις, AI, περιβαλλοντικά ζητήματα κ.ο.κ.), η ανάγκη για υψηλής ποιότητας Εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών του είναι παραπάνω από σαφής. Αφουγκραζόμενο την ανάγκη αυτή, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του κλάδου, λειτουργώντας ένα από µεγαλύτερα κέντρα Ναυτικής και Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη.

Εκπαίδευση Υψηλού Επιπέδου στη Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Γιατί όμως να επιλέξει κάποιος το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για τη ναυτική του εκπαίδευση; Γιατί προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση Πλοιάρχων και Μηχανικών μέσω των κορυφαίων προγραμμάτων της Ναυτικής Ακαδημίας. Τα προγράμματα που παρέχονται σε συνεργασία με την φημισμένη Ναυτική Ακαδημία Warsash, στοχεύουν στη διαμόρφωση αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού που μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος, συνδυάζοντας την υψηλού επιπέδου βρετανική ναυτική εκπαίδευση με την αδιαμφισβήτητη γνώση και δύναμη της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Παράλληλα, η Ακαδημία Superyacht του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης πληρωμάτων σκαφών αναψυχής που διαθέτει, προσφέρει στους φοιτητές της τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μια επιτυχημένη πορεία στον κλάδο.

Απαντώντας αποτελεσματικά στις ανάγκες της σύγχρονης Ναυτιλίας

Σε συνεργασία με το Solent University, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας, η Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου προσφέρει κορυφαία προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που καλύπτουν όλους τους τομείς της ναυτιλιακής διοίκησης, όπως Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Επιχειρηματική Ανάλυση, Ενέργεια και Αειφορία.

Παράλληλα, η ίδια η εκπαιδευτική εμπειρία εμπλουτίζεται από εργασίες και ερευνητικά projects, σε πραγματικές συνθήκες, εφοδιάζοντας τους φοιτητές με επιπλέον απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες.

Επιπλέον αυτών, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί τον μοναδικό πάροχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που συγκεντρώνει πιστοποιήσεις και συμμετοχή στους μεγαλύτερους διεθνείς φορείς και οργανισμούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως DNV-GL (πιστοποίηση ως Maritime Training Provider), MCA (Βρετανική Ακτοφυλακή), Institute of Chartered Shipbrokers, Chartered Institute of Logistics and Transport, IAMI, INTERTANKO, BIMCO, IMarEST, HΕLMEPA.

Εκπαιδευτική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών

Βασικό στοιχείο στο ακαδημαϊκό ταξίδι που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελούν οι πρότυπες εγκαταστάσεις και οι δράσεις που διευρύνουν τους ορίζοντες των σπουδών, προσφέροντας στους φοιτητές πρακτική εμπειρία και βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου τους.

Τα εξειδικευμένα εργαστήρια της Σχολής Ναυτιλίας που στεγάζονται στο campus του Πειραιά διαθέτουν, μεταξύ άλλων, προσομοιωτές τελευταίας τεχνολογίας, όπως Προσομοιωτή Γέφυρας, Προσομοιωτές Μηχανής, lab ηλεκτρονικών χαρτών, Προσομοιωτή Υψηλής Τάσης, Μηχανουργείο κ.ά.

Αντίστοιχα, σειρά πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη στον ναυτιλιακό τομέα κάνουν τη Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου να ξεχωρίζει. Μεταξύ άλλων το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δράση “Be Captain for a day” όπου το κοινό ξεναγείται στη Ναυτική Ακαδημία, βιώνοντας την εμπειρία του προηγμένου προσομοιωτή γέφυρας. Αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής εμπειρίας αποτελεί ο πρωτοποριακός θεσμός “Shipping Leaders in Residence” που φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με τις τρέχουσες εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις, μέσω διαλέξεων από εξέχουσες προσωπικότητες του ναυτιλιακού κλάδου. Τέλος, η σχολή διοργανώνει «Ημέρες Καριέρας» στη Ναυτιλία διασυνδέοντας τους φοιτητές και αποφοίτους της με ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου.

Επιθυμώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών της ναυτιλίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει στους φοιτητές του όλα τα εφόδια για μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο.