Φήμες για εξελίξεις στην Intralot

Ολοένα και πιο έντονη είναι η φήµη στα χρηµατιστηριακά γραφεία περί πιθανής νέας επιχειρηµατικής εξέλιξης στην Intralot – επικεφαλής ο Σωκράτης Κόκκαλης (φωτ.)- έναν µήνα µετά την ξαφνική εξαγορά της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική από τον Όµιλο Κόκκαλη και την Intracom Holdings.

Τα σενάρια, µάλιστα, συντηρούν και την ανοδική πορεία της µετοχής, η οποία εµφανίζει διψήφια άνοδο από τις αρχές του έτους, ενώ βρίσκεται σταθερά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2018.

Ωστόσο, ας σηµειωθεί ότι µέχρι στιγµής δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.

‘Ερχονται πρόστιµα για µη δηµοσίευση ισολογισµών

Η µη δηµοσίευση ισολογισµών εγκαίρως αποτελεί ένα εγχώριο χαρακτηριστικό, που διατηρείται αλώβητο στο πέρασµα του χρόνου.

Μεγάλοι όµιλοι, όπως οι Unilever, Upfield, αλλά και µικρότερες συγκριτικά εταιρείες, όπως η Elbisco, βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής στο ΓΕΜΗ, καθώς η τελευταία χρήση που έχουν δηµοσιεύσει αφορά το 2021, αν και βρισκόµαστε ήδη στο δεύτερο µισό του 2024, ενώ υπάρχουν και άλλες εταιρείες που δεν έχουν τεθεί σε αναστολή καταχώρησης, καθώς δεν τους έχει «τσιµπήσει» ο δειγµατοληπτικός έλεγχος.

∆εδοµένης της εκφρασµένης πρόθεσης της κυβέρνησης για εντατικοποίηση ελέγχων για φαινόµενα αισχροκέρδειας, ακούγεται ότι η σχετική νοµοθεσία για έγκαιρη δηµοσιοποίηση οικονοµικών καταστάσεων θα ενεργοποιηθεί δυναµικά το προσεχές διάστηµα.

«The smarter E Europe»

Ολοκληρώθηκε η διεθνής έκθεση για την ενεργειακή βιοµηχανία στην Ευρώπη «The smarter E Europe 2024», από 19 έως 21 Ιουνίου στο Μόναχο. Συµµετείχαν από ελληνικής πλευράς: Alumil S.A., Wineur, Elvan S.A., Fegen, Hellenic Organic and Printed Electronics Association (HOPE-A), ILVIEF S.A., Nanotechnology Lab LTFN, MC CHARGERS, Nous Energy Conditioning, OET (Organic Electronic Technologies), Profilodomi, Protasis S.A., Samouil Magdalini and C.O. Limited Partnership-Sigma Energy, Sunlight Group Energy Storage Systems, Thrace Group, VasiSolar, Wootis S.A., Raycap GmbH και από την Κύπρο οι: EDAMS Technology και Recom Technologies.

Στην κορυφή των αποδόσεων η Τιτάν

Πρώτη σε απόδοση µετοχή του 2024 στις 151 συνεδριάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Large Cap είναι η Τιτάν -πρόεδρος του ∆.Σ. ο ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος (φωτ.)-, που κατέγραψε άνοδο 36,40%, ξεχωρίζοντας µε έµφαση, ενώ πρόσφατα βρέθηκε και σε ιστορικά υψηλά.

Θυµίζουµε ότι ο τίτλος έδωσε και πέρυσι πολύ εντυπωσιακά κέρδη, καθώς ενισχύθηκε κατά 77,86%. Η Cenergy Holdings είναι η δεύτερη σε απόδοση µετοχή του Large Cap φέτος, καθώς κερδίζει 33,90%, δεδοµένου ότι ξεκίνησε το έτος από τα 6,60 ευρώ και στην τελευταία συνεδρίαση του 6µήνου έκλεισε στα 9,59 ευρώ. Η ΓΕΚ Τέρνα ξεχωρίζει επίσης φέτος µε άνοδο 25,70%, κλείνοντας πολύ πρόσφατα στα 16,98 ευρώ, που είναι νέα υψηλά 24 ετών!