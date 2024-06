Ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών τεχνολογικών εταιρειών: Το άγγιγμα του Μίδα και ο θησαυρός των ελληνικών ταλέντων

Υπάρχει αναμφίβολα ένας θησαυρός ταλέντων ελληνικής καταγωγής, μέρος αυτών απαρτίζει το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών τεχνολογικών εταιρειών, που έχουν εντοπίσει οι κυνηγοί ταλέντων του χώρου της τεχνολογίας.

Όμως, το στοίχημα της αξιοποίησής τους δεν έχει ακόμη κερδηθεί. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, εγχώριους και διεθνείς, που αφορούν τους επενδυτές κεφαλαίων οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν σαν το Άγγιγμα του Μίδα, δημιουργώντας πλούτο και υπεραξία για τους ίδιους αλλά κυρίως για το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και τη χώρα.

Σύμφωνα με το Startup Blink, το 76% των ελληνικών νεοφυών εταιρειών έχουν την έδρα τους στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα πόλη και είναι πιο γνωστή στο εξωτερικό ως πολιτιστικό hotspot. Η StartupBlink εκτιμά ότι το 12% των start ups της χώρας έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί σημαντικό κέντρο ταλέντων μιας και στην πόλη υπάρχουν 11 πανεπιστήμια, που αριθμούν συνολικά 150.000 φοιτητές και 5.000 ερευνητές.

Πόλος έλξης νεοφυών εταιρειών εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει και το Ελληνικό, από το 2026 και μετά.

Τα Ιωάννινα έχουν ενταχθεί στο χάρτη εγκατάστασης νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας, όπου οι γερμανικές πολυεθνικές P&I και TeamViewer έχουν φτιάξει βάσεις Ε&Α. Ακολουθεί η Πάτρα, που διαθέτει ισχυρά τεχνολογικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.

Το 2022 ήταν η κορυφαία χρονιά των οικοσυστημάτων νεοφυών τεχνολογικών εταιρειών, ενώ το 2023 ο πήχυς επιδόσεων χαμήλωσε αρκετά. Φέτος, το 2024 παρατηρούνται δυναμικά ξεσπάσματα υψηλής αξίας αλλά μικρού αριθμού εταιρειών, που σημαίνει λιγότερα exits, υψηλής όμως αποτίμησης.

Τo ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα μεγαλώνει, τονίζει στην πρόσφατη έκθεσή της με τίτλο «Greeking Out 2.0», sifted Reports 2024, η Endeavor. Στην Ελλάδα, το οικοσύστημα νεοφυών εταιρειών τεχνολογίας το 2021 αρίθμησε 6 exits αξίας 200 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των Moosend και Lenses), το 2022 17 exits αξίας 300 εκατ. δολ. συμπεριλαμβανομένων των Accusonus, Pollfish, Transifex, το 2023 αρίθμησε 10 exits αξίας επίσης 300 εκατ. δολ. συμπεριλαμβανομένων των MarineTraffic, Augmenta, DeepSea. Το 2024 μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο exits συνολικής αποτίμησης στα 1,24 δισ. δολ. συμπεριλαμβανομένων των InAccel και BETA CAE. Διαχρονικά στα κορυφαία exits περιλαμβάνονται εκείνα των InstaShop, Pollfish, Augmenta, inaccel, ThinkSillicon, Accusonus, MarineTraffic, deepsea, BETA.

Ποια είναι όμως η Αχίλλειος Πτέρνα;

Η Ελλάδα είναι ακόμα μικρή — και αναδυόμενη αγορά. Χρειάζεται περισσότερες εξόδους και περισσότερες επενδύσεις και πέρα από πηγή τεχνολογικού ταλέντου χρειάζεται να καταστεί και πόλος έλξης πιο ώριμων ταλέντων από άλλες χώρες για τη δημιουργία και στελέχωση μεγαλύτερων τεχνολογικών κόμβων.

Ακόμη όμως και τώρα, σε μια εποχή που τα VC έχουν γίνει απίστευτα επιλεκτικά για το ποιες startups θα στηρίξουν και πού, οι ελληνικές νεοφυείς εταιρείες εξακολουθούν να προσελκύουν ξένα κεφάλαια. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Καραμπίνη, Managing director, Endeavor Greece, το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας αποτελείται πλέον από 1.000 και πλέον startups που έχουν αξία άνω των 12 δισ. δολ. και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 10 χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Υπάρχει τώρα μια γενιά κορυφαίων ελληνικών νέων εταιρειών όπως ActionIQ, Persado, Workable, Hellas Direct, Skroutz, Epignosis και Schoox καθώς και ένας εντυπωσιακός αριθμός ανερχόμενων αστεριών παγκόσμιας κλάσης όπως οι Hack the Box, Causaly, Orfium, LifeBit, TileDB, Spotawheel, Instacar, Harbour Lab, Flexcar, Plum, Signal, Omilia και άλλα. Οι εδραιωμένοι παίκτες της τεχνολογίας παρατηρούν έντονα την ελληνική δεξαμενή επιστημονικού και μηχανικού ταλέντου, η Sequoia Capital έχει καταχωρίσει την Αθήνα ως κορυφαίο παγκόσμιο κόμβο για ταλέντο AI.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής, όταν η γυναίκα μου και εγώ μετακομίσαμε πριν από τρία χρόνια, το 2021, από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα δεν περιμέναμε να βρούμε πολλά», λέει ο Lars Rasmussen, ο συνιδρυτής των Χαρτών Google και επενδυτής. «Είμαστε όμως ενθουσιασμένοι για το πόσο γρήγορα αναπτύχθηκε το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων». Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Endeavor για το 2024, οι τεχνολογικές θέσεις εργασίας αντιπροσωπεύουν πλέον το 1,3% της απασχόλησης —και το 20% αυτών των θέσεων εργασίας παρέχονται από νεοφυείς επιχειρήσεις— γεγονός που σημαίνει ότι το οικοσύστημα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός οικονομικός μοχλός για την Ελλάδα. Όπως τονίζει από την πλευρά του ο Αλέξης Πανταζής, συνιδρυτής της Hellas Direct, «Το οικοσύστημα έχει γίνει πιο επαγγελματικό, υπάρχουν περισσότερα επαγγελματίας επενδυτές και επιχειρηματίες που χαίρουν σεβασμού και εμπιστοσύνης».

Το Άγγιγμα του Μίδα

Υπάρχουν 7 ελληνικά VCs που κοιτάζουν τις ελληνικές νεοφυείς εταιρείες. Το VENTUREFRIENDS, με επενδυτικά κεφάλαια 90 εκατ. ευρώ, αριθμεί 73 επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις FlexCar, Instacart και Blueground. Το GENESIS VENTURES, με επενδυτικά κεφάλαια 25 εκατ.ευρώ, αριθμεί 30 και πλέον επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των Huupe και Averywell. Το METAVALLON, με επενδυτικά κεφάλαια 32 εκατ. ευρώ, αριθμεί 25 και πλέον επενδύσεις, μεταξύ των οποίων τις Speen και Think Silicon. Το BIG PI VENTURES, με επενδυτικά κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ, αριθμεί 25 και πλέον επενδύσεις, μεταξύ των οποίων τις Orfium and Bryq. Το MARATHON VENTURE CAPITAL, με επενδυτικά κεφάλαια 70 εκατ. ευρώ, μετρά 22 και πλέον επενδύσεις, μεταξύ των οποίων τις Hack The Box and Lambda Automata. Το UNI.FUND, με επενδυτικά κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ, αριθμεί 24 και πλέον επενδύσεις, μεταξύ των οποίων τις FlexCar and K-Invent. Το 5G VENTURES, με επενδυτικά κεφάλαια 101 εκατ. ερυώ, μετρά 9 και πλέον επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των Hellas Direct and EdgeQ.

To Τοp των επιτυχημένων ελληνικών νεοφυών εταιρειών, σύμφωνα με την Endeavor Greece και Dealroom Data

ActionIQ, Πλατφόρμα δεδομένων πελατών επόμενης γενιάς , δημιουργήθηκε το 2014 και έχει χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια ύψους 145 εκατ. δολ.,HQ Νέα Υόρκη

Blueground, Διαμόρφωση, διαχείριση και προώθηση οικιστικών ακινήτων με την υποστήριξη της τεχνολογίας, ιδρύθηκε το 2013 και έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 296 εκατ. δολ. HQ Νέα Υόρκη

Causaly, πλατφόρμα βιοϊατρικής έρευνας για την εύρεση στοιχείων και τη διεξαγωγή βιοϊατρικής κλινικής έρευνας, ιδρύθηκε το 2018 και έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 82,7 εκατ. ευρώ HQ Λονδίνο

Epignosis, τεχνολογική εταιρεία με ειδίκευση στο elearning, δημιουργήθηκε το 2012, έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 52 εκατ. δολ.HQ Σαν Φρανσίσκο

FlexCar, καινοτομία στο leasing αυτοκινήτων, ιδρύθηκε το 2018, έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 326 εκατ. δολ. HQ Αθήνα

Hack The Box, πλατφόρμα συνεχούς κατάρτισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης ταλέντων στο cybersecurity, ιδρύθηκε το 2017, έχει χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια ύψους 70 εκατ. δολ. HQ Λονδίνο

HarborLab, πλατφόρμα λογισμικού με τεχνητή νοημοσύνη που βελτιστοποιεί τη δρομολόγηση, τον προγραμματισμό και τη χρήση χωρητικότητας για ναυτιλιακές εταιρείες και λιμενικούς φορείς, ιδρύθηκε το 2020, άντλησε κεφάλαια ύψους 22,9 εκατ. δολ.HQ Αθήνα

Hellas Direct, on line ασφάλειες αυτοκινήτου, ιδρύθηκε το 2011, άντλησε κεφάλαια ύψους 96,9 εκατ. δολ. HQ Αθήνα

Instacar, ελληνική εταιρία leasing με δική της εφαρμογή, ιδρύθηκε το 2018, έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 61 εκατ. δολ.HQ Αθήνα

Kinvent Physio, εφαρμογή που παρέχει βιολογική ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς ή του αθλητή, ιδρύθηκε το 2017, έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 29,9 εκατ. δολ.HQ Γαλλία

Lifebit, πρωτοποριακή εταιρεία ιατρικής ακριβείας για την ανακάλυψη νέων θεραπειών και φαρμάκων, ιδρύθηκε το 2017, έχει αντλήσει κεφάλαια 70,9 εκατ. δολ.HQ Λονδίνο

Omilia, Cloud AI πλατφόρμα, ιδρύθηκε το 2012, άντλησε κεφάλαια ύψους 20 εκατ. δολ. HQ Κύπρος

Orfium, Διαχείριση μουσικών δικαιωμάτων, ιδρύθηκε το 2015, έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 2 εκατ. δολ. HQ Καλιφόρνια

Persado, ΑΙ πλατφόρμα, ανάλυσης δεδομένων και δυνατοτήτων γλωσσών για μεγιστοποίηση της επικοινωνίας, ιδρύθηκε το 2012, άντλησε κεφάλαια ύψους 66 εκατ. δολ. HQ Nέα Υόρκη

Plum, έξυπνη εφαρμογή για επένδυση, αποταμίεσυη, διαχείριση χρημάτων μέσω αυτοματοποιήσεων, ιδρύθηκε το 2016, άντλησε κεφάλαια ύψους 63 εκατ. δολ. HQ Λονδίνο

PNOĒ, ιατρική τεχνολογία, φορητή συσκευή ανάλυσης της ανθρώπινης αναπνοής αξιολόγησης καρδιοαναπνευστικής, μυικής και μεταβολικής κατάστασης ενός ατόμου, ιδρύθηκε το 2016, άντλησε κεφάλαια ύψους 10,7 εκατ. δολ. HQ California

Runway, προώθηση δημιουργικότητας με ΑΙ, ιδρύθηκε το 2020, άντλησε κεφάλαια ύψους 237 εκατ. δολ. HQ Nέα Υόρκη

Schoox, Εξατομικευμένη μάθηση, εκπαιδευτικό λογισμικό, ιδρύθηκε το 2012, άντλησε κεφάλαια ύψους 9 εκατ. δολ. HQ Austin, Texas

Spot A Wheel, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ιδρύθηκε το 2015, άντλησε κεφάλαια ύψους 140 εκατ. δολ. HQ Aθήνα

Thymia, AI για την ψυχική υγεία, ιδρύθηκε το 2020, άντλησε κεφάλαια ύψους 5,1 εκατ. δολ. HQ Λονδίνο

Tile DB, μοντελοποίηση οποιονδήποτε περίπλοκων δεδομένων, ιδρύθηκε το 2017, άντλησε κεφάλαια ύψους 56,1 εκατ. δολ. HQ Μασαχουσέτη

Vivawallet, εταιρεία fintech, ηλεκτρονικών πληρωμών, ιδρύθηκε το 2010, άντλησε κεφάλαια ύψους 750 εκατ. δολ. HQ Αθήνα

Workable, Ηλεκτρονικό λογισμικό πρόσληψης, ιδρύθηκε το 2012, άντλησε κεφάλαια ύψους 100 εκατ. δολ. HQ Βοστώνη