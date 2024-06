AS Company: «Άνοιγμα» σε βρεφικά είδη

Σε νέες δραστηριότητες σε συνάφεια με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό της προχωρά η AS Company AE. Η εισηγμένη εταιρεία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δικαιωμάτων αποκλειστικής διανομής νέων κατηγοριών προϊόντων για βρέφη και παιδιά. Ειδικότερα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ιταλική εταιρία Artsana Spa, όσον αφορά στα προϊόντα της με τα σήματα Chicco και Boppy, για την Ελλάδα και την Κύπρο και με την ολλανδική εταιρία Maxi Miliaan BV (Dorel), όσον αφορά στα προϊόντα της με τα σήματα Bébé Comfort, and Safety First, για την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτών των κινήσεων η AS Company υπέγραψε συμφωνητικό με την σημερινή αποκλειστική διανομέα των προϊόντων στην Ελλάδα, εταιρία «Β. & Μ. Σκαρμούτσος ΑΕ», για την απόκτηση των αντίστοιχων αποθεμάτων που αυτή διατηρεί, καθώς και άυλων εμπορικών στοιχείων που σχετίζονται με τη διανομή των προϊόντων αυτών. Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η αξία της οποίας αναμένεται να ανέλθει συνολικά σε 1,7 εκατ. ευρώ περίπου, εξαρτάται από την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και η υπογραφή συμβάσεων αποκλειστικής διανομής μεταξύ της εταιρείας και των ξένων εταιρειών.H διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 45 ημερών.

Σύμφωνα με την AS Company, οι επιδιωκόμενες νέες συνεργασίες εντάσσονται στην στρατηγική της Εταιρίας για διεύρυνση του προϊοντολογικού της χαρτοφυλακίου με νέες κατηγορίες προϊόντων, που καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων ηλικιών, και αναμένεται να συνδράμουν θετικά στα οικονομικά μεγέθη της, με την αξιοποίηση νέων καναλιών διανομής, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα υποδομή της. Αξίζει να σημειωθεί πως στην επικείμενη γενική συνέλευση της AS Company που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουνίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την επέκταση του σκοπού της εταιρείας. Η εταιρεία το 2023 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων, ΕBITDA και κερδοφορίας.