Eurobank: 1,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior ομόλογο

Στο 5% διαμορφώθηκε η απόδοση στην ομολογιακή έκδοση της Eurobank που συγκέντρωσε πάνω από 1,4 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 650 εκατ. ευρώ.

H έκδοση είναι ομόλογο senior preferred, είναι 7ετής και μπορεί να ανακληθεί στα 6 χρόνια, ενώ λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των MREL.

Ως bookrunnes διενήργησαν η Citigroup, η Deutsche Bank Hsbc, Intesa, Satander, Sogen. Η έκδοση έλαβε Ba1 από Moodys, BB από S&P και Fitch.

Περίπου δύο εκδόσεις θα χρειαστεί κάθε εκάστη από τις συστημικές τράπεζες για να ικανοποιήσει τους στόχους των MREL (Minimum requirements for own funds and eligible liabilities. Ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις) για το 2025 που πρέπει να κινηθούν σε ένα επίπεδο περί 28%.

H Eurobank, προχώρησε τον Ιανουάριο σε έκδοση Tier 2.