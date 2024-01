Η Globalsat δημιουργεί το πράσινο μέλλον των επιχειρήσεων

Sponsored content

Έχοντας ηγετικό ρόλο στο χώρο της τεχνολογίας για περισσότερο από δύο δεκαετίες, ο Όμιλος, το 2023 διεύρυνε την παρουσία του στον αναπτυσσόμενο τομέα της πράσινης ενέργειας. Με κύρια προτεραιότητα την προσφορά των οφελών της τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει να ενσωματώσει αυτές τις αξίες σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Ιανουάριος 2023: Η Globalsat ενσωματώθηκε στη λίστα των 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική αξιολόγηση του Fortune, αναδεικνύοντας τις υψηλές επιδόσεις της στην εγχώρια αγορά. Οι 30 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν στη φετινή λίστα άφησαν το ιδιαίτερό τους στίγμα στην εγχώρια επιχειρηματική σκηνή, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία μια περίοδο δύσκολης ψυχολογίας και αβεβαιότητας. Κοινό χαρακτηριστικό τους αποτέλεσε η εξωστρέφεια, η οικονομική υγεία και η διαρκής απόδοση.

Επίσης, ο Όμιλος επεκτάθηκε στην Κρήτη με τη δημιουργία νέων γραφείων, στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών του δικτύου συνεργατών και των επιχειρησιακών πελατών της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου.

Μάρτιος 2023: Η Globalsat ενώνει τις δυνάμεις της με τον Πορτογαλικό Όμιλο Greenvolt, συνθέτοντας μια δυναμική συνεργασία για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της πράσινης ενέργειας, μέσω της Greenvolt Next. Η Greenvolt Next προσφέρει πρωτοποριακές Λύσεις Χρηματοδότησης και Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αυτοπαραγωγής και Ιδιοκατανάλωσης, στρατηγικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν βιώσιμες ενεργειακές λύσεις σε επιχειρήσεις.

Απρίλιος 2023: Η Globalsat πιστοποιείται ως GREAT PLACE TO WORK και κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες που ξεχωρίζουν για το εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και τη δημιουργία μιας επιτυχημένης εταιρικής κουλτούρας.

Ιούνιος 2023: Η Globalsat ενισχύει τη στενή συνεργασία της με τον κορυφαίο τεχνολογικό κολοσσό SAMSUNG, αναλαμβάνοντας τη διανομή των πρωτοποριακών λύσεων κλιματισμού της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Αυτή η σημαντική επέκταση συνεργασίας, διαμορφώνει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία της Globalsat στον τομέα της τεχνολογίας και αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην παροχή υψηλής ποιότητας καινοτόμων λύσεων στους πελάτες της.

Επιπλέον, η RIVERSONG αναδεικνύεται ως το 4ο πιο επιτυχημένο brand στην κατηγορία ‘’wearables’’ στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της GFK για τον Ιούνιο του 2023. Το σημαντικό αυτό επίτευγμα ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θέση της RIVERSONG στην ελληνική αγορά, με τη Globalsat να διακρίνεται ως ο αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων της στην Ελλάδα.

Ιούλιος 2023: H Globalsat προχωρά σε συμφωνία με τη Vodafone Ρουμανίας για τη διαχείριση, ανάπτυξη και διανομή των προϊοντικών κατηγοριών Accessories & Gadgets, στα 450 καταστήματα της χώρας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, δημιουργεί νέα γραφεία στη Ρουμανία.

Επίσης, η Globalsat διακρίνεται στα επιχειρηματικά βραβεία Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας, για τις εξαιρετικές επιδόσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Σεπτέμβριος 2023: Το Private Label brand της Globalsat, VIVID, ανανεώνει την ταυτότητά του αναβαθμίζοντας το λογότυπο, τη συσκευασία και την επικοινωνιακή στρατηγική του. Η VIVID μετατρέπεται σε ένα brand με προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον. Η ανανεωμένη ταυτότητα Vivid αντανακλά τις βασικές αξίες του brand: την περιβαλλοντική του συνείδηση, την αφοσίωσή του στην υψηλή ποιότητα και την ελληνικότητα.

Νοέμβριος 2023: Η Globalsat ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την Corio Generation για την από κοινού διερεύνηση των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Με επίκεντρο τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα, η Globalsat συμμετέχει για 6η συνεχόμενη φορά στην κορυφαία Έκθεση φιλοξενίας, Xenia 2023. Καταθέτοντας προοδευτικές τεχνολογικές λύσεις και αυτοματισμούς, καθώς επίσης και προτάσεις πράσινης ενεργειακής αναβάθμισης, η εταιρεία παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις για το σύγχρονο ξενοδοχείο.

Δεκέμβριος 2023: Η Globalsat λαμβάνει το βραβείο «DIAMONDS of THE GREEK ECONOMY 2023» της Ναυτεμπορικής.

Επιπλέον, μετά την επιτυχημένη συνεργασία με την TCL στις κατηγορίες Λευκές Συσκευές & Τηλεοράσεις, αναλαμβάνει και τη διανομή των κατηγοριών Smartphones-Tablets για την Ελλάδα & την Κύπρο, επεκτείνοντας περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία.

Ταυτόχρονα, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR και χορηγεί το VIP Lounge του ΟΑΚΑ, προσφέροντας τεχνολογικές λύσεις, επαγγελματικές οθόνες, λύσεις ψηφιακής σήμανσης, καθώς και λύσεις πράσινης ενέργειας για τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό του κορυφαίου αθλητικού κέντρου!

Ο Όμιλος Globalsat, ηγείται στην Ελληνική αγορά στον τομέα της τεχνολογίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού και ενεργειακού μετασχηματισμού, με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, η Globalsat υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα εξειδικευμένων λύσεων, που περιλαμβάνουν λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Blink, χρηματοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εταιρικούς πελάτες μέσω της συνεργασίας του με τη Greenvolt Next και λύσεις διαχείρισης εταιρικής βιωσιμότητας για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Ο Όμιλος έχει αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά όπως η Samsung, η Huawei, η TCL και συνεργάζεται στενά με εμπόρους λιανικής, παρόχους τηλεπικοινωνιών και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο.

