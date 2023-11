ΕΒΕΑ: Η βιώσιμη ανάπτυξη, η μόνη επιλογή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βαδίζουν «σε πιο σταθερό έδαφος»

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης ήταν το επίκεντρο στην τέταρτη εκδήλωση του κύκλου συζητήσεων “CEO Breakfast – The Future of…”, που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, με τίτλο “The Future of Sustainability in Business”, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου ήταν η Dr. Sally Uren (ΟΒΕ), Chief Executive Officer του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Forum for the Future.

Σ. Κουνενάκη Εφραίμογλου: Η βιωσιμότητα είναι η σημαντικότερη πρόκληση

H Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, μιλώντας στην εκδήλωση, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η σημαντικότερη από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι αυτή της Βιωσιμότητας. Ο κόσμος μας αλλάζει με απρόβλεπτο ρυθμό και προς κατευθύνσεις, τις οποίες δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε. Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον κλιματική κρίση. Η ψηφιακή επανάσταση, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι δημογραφικές εξελίξεις ανατρέπουν δεδομένα. Και αναμένεται να επηρεάσουν κάθε πτυχή του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αντιμετωπίζουμε, ουσιαστικά, μια νέα πραγματικότητα μπροστά στην οποία οι επιχειρήσεις έχουν δύο επιλογές: είτε να ακολουθήσουν το δρόμο της απλής συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις, που αντανακλούν τους προβληματισμούς του σήμερα, είτε να εντάξουν ενεργά τη βιωσιμότητα στη στρατηγική τους, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Να κατανοήσουν αναδυόμενες τάσεις, να προσδιορίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους, τις ευκαιρίες, αλλά και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών τους. Να σχεδιάσουν την πορεία τους λαμβάνοντας υπόψη πιθανά μελλοντικά σενάρια και να μετριάσουν την αβεβαιότητα. Ο δεύτερος δρόμος είναι σαφώς πιο απαιτητικός. Είναι μια επιλογή που υπερβαίνει τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα σχεδιασμού. Απαιτεί πολιτικές, αποφάσεις και κινήσεις, που θα κριθούν σε βάθος δεκαετίας ή και περισσότερο. Είναι, όμως, αυτή που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Στο ΕΒΕΑ αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα αυτής της πρόκλησης. Και επιδιώκουμε να προσαρμόσουμε, ανάλογα, τις δράσεις μας. Πιστεύουμε ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή, για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βαδίζουν σε όσο το δυνατόν πιο σταθερό έδαφος. Εστιάζουμε σε δράσεις που στοχεύουν πέρα και πάνω από τη διευκόλυνση της κανονιστικής συμμόρφωσης των μελών μας. Θέλουμε να στηρίξουμε με συγκεκριμένους, αποτελεσματικούς τρόπους τον βιώσιμο μετασχηματισμό τους. Την προσπάθειά τους να θωρακίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να διασφαλίσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης, τώρα και στις δεκαετίες που έρχονται. Αυτόν ακριβώς τον σκοπό υπηρετεί η διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Ελπίζουμε ότι θα παρέχει σε όλες και όλους χρήσιμη γνώση και τροφή για σκέψη – θα γίνει το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση και στρατηγική διερεύνηση, σε ένα θέμα που καθοδηγεί το μέλλον των επιχειρήσεων. Το μέλλον της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ θερμά την Dr. Sally Uren, που είναι εδώ για να μοιραστεί μαζί μας την επιστημονική γνώση και τις σκέψεις της. Ευχαριστώ, επίσης, τον κ. Μαστρογεωργίου και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, για την άριστη συνεργασία μας».

Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, τόνισε την ιδιαιτερότητα της εποχής όσον αφορά το περιβάλλον που καλούνται οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το business as usual τελείωσε και το back to normal δεν θα υπάρξει ξανά. Καθώς σήμερα εξελίσσονται 3 παράλληλες επαναστάσεις: digital revolution, sustainability revolution, purpose revolution, το επιχειρηματικό μοντέλο αναθεωρείται και ενισχύεται στην ουσία του με τον ίδιο το σκοπό των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ το ΕΒΕΑ και την Πρόεδρο κα Σοφία Κουνενάκη- Εφραίμογλου για την άριστη συνεργασία σε όλα τα «Future of…” που διοργανώσαμε και ευελπιστώ σε ακόμα πιο ενδιαφέρουσες κοινές δράσεις στο μέλλον».

Από την πλευρά της, η Chief Executive Officer του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Forum for the Future, Dr. Sally Uren, αναφέρθηκε αναλυτικά στις τάσεις που διαμορφώνουν επί του παρόντος το λειτουργικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, τα πιθανά μέλλοντα που βρίσκονται μπροστά και τις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. «Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικές γιατί είναι αυτές που θα διαμορφώσουν το μέλλον, αναφερόμενη στη συνέχεια σε τρεις κύριες «μακροτάσεις» που καλούμαστε να διαχειριστούμε άμεσα:

– Την κλιματική αλλαγή και τις βαθιές επιπτώσεις της στο οικοσύστημα. Η απανθρακοποίηση, σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται επιβεβλημένη όχι μόνο για τη μείωση των επιπτώσεων στο μέλλον αλλά και για την ταχεία αποκατάσταση του οικοσυστήματος.

– Την απώλεια της βιοποικιλότητας, η αποκατάσταση της οποίας είναι προϋπόθεση για μια ποιοτική ζωή.

– Την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η οποία αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κοινωνικό πρόβλημα και αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση.

Δευτερευόντως, παρουσιάζονται, επίσης, οι εξής προκλήσεις:

– Η σπανιότητα πόρων, όπως του νερού και σημαντικών ορυκτών υλικών.

– Η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας από κακοκαιρίες ή γεωπολιτικές εντάσεις και η ανάγκη για την αναδιαμόρφωσή της, κυρίως με ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

– Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης: Παρόλο που ο αυτοματισμός και η ψηφιοποίηση προσφέρουν σημαντικά εργαλεία στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω θεμάτων, ταυτόχρονα δημιουργούν την ανάγκη να ξεκινήσει ένας ευρύς κοινωνικός διάλογος διότι ενδέχεται να χαθούν και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

– Η αλλαγή των προσδοκιών των καταναλωτών: Η πανδημία COVID-19, η σύγκρουση Ουκρανίας – Ρωσίας και η κρίση κόστους ζωής έχουν επηρεάσει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, μέσω του αυξανόμενου πληθωρισμού, τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και το υψηλότερο κόστος διαβίωσης. Αυτό έχει προκαλέσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά και τις ανάγκες των καταναλωτών, καθώς αυξάνεται η εστίαση στο να είναι προσιτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Παράλληλα, οι Millennials και η Generation Z ανησυχούν όλο και περισσότερο για το μέλλον της οικονομίας και αναμένουν ότι οι επενδύσεις και οι αποταμιεύσεις τους θα συμβάλουν σε λύσεις.

– Η αλλαγή της νομοθεσίας, όπως η εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η οποία επηρεάζει συνολικά τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ.

Για την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις η Dr. Uren τόνισε ότι είναι αναγκαίος ένας νέος τρόπος σκέψης και δράσης: «Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα. Η νοοτροπία είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την αλλαγή, όχι για να γίνονται όσα επιβάλει η νομοθεσία, αλλά για να γίνει κατανοητό ότι είναι απαραίτητος ο μετασχηματισμός για ένα βιώσιμο μέλλον. Να εστιάζουμε στη γενεσιουργό αιτία και όχι να λαμβάνουμε αποσπασματικά μέτρα για κάθε επίπτωση ξεχωριστά. Καλούμαστε να γίνουμε αρχιτέκτονες του μέλλοντός μας. Τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο και πρέπει να βρούμε το θάρρος να το διαμορφώσουμε με τις δικές μας δράσεις».

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Νατάσα Πατρινού.