Βody Shop: Βιώσιμη ανάπτυξη με νέο τύπο καταστημάτων

Στο λανσάρισμα ενός νέου τύπου καταστημάτων πρεσβευτή της βιώσιμης ανάπτυξης προχωρά η γνωστή αλυσίδα καλλυντικών Body Shop Ελλάδας. Όπως τονίζουν στη «Ν» στελέχη της εταιρείας «η παγκόσμια επιχειρηματική αγορά βίωσε πολύ έντονα τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις. Πρώτα την οικονομική, μετά την υγειονομική με την παγκόσμια πανδημία και τελευταία τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία με την ενεργειακή έκρηξη και τη διεθνή ακρίβεια. Για αυτό το λόγο, έπρεπε να λειτουργήσουμε υπερβατικά και να παρουσιάσουμε ένα νέο, φρέσκο design concept στους καταναλωτές, και για εμάς αυτό πήρε σάρκα και οστά μέσα από το Changemakers’ Workshop. Η έναρξη του Changemakers’ Workshop καταστήματος έχει μια πολύ πρακτική αποστολή, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των καταναλωτριών. Ό,τι σημαίνει, δηλαδή, το Changemaking. Να αλλάξουμε το παιχνίδι».

Αναφορικά με το πώς συνδυάζεται ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης με τη νέα μορφή καταστημάτων, η εταιρεία τονίζει πως τα νέου τύπου καταστήματα είναι πλήρως βιώσιμα σχεδιασμένα, με ανακυκλωμένα, ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Οι 100% ανακυκλωμένοι πάγκοι δημιουργήθηκαν από ανακυκλωμένο πλαστικό, που διαφορετικά θα κατέληγε στη χωματερή, ενώ διαθέτει μια σειρά από ανακτημένα υλικά που ανακυκλώνονται για επαναχρησιμοποίηση, όπως το ανακτημένο ξύλο και υλικά που έχουν δημιουργηθεί εκ νέου από την επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπως πλαστικά κιβώτια αποθήκευσης που εμπεριέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και ξύλο με πιστοποίηση από την Forest Stewardship Council που προέρχεται από την υπεύθυνη αειφορική δασική διαχείριση. Ακόμα και η πρόσοψη από αλουμίνιο του καταστήματος έχει σχεδιαστεί με αυτό τον τρόπο για να διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του καταστήματος.

Πλάνο

Σχετικά με το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας για το 2024 και τους στόχους της τονίζεται πως η Body Shop μετρά ήδη 4 Changemakers’ Workshop καταστήματα στην Ελλάδα, το νέο flagship κατάστημά της στην Ερμού, στη Μύκονο, την Σαντορίνη, στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και στοχεύει από το 2024 να αναβαθμίσει σταδιακά και τα υπόλοιπα καταστήματά της σε όλη τη χώρα. Παράλληλα συνεχίζει να επενδύει στην omnichannel στρατηγική της με το digital και το e-commerce να είναι εξίσου σημαντικά και στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της.

Σήμερα, η The Body Shop διαθέτει 2.500 καταστήματα σε 81 χώρες και είναι μέλος της Natura & Co, ενός παγκόσμιου, πολυεταιρικού και πολυκαναλικού ομίλου με έδρα την Βραζιλία. Η The Body Shop στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1978 και σήμερα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο 35 φυσικών καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και το e-commerce.

Είναι από τις πρώτες εταιρείες που χρησιμοποίησε ανακυκλωμένα υλικά στις συσκευασίες των προϊόντων της καθώς και την ελάχιστη δυνατή συσκευασία που απαιτείται, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη της για τον πλανήτη και το περιβάλλον. Παράλληλα, χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό στις συσκευασίες της, αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια κρίση για ένα κόσμο χωρίς πλαστικά. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα τα προϊόντα της διαθέτουν 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία ενώ έως το 2030 όλα τα προϊόντα της θα έχουν 100% ανακυκλώσιμη, επαναχρησιμοποιούμενη ή κομποστοποιήσιμη συσκευασία.

Eco beauty

Αναφορικά με τις κατηγορίες προϊόντων που ξεχωρίζουν στο καλάθι του καταναλωτή της Βody Shop τονίζεται πως τα είδη Bodycare και Skincare παραμένουν εμβληματικοί πυλώνες για το Brand καθώς οι καταναλωτές έχουν εμπιστοσύνη στην ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων. Ακολουθούν οι κατηγορίες Fragrance και Makeup. Επίσης η eco-beauty είναι πλέον παγκόσμια τάση- αν όχι παγκόσμια απαίτηση. Έτσι, ολοένα και περισσότερα brands στρέφονται στη δημιουργία προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον, δρομολογώντας ριζικές αλλαγές σε κάθε στάδιο, από τον σχεδιασμό των προϊόντων και την προέλευση των συστατικών τους μέχρι τη διαδικασία παραγωγής τη συσκευασία και τη διανομή τους με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Σύμφωνα με τα στελέχη της η The Body Shop είναι πρωτοπόρος αυτής της φιλοσοφίας και μέχρι σήμερα είναι ηγέτης στο χώρο της βιώσιμης ομορφιάς. Σχετικά με τα επόμενα βήματα η εταιρεία ετοιμάζεται στις 6 Νοεμβρίου να λανσάρει της χριστουγεννιάτικη καμπάνια της η οποία θα παρουσιαστεί στα φυσικά της καταστήματα και online.