Ιntralot: Βελτίωση πιστωτικού προφίλ και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών διεθνώς

Με βελτιωμένο το οικονομικό της προφίλ σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 η Intralot προχωρά στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζει ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται διεθνώς και ειδικότερα στην αμερικανική αγορά. Όπως τόνισε η διοίκηση κατά την παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων στους αναλυτές, η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει στα τέλη Σεπτέμβρη το ολοκληρωμένο σχέδιο της κεφαλαιακής της αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης της επικείμενης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και την αναπτυξιακή της προοπτική.

Αναλυτικά τα έσοδα της Intralot διαμορφώθηκαν στα 175,3 εκατ. ευρώ (-14,4% σε ετήσια βάση), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 62,8 εκατ. ευρώ (+14,0% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 35,8% από 26,9%. Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα 4,4 εκατ. ευρώ κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ . Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα 49,8 εκατ.ευρώ (ετήσια αύξηση 20,2%). Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, αποτελώντας το 58,7% των εσόδων της, με τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να έπεται με συμβολή 17,6%. Tα VLTs αποτέλεσαν το 12,7%, τα Συμβόλαια Τεχνολογίας συνεισέφεραν το 10,9% ενώ οι Ιπποδρομίες / Κυνοδρομίες το 0,1% των συνολικών εσόδων. Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 14,1 εκατ. ευρώ. και τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα έφτασαν στα 101,5 εκατ. ευρώ. Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 480,5 εκατ.ευρώ μειωμένος κατά 10,0 εκατ. ευρώ και 28,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το Α’ εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου INTRALOT, Σωκράτη Π. Κόκκαλη, «τα αποτελέσματα της INTRALOT για το πρώτο εξάμηνο του 2023 δείχνουν συνεχή αύξηση του EBITDA κατά 14% και υγιείς ταμειακές ροές, καθώς η εταιρεία εστιάζει σταθερά σε δραστηριότητες που αποδίδουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους και στη μείωση των δεικτών μόχλευσης. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας, για την αναχρηματοδότηση των επερχόμενων ομολογιών που λήγουν με ένα βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ και την αξιοποίηση σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο».

Σημαντική ανάπτυξη παρουσίασαν οι δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ (ετήσια αύξηση εσόδων και EBITDA κατά 7,4% και 14,7% αντίστοιχα). Η θυγατρική της INTRALOT, Intralot Inc. προχώρησε σε επέκταση του συμβολαίου με τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ για πέντε επιπλέον χρόνια έως τις 25 Αυγούστου του 2034. Στην Ταϊβάν, η LotRich Information Co., Ltd. μια κοινοπραξία με έδρα την Ταϊβάν της οποίας βασικός μέτοχος είναι η INTRALOT, υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο για την προμήθεια του συστήματος τυχερών παιχνιδιών της CTBC Bank Co. Στις 8 Αυγούστου του 2023, ο Όμιλος ανακοίνωσε την ακύρωση ομολογιών λήξης 2024, που είχε στην κατοχή του, ονομαστικής αξίας 144,432,000 ευρώ και σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει τους όρους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.