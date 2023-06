SKY express: Στιβαρή οργανική ανάπτυξη με νέα προϊόντα & περιβαλλοντικά υπεύθυνες προτάσεις

Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η SKY express, την Τετάρτη 7 Ιουνίου στο Arion Veranda του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, υποδέχτηκαν εκπροσώπους των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών γραφείων της χώρας, του ευρύτερου κλάδου του τουρισμού, αλλά και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για να γιορτάσουν και να συζητήσουν τις προοπτικές του φετινού καλοκαιριού.

Νέα προσέγγιση στο αεροπορικό ταξίδι με τη SKY express

Η SKY express όλα τα χρόνια δραστηριοποίησής της λειτουργεί και αναπτύσσεται επιχειρησιακά ακολουθώντας το μοντέλο της βιώσιμης κινητικότητας. Πρόκειται για στρατηγική απόφαση που θέτει την προστασία του περιβάλλοντος στον πυρήνα της επιχειρησιακής της δράσης. Ταυτόχρονα, το ταξίδι με τη SKY express πέρα από μία ξεχωριστή και προσωποποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία, αποτελεί και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιλογή για τον επιβάτη.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω η κα Ελεάννα Μιχαλακοπούλου, Revenue Products manager της SKY express παρουσίασε για πρώτη φορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα, την άνεση και την πιο εκλεπτυσμένη εμπειρία που ο κάθε ταξιδιώτης επιζητά.

DRINKS & BITES – PREORDER

Το ταξίδι με τη SKY express αποτελεί μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιλογή για τον επιβάτη. Οι επιβάτες της εταιρείας δεν υποχρεώνονται στην κατανάλωση τροφίμων, αλλά ούτε κι επιβαρύνονται με το κόστος αυτό στην τιμή του εισιτηρίου τους, αφού επιλέγουν οι ίδιοι αν και τι θέλουν να καταναλώσουν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μάλιστα, τα διαθέσιμα γεύματα δεν απαιτούν θερμική επεξεργασία μειώνοντας περαιτέρω τις ενεργειακές ανάγκες και το σχετικό αποτύπωμα. O ανανεωμένος κατάλογος πρόκειται να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες μαζί με τη νέα υπηρεσία Preorder, χάρη στην οποία η σπατάλη φαγητού (food waste) εκμηδενίζεται, καθώς οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να παραγγείλουν το γεύμα τους μέχρι και μερικές ώρες πριν από την πτήση. Το μενού του Preorder θα είναι ακόμα πιο πλούσιο και premium με ειδικά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε τρόφιμα και ποτά που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και διατροφικές συνήθειες των επιβατών.

Bliss

Η business class είναι διαφορετική. Είναι Bliss. Η νέα υπηρεσία, που ξεκινά τον Ιούλιο του 2023 από τα δρομολόγια του εξωτερικού, θα επεκταθεί σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της SKY express και θα προσφέρει στους επιβάτες προτεραιότητα σε κάθε στάδιο του ταξιδιού, δωρεάν πρόσβαση στα VIP Lounges, δυνατότητα μεταφοράς επιπλέον αποσκευών και κιλών σε αυτές, fine dining επιλογές και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης.

SKY Forward

SKY Forward είναι το όνομα ενός ακόμη νέου προϊόντος που τίθεται στη διάθεση των επιβατών που θέλουν να κερδίσουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για τα αεροπορικά τους ταξίδια στη διάρκεια ενός έτους με πολύ μεγάλη ευελιξία χωρίς περιορισμούς.

Μέσα από μία πολύ απλή διαδικασία ο επιβάτης μπορεί να αγοράσει ένα πακέτο SKY Forward για όλο το δίκτυο της SKY express. Για παράδειγμα, με την αγορά ενός πακέτου €1.000, πληρώνει μόνο €800 και το εξαργυρώνει, για όπου επιθυμεί, όποτε θέλει, σε όσες πτήσεις θέλει και με όποιον θέλει, απλώς καταβάλλοντας τους φόρους του εκάστοτε αεροδρομίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πλέον όλα τα νέα προγράμματα που υλοποιούνται από τη SKY express θα συνδέονται με προγράμματα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνκής αποστολής της. Για το λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες ενέργειες θα σχετίζονται πάντα με ένα σκοπό για να υποστηρίζονται στοχευμένες δράσεις που θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες, χαρτογραφημένες ανάγκες της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, μέρος των εσόδων από τις εν λόγω ενέργειες θα προορίζεται σε ένα σκοπό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κος Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY ex-press, παρουσίασε τα βασικά μεγέθη που σημείωσε η εταιρεία κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 ακολουθώντας μία δυναμική πορεία που δημιουργεί αξία τόσο για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όσο και για όλους τους συμμετόχους της.

Αναλυτικότερα:

· Οι συνολικές πτήσεις αυξήθηκαν κατά 11% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2022 ξεπερνώντας τις 10.000. Συγκρίνοντας με το α’ τρίμηνο του 2019 (περίοδος προ πανδημίας Covid-19) η αύξηση των πτήσεων φτάνει το 69%

· Οι επιβάτες της εταιρείας αυξήθηκαν 50%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2022, ξεπερνώντας τους 730.000. Σε σχέση με την προ πανδημίας αντίστοιχη περίοδο η αύξηση φτάνει το 390%

· Tα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν 73% (σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2022) φτάνοντας τα €48 εκ., οδηγούμενα από την υψηλότερη ανάπτυξη των πτήσεων εξωτερικού. Σε σχέση με την προ πανδημίας αντίστοιχη περίοδο η αύξηση φτάνει το 489%.

· Η εκθετική οργανική ανάπτυξη των μεγεθών της εταιρίας υποστηρίχτηκε από ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας που πλέον ξεπερνούν τις 660, με 390 νέες προσλήψεις την τετραετία 2019-2022, που περιλαμβάνει και την περίοδο της πανδημίας.

· Ο πράσινος στόλος της SKY express, που αποτελεί τον πιο νέο στόλο στην Ελλάδα και πιο φιλικό προς το περιβάλλον στην Ευρώπη, ταξιδεύει στο μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών εσωτερικού (34) και σε 29 προορισμούς εξωτερικού σε 12 χώρες. Από τους προορισμούς του εσωτερικού οι 27 εξυπηρετούνται μέσω του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών με τους 5 να εξυπηρετούνται αποκλειστικά από/προς το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Αναφορικά με τους προορισμούς του εξωτερικού μέσω του «Ελ. Βενιζέλος» εξυπηρετούνται 9 προορισμοί σε 8 χώρες.

Επιπλέον, αναφορικά με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» η SKY express:

· αναδεικνύεται για 5η συνεχόμενη χρονιά ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία με το μερίδιο αγοράς της για το 2023 να ανέρχεται σε 13,5% -συγκριτικά με 2,5% το 2019.

· καταγράφει αύξηση 175% στις προσφερόμενες θέσεις από / προς το «Ελ. Βενιζέλος» -συγκριτικά με την αντίστοιχη θερινή περίοδο του 2019. Η αύξηση αυτή για το σύνολο του δικτύου της SKY express αντιστοιχεί σε 200%

· Σημειώνει τη θερινή περίοδο του 2023 αύξηση 22% στους εκτιμώμενους επιβάτες στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών -από 1,910,000 τη θερινή περίοδο του 2022 σε 2,330,000 την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2023

Τα δεδομένα της στιβαρής οργανικής ανάπτυξης της SKY express προδιαγράφουν μία ανοδική πορεία για το 2023 και η πρόβλεψη αποτυπώνεται σε:

· 54,000 πτήσεις

· 4,400,000 επιβάτες

· Περισσότεροι από 65 προορισμοί

· 360 εκ. εκτιμώμενα έσοδα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της SKY express, η οποία αναγνωρίζεται πλέον και στο εξωτερικό από τους πιο δυναμικούς οργανισμούς του κλάδου των αερομεταφορών:

· Αναδείχθηκε ως η ευρωπαϊκή εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση πτητικού έργου, σύμφωνα με το Eurocontrol.

· Είναι η μόνη ελληνική αεροπορική εταιρεία που έγινε διεθνές case study της Google. Η χρήση των πιο προηγμένων εργαλείων (travel insights), κατέταξε την SKY express στην πρώτη τριάδα των Ευ-ρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών που αύξησαν την online επισκεψιμότητά τους σε σχέση με το 2019.

Αλλά και σε τοπικό επίπεδο:

· Απέσπασε δύο ακόμη βραβεία από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος», το μεγα-λύτερο αεροδρόμιο της χώρας:

1. Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά εσωτερικού για το 2022

2. Βραβείο για τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2022 (σε ποσοστιαία βάση) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

· Απογειώθηκε στα φετινά Ermis Awards κατακτώντας 12 βραβεία και την ανώτατη διάκριση Brand και Client of the Year!

· Κατέκτησε 10 ΒΡΑΒΕΙΑ στα PEAK AWARDS 2022 μαζί με τις κορυφαίες διακρίσεις “PERFO-MANCE BRAND OF THE YEAR” & Platinum βραβείο για GROWTH & INNOVATION IN PERFOR-MANCE MARKETING

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ SKY express ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ:

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο κος Παντελής Σπαγής, Head of Sustainability της SKY express μίλησε για τη μέριμνα που λαμβάνει η SKY express για την ταυτόχρονη αειφορία του περιβάλλοντος και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Στο πλαίσιο δημιουργίας κοινής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της η SKY express, παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών της στόχων φροντίζει για την αειφορία του περιβάλλοντος και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Με επίκεντρο το στόλο της , ο οποίος απαριθμεί πλέον 23 αεροσκάφη και αποτελεί τον πιο «πράσινο» στόλο στην Ελλάδα κι έναν από τους πιο φιλικούς προς το περιβάλλον στην Ευρώπη και τις πράσινες καλές πρακτικές που εφαρμόζει συστηματικά πέτυχε τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 37.716 τόνους το 2022 και κατά 4.849 τόνους μέχρι στιγμής το 2023 -μείωση που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές 9.253 επιβατικών οχημάτων.

Επιπλέον, η SKY express μεριμνά πέραν από την προστασία του ουρανού και για την προστασία του εδάφους και της θάλασσας. Ως εκ τούτου, φροντίζει για την ανακύκλωση των απορριμμάτων και αποβλήτων σύμφωνα με τις αυστηρές διαδικασίες που ορίζει το Σύστημα Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015. Ως αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών το 2022, πέτυχε αύξηση της ανακύκλωσης επικίνδυνων υλικών –ενδεικτικά αναφέρονται τα λιπαντικά μηχανών, φίλτρα λαδιού και οι μεταλλικές συσκευασίες αυτών – κατά 223% σε σχέση με το 2021, και 65% την ανακύκλωση των μη-επικίνδυνων υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ελαστικά.

2. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Στην εκδήλωση η εταιρεία δήλωσε για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή της να συμβάλλει στην προσέλκυση όλο και περισσότερων επισκεπτών για τη χώρα και να υποστηρίζει με κάθε διαθέσιμο μέσο τις εθνικές προσπάθειες και καμπάνιες για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και την καθιέρωση της χώρας ως έναν προορισμό 365 ημερών.

Με το σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο της, η SKY express γίνεται πρεσβευτής της Ελλάδας και προσκαλεί τους επιβάτες να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τις ομορφιές, την ιστορία και τον πολιτισμό της όλο το χρόνο, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην

ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της χώρας και αυτό το καλοκαίρι με περισσότερες από 3.800.000 προσφερόμενες θέσεις, αυξημένες κατά μισό εκατομμύριο σε σχέση με πέρυσι.

Επιπλέον, η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μέσω και του ψηφιακού μετασχηματισμού της, συντελεί στην ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη λειτουργία του Development Lab στα Χανιά και το call centre της Θεσσαλονίκης.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express: «Η αναγνωρισιμότητά μας έχει φτάσει σε κάθε σπίτι. Οι αριθμοί, οι διακρίσεις, τα νέα προϊόντα, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις μας είναι αποτέλεσμα διαρκούς και σκληρής δουλειάς. Κυρίως όμως είναι το αποτέλεσμα της προσήλωσης στο όραμα που έχουμε για την εταιρεία αλλά και το σήμερα και το αύριο των αερομεταφορών, της χώρας και του εθνικού τουριστικού μας προϊόντος. Προκλήσεις και δυσκολίες υπάρχουν, μας δίνουν όμως ώθηση και έμπνευση. Το περασμένο καλοκαίρι, η SKY express κατέγραψε τα συγκριτικά λιγότερα προβλήματα, σε μια περίοδο που χαρακτηρίσθηκε πολύ απαιτητική για όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Υποδεχόμαστε τη νέα τουριστική σεζόν με χαρά, αισιοδοξία κι αίσθημα ευθύνης. Δεν θα μπορούσαμε να την υποδεχθούμε παρά μόνο μαζί με όλους εσάς, τους συνεργάτες μας. Επιτρέψτε μου μια ειδική μνεία στους ανθρώπους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τους εργαζομένους μας, τους ταξιδιωτικούς μας πράκτορες. Έχετε όλοι συμβάλει στην προσπάθεια της SKY express που έχει καταφέρει να ικανοποιεί την ανάγκη για αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα με ανταγωνιστικούς όρους και προσφέρει τη μαγεία της ταξιδιωτικής εμπειρίας.»

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μαζί με τη SKY express φιλοξενήσαμε σήμερα σε ένα άκρως εντυπωσιακό σημείο του παραλιακού μετώπου της Αθήνας τους επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για να… κηρύξουμε επισήμως την έναρξη της θερινής περιόδου 2023. Η SKY express σηματοδοτεί ένα μοναδικό success story για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Με μερίδιο αγοράς μόλις το 2,5% το 2019, σήμερα κατέχει το 13,5% της αγοράς μας, χάρη σε ένα εξαιρετικό και σύγχρονο αεροπορικό προϊόν, σωστή στρατηγική και μια ομάδα ανθρώπων που καθημερινά σχεδιάζουν με ενθουσιασμό, φροντίδα και επαγγελματισμό τα επόμενα βήματα της εταιρείας. Και αυτό το καλοκαίρι προχωρούμε μαζί με τον αεροπορικό συνεργάτη μας και βέβαια είμαστε στο πλευρό του καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται πάντα με την ίδια επιτυχία από την αγορά της Αθήνας».