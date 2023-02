Accenture Life Trends 2023: Διαρκείς κρίσεις και αναδυόμενες τεχνολογίες ανατρέπουν τις σχέσεις πολιτών και επιχειρήσεων

Πέντε μακροοικονομικές τάσεις που προβλέπεται να αλλάξουν τη δυναμική της σχέσης ανθρώπων και επιχειρήσεων διατυπώνει σε πρόσφατη μελέτη της η Accenture.

Έπειτα από πολλά συναπτά έτη παγκόσμιας αστάθειας, οι άνθρωποι αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αναδυόμενες τεχνολογίες -όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το web3 και το tokenization- οι οποίες δημιουργούν ένα νέο τοπίο σε επίπεδο δημιουργικότητας, κοινωνίας και ιδιωτικότητας δεδομένων. Από το να μαθαίνουμε να ζούμε σε μια κατάσταση μόνιμης κρίσης (permacrisis), την ολοένα και μεγαλύτερη προσπάθεια να ανήκουμε σε διαδικτυακές κοινότητες, την απώλεια της αίσθησης των άυλων αγαθών της εργασίας έως τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η καθημερινότητά έχει αλλάξει σημαντικά.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι αυτή η στροφή θα ωθήσει τις επιχειρήσεις και τους ηγέτες τους να λειτουργήσουν σε ένα ριζικά διαφορετικό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις και οι επικεφαλής τους θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούν για αλλαγές στα επιχειρηματικά τους μοντέλα λόγω της μεταβαλλόμενης συμπεριφοράς των καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκουν μεγαλύτερη αξία σε νέες, αναδυόμενες τεχνολογίες.

«Οι αλλαγές στον έλεγχο οδηγούν τελικά σε αλλαγές εξουσίας και αυτές οι φαινομενικά μικρές -αλλά βαθιές αλλαγές- στην ανθρώπινη συμπεριφορά θα αλλάξουν τη δυναμική μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων», δήλωσε ο David Droga, CEO και Creative Chairman της Accenture Song. «Σε ρόλους ηγετών, εργαζομένων, πελατών, καταναλωτών και δημιουργών, οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να ανακτήσουν τον έλεγχο. Τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά -μια νέα εικόνα προόδου- από ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν, χάρη στις συμπεριφορικές αλλαγές και στην τεχνολογική ωρίμανση».

Τάσεις

1. Βρισκόμαστε σε μια μόνιμη «κρίση», αλλά θα προσαρμοστούμε (We are in a permacrisis but will adapt) – Ο κόσμος βιώνει τη μια παγκόσμια καταστροφή μετά την άλλη. Όμως, όπως έχει κάνει η ανθρωπότητα εδώ και χιλιετίες, οι άνθρωποι προσαρμόζονται στην αστάθεια με τους εξής 4 τρόπους: πάλη, φυγή, εστίαση και αδράνεια, γεγονός που θα επηρεάσει το τι αγοράζουν και το πώς βλέπουν τα brands και τους εργοδότες τους, γεγονός που απαιτεί από τις εταιρείες να βρίσκονται σε εγρήγορση.

2. Η επόμενη μέρα της πιστότητας (What’s next for loyalty) – Σε έναν ασταθή κόσμο, οι άνθρωποι αναζητούν μέρη όπου αισθάνονται ότι ανήκουν. Ως αποτέλεσμα, τα σύγχρονα brands θα οικοδομηθούν πρώτα ως κοινότητες, επαναπροσδιορίζοντας την πιστότητα και τη συμμετοχή των brands. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη μελέτη έχει δοκιμάσει νέα χόμπι ή έχει ενταχθεί σε νέες κοινότητες τους τελευταίους έξι έως εννέα μήνες. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες οδηγούν σε μεγάλο βαθμό τις τρεις τάσεις για να ενεργοποιηθεί αυτό το μοντέλο.

·Κοινότητες του ανήκειν: σε πλατφόρμες όπως το Reddit, το Discord και το Twitch.

·Token-gating: αποκλειστική πρόσβαση σε κατόχους token

·Συλλεκτικά αντικείμενα: ψηφιακές τέχνες, αυτόγραφα, κάρτες συναλλαγών και πολλά άλλα.

3. Η σημασία των άυλων αγαθών της εργασίας (The importance of work intangibles) – Παρόλο που η συζήτηση αναφορικά με την επιστροφή στο γραφείο συνεχίζεται, ένα πράγμα είναι σαφές: δεν έχει ακόμα στεφθεί με επιτυχία για πολλούς ανθρώπους. Όλοι έχουν αισθανθεί την απώλεια των άυλων αγαθών και πλεονεκτημάτων του γραφείου, όπως οι τυχαίες συναντήσεις και η συνεχής, στενή καθοδήγηση των νέων ταλέντων. Σταδιακά όμως οι συνέπειες της απώλειας αυτής γίνονται ορατές. Χωρίς διαπροσωπική διάδραση, οι εταιρείες κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ισχυρές προκλήσεις σε επίπεδο καθοδήγησης, καινοτομίας, κουλτούρας και συμπερίληψης. Είναι επομένως η κατάλληλη στιγμή οι ηγέτες να δημιουργήσουν ένα εμπεριστατωμένο και αμοιβαία επωφελές σχέδιο.

4. Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται συνοδοιπόρος στη δημιουργικότητα (AI is becoming people’s co-pilot for creativity) – Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στα χέρια του καθημερινού χρήστη και αποτελεί ένα νέο εργαλείο στη δημιουργική διαδικασία. Ξαφνικά, τα νευρωνικά δίκτυα έγιναν ευρέως διαθέσιμα για τη δημιουργία κειμένου, εικόνων και μουσικής απαιτώντας ελάχιστη προσπάθεια ή δεξιότητα. Οι εξελίξεις στο AI επηρεάζουν επίσης την αγορά με εκπληκτική ταχύτητα. Οι εταιρείες πρέπει να εξετάσουν το πώς θα ξεχωρίσουν σε έναν τεράστιο όγκο περιεχομένου που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη και πώς χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν την ταχύτητα και την πρωτοτυπία των καινοτομιών που αναπτύσσουν.

5. Τα ψηφιακά πορτοφόλια θα μπορούσαν να δώσουν απάντηση στην κρίση της ψηφιακής ταυτότητας (Digital wallets could end the digital identity crisis) – Η χρήση των προσωπικών δεδομένων έχει απασχολήσει διαχρονικά ανθρώπους και επιχειρήσεις, ενώ η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές εμπειρίες των brands βαίνουν μειούμενες. Ωστόσο, ο έλεγχος των δεδομένων θα μπορούσε σύντομα να επιστρέψει στον χρήστη. Τα ψηφιακά πορτοφόλια που περιέχουν tokens (αντιπροσωπεύοντας τρόπους πληρωμής, ταυτότητα, σχήματα πιστότητας και άλλα) θα επιτρέψουν στους χρήστες να αποφασίσουν πόσα δεδομένα μοιράζονται ή και πωλούν στις εταιρείες. Τα δεδομένα που θα διαθέτουν οι άνθρωποι θα είναι πολυτιμότερα από τις πληροφορίες τρίτων που άλλωστε πλέον έχουν πάψει να συλλέγονται σε έναν κόσμο χωρίς cookies.