Costa Navarino: Με σημαντικές αφίξεις και μοναδικές εμπειρίες η υποδοχή της σεζόν

Η φετινή σεζόν ξεκινά δυναμικά στην Costa Navarino με το άνοιγμα του ξενοδοχείου The Westin Resort Costa Navarino στις 19 Φεβρουαρίου. Σε έναν ιδανικό προορισμό για οικογένειες και για αθλητικές εξορμήσεις, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα δώσει την καλύτερη αφορμή για μια απόδραση στη Μεσσηνιακή φύση, με δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα έθιμα και στις παραδόσεις της περιοχής. Η λειτουργία των τεσσάρων γηπέδων γκολφ ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ από τον Μάρτιο, το Mouratoglou Tennis Center θα καλωσορίσει παίκτες όλων των επιπέδων, σε 16 σύγχρονα γήπεδα.

Το γεμάτο ενέργεια W Costa Navarino που έκανε το ντεμπούτο του μέσα στο 2022, θα ανοίξει στις 5 Απριλίου, παρουσιάζοντας νέες σουίτες και βίλες 2 & 3 υπνοδωματίων αντίστοιχα, με ιδιωτικές πισίνες, καθώς και ένα νέο χώρο εκδηλώσεων. Το δυναμικό πρόγραμμα του W Costa Navarino θα δώσει και φέτος βήμα στη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα.

Στις 13 Απριλίου ξεκινά τη λειτουργία του και το πολυτελές The Romanos, a Luxury Collection Resort. Σε ένα περιβάλλον αυθεντικής πολυτέλειας, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μία από τις βίλες και σουίτες της συλλογής Ionian Exclusive, απολαμβάνοντας εξατομικευμένες εμπειρίες, απόλυτη ιδιωτικότητα και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Η άφιξη της Navarino Agora -που θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για όλους τους επισκέπτες της Costa Navarino αλλά και Μεσσηνίας- καθώς και του νέου Watersports Hub -με πλήθος θαλάσσιων αθλημάτων- τον Απρίλιο, συμπληρώνουν τη μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων που προσφέρει ο προορισμός. Παράλληλα, πάνω από 15 νέες προτάσεις εστίασης, θα ενισχύσουν σημαντικά τη γαστρονομική εμπειρία. Το καλοκαίρι, αναμένεται η άφιξη του πρώτου ξενοδοχείου Mandarin Oriental στην Ελλάδα -ένα από τα κορυφαία διεθνώς brand φιλοξενίας- στην περιοχή Navarino Bay.

Το πρώτο ξενοδοχείο Mandarin Oriental στην Ελλάδα

Το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές Mandarin Oriental, Costa Navarino θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ. Θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ., ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο του spa θα αποτελεί η πισίνα 25μ. που εκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο. Ο σχεδιασμός του ακολουθεί τις αρχές αειφόρου ανάπτυξης του προορισμού, με φυτεμένες στέγες που εναρμονίζονται πλήρως με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής. Βρίσκεται σε ένα μαγευτικό τοπίο στην περιοχή Navarino Bay, όπου λειτουργεί ήδη το γήπεδο γκολφ 18 οπών The Bay Course, με θέα τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

NAVARINO AGORA: Μια σύγχρονη υπαίθρια αγορά

Η Navarino Agora που βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές Navarino Waterfront και Navarino Bay, θα ανοίξει τον Απρίλιο. Πρόκειται για μια νέα, σύγχρονη προσέγγιση της υπαίθριας αγοράς που θα ενισχύσει την εμπειρία των επισκεπτών, των ιδιοκτητών κατοικιών αλλά του ευρύτερου κοινού, με επιλεγμένα καταστήματα, χώρους εστίασης και street food, υπαίθριο σινεμά, καθώς κι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.

Οι κατοικίες Costa Navarino Residences

Φέτος, διευρύνεται η οικιστική κοινότητα των Costa Navarino Residences, καλωσορίζοντας τους πρώτους ιδιοκτήτες της Rolling Greens -μια από τις γειτονιές στο Navarino Dunes- οι κατοικίες της οποίας πωλήθηκαν μέσα σε έναν μόλις χρόνο από το λανσάρισμά τους το 2020. Παράλληλα, νέοι κάτοικοι στις γειτονιές Sea Dunes και Olive Grove ενισχύουν τη δημιουργία αυτής της μοναδικής κοινότητας ιδιοκτητών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Costa Navarino, έχοντας αγκαλιάσει και υιοθετήσει τις βασικές αξίες του προορισμού: τον σεβασμό στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Επίσης, τα Costa Navarino Residences θα παρουσιάσουν μέσα στη χρονιά τη νέα οικιστική πρόταση Valley Greens, στην περιοχή Navarino Dunes. Η νέα γειτονιά βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία με θέα τους ελαιώνες και την πλούσια Μεσσηνιακή βλάστηση αλλά και το Ιόνιο Πέλαγος. Θα περιλαμβάνει βίλες 2 έως και 4 υπνοδωματίων με πισίνα, ενώ θα αναπτυχθεί με τη λογική ‘turn-key’.

Ένα νέο watersports hub

Το νέο Watersports Hub στην περιοχή Navarino Waterfront θα υποδέχεται τους φίλους του υδάτινου στοιχείου από τον Απρίλιο, προσφέροντας πλήθος αθλημάτων όπως windsurf, waterski, καγιάκ και SUP, ενώ θα διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και τη δυνατότητα μαθημάτων από έμπειρους προπονητές. Η μοναδική τοποθεσία και οι ιδανικές καιρικές συνθήκες της περιοχής, υπόσχονται ατέλειωτες στιγμές διασκέδασης τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.

Τέσσερα διεθνώς αναγνωρισμένα γήπεδα γκολφ

Τα τέσσερα γήπεδα 18 οπών της Costa Navarino θα ανοίξουν στις 20 Φεβρουαρίου και θα καλωσορίσουν τους λάτρεις του γκολφ όλων των επιπέδων, στον βραβευμένο ως τον «Καλύτερο Ανερχόμενο Προορισμό Γκολφ» παγκοσμίως (World Golf Awards 2022). Το International Olympic Academy Golf Course και το γειτονικό Hills Course ξεκίνησαν επίσημα τη λειτουργία τους το 2022, συμπληρώνοντας την εμπειρία γκολφ του προορισμού που προσφέρουν τα γήπεδα The Dunes Course και The Bay Course.

Ένας αειφόρος προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου

Τέσσερα πολυτελή ξενοδοχεία, τέσσερα βραβευμένα γήπεδα γκολφ, ιδιωτικές κατοικίες, συναρπαστικές εμπειρίες άθλησης κι ευεξίας, καθώς και πάνω από 40 χώροι εστίασης κι αναψυχής, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό, που συμβάλει στην καθιέρωση της Costa Navarino και της Μεσσηνίας, ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς που κάποιος θέλει να επισκεφθεί αλλά και να ζήσει εκεί. Το 2023 θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την Costa Navarino με περισσότερες επιλογές από ποτέ, που εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών, αλλά και των ιδιοκτητών κατοικιών.

Νέα αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Καλαμάτας

Οι νέες πτήσεις της Olympic Air που ξεκινούν στις 19 Μαΐου, προσφέρουν ακόμη πιο γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση στην Costa Navarino, δίνοντας τη δυνατότητα για πολλαπλές συνδέσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω του δικτύου της Aegean Airlines και της Star Alliance.

Επιπλέον νέες εβδομαδιαίες πτήσεις της Aegean Airlines από τις 15 Μαΐου θα συνδέουν την Καλαμάτα με το Τελ Αβίβ, καθώς επίσης εβδομαδιαίες πτήσεις της Volotea από την Νάντη θα ξεκινήσουν από τις 30 Μαΐου.