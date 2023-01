ΕΒΕΑ: Συνεργασία με Plug & Play για τη διασύνδεση με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας

Μνημόνιο Συνεργασίας με έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές στο παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας, την Plug & Play Tech Center, υπέγραψε η Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου και η κα Natalia Olson-Urtecho, Director of Government Partnerships της Plug & Play.

Η Plug & Play λειτουργεί μία από τις σημαντικότερες πλατφόρμες καινοτομίας στον κόσμο, που δραστηριοποιείται, με έδρα τη Silicon Valley, σε αρκετά σημεία του πλανήτη και εξειδικεύεται στο να εντοπίζει νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και να τις συνδέει με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων και συνεργειών. Το δίκτυό της αποτελείται από 50.000 νεοφυείς επιχειρήσεις, 500+ κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως και εκατοντάδες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς σε πολλούς κλάδους.

Κύριο αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Θ.Ε.Α. είναι η δικτύωση με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας σε θέματα που αφορούν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, καθιστώντας την καινοτομία ανοιχτή και σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, τη βελτίωση της παραγωγής, την ενστάλαξη της έννοιας της επιχειρηματικότητας στους επαγγελματίες της επιστημονικής έρευνας, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου τόνισε ότι η Συμφωνία αποτελεί εφαλτήριο για μια σειρά διεθνών συνεργασιών και συνεργειών του ΕΒΕΑ, για την υποστήριξη της καινοτόμου νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεσή της με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν η δικτύωση και οι συνεργασίες της Θερμοκοιτίδας και με άλλους φορείς καινοτομίας στην Ελλάδα. Στόχος είναι να αναδειχθεί η καινοτομία σε καταλύτη και κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, για την ανάπτυξη εξαγώγιμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που τελικό στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Από την πλευρά της, η κα Natalia Olson-Urtecho, Director of Government Partnerships της Plug & Play, ανέφερε ότι «Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Plug and Play να ενισχύσουμε την παγκόσμια παρουσία μας και να συνδεθούμε με τις καλύτερες startups στην Ελλάδα. Στην Plug and Play, επικεντρωνόμαστε στο να προσφέρουμε υπηρεσίες καινοτομίας υψηλής ποιότητας στους συνεργάτες μας και αυτή η νέα συνεργασία μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτό».