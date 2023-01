ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Great Place to Work για δεύτερη συνεχή χρονιά

Την πιστοποίηση του Great Place to Work, (Certified by Great Place to Work®) απέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μετά από διεξοδική αξιολόγηση από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Η δεύτερη αυτή διάκριση έρχεται παράλληλα με την ουσιαστική ενδυνάμωση της εταιρείας, υλοποιώντας τον ευρύτερο μετασχηματισμό του ομίλου ΔΕΗ και επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρική ανάπτυξη έρχεται μέσω της σταθερής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η εδραίωση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος με κουλτούρα εμπιστοσύνης και δέσμευσης αποτελεί θεμέλιο λίθο της εταιρείας και μετουσιώνει την ανάπτυξή της σε κοινό στόχο των ανθρώπων της, έχοντας κοινό όραμα την επιτυχία μέσω της συνεργασίας. Η συμμετοχή στη λίστα Great Place to Work® είναι τιμητική διάκριση για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότη επιλογής.

Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα είναι εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί από την Great Place to Work® και ο τίτλος αποδίδεται στις καλύτερες εταιρείες στην ελληνική αγορά. Το Great Place to Work® λειτουργεί σε 60 χώρες και στις έξι ηπείρους.

Ο Κωνσταντίνος Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Η πιστοποίηση Great Place to Work® αποδεικνύει περίτρανα την πορεία των τελευταίων ετών όπου δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην κουλτούρα και το περιβάλλον εργασίας όλων όσων είναι μέλη της οικογένειας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Με χαρά και περηφάνεια αποδεχόμαστε την επιβράβευση της φιλοσοφίας μας και την αποδοχή των ανθρώπων μας. Η εργώδης προσπάθεια υλοποίησης της ενεργειακής μετάβασης μέσω των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, βοηθά ταυτόχρονα στην εξέλιξή μας και στηρίζει τους ανθρώπους μας με καινοτόμες πρακτικές για την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών. Πιστεύουμε στην καινοτομία, το σεβασμό και τη διαφάνεια ως μοχλούς ανάπτυξης των ανθρώπων. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες για αυτή τη σημαντική διάκριση».

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Θυγατρική 100% εταιρεία της ΔΕΗ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δραστηριοποιείται πρωτοποριακά τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην αιολική και ηλιακή ενέργεια από τη δεκαετία του ’80. Σήμερα, με 34 αιολικά πάρκα, 19 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 31 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και έναν υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 280MW και το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ και δημιουργεί τις βάσεις για να οδηγήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη χώρα. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επενδύει στη δύναμη της φύσης και σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους και κατασκευαστές αξιοποιεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, με στόχο την προώθηση έργων παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Καινοτομεί στην Ελλάδα με την δραστηριοποίησή της σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία και βιομάζα – βιοαέριο και υλοποιεί δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό, ανακατασκευάζοντας τα υφιστάμενα μικρά υδροηλεκτρικά έργα και επεκτείνοντας το διαθέσιμο δυναμικό της με νέα έργα που συμπεριλαμβάνουν σταθμούς γεωθερμίας και βιομάζας, αλλά κυρίως μεγάλα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες τη φέρνουν ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες και υγιείς εταιρείες του κλάδου. Η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει σε αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό της για να αναπτυχθεί περαιτέρω τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγωγών και συνεργειών κατά τα επόμενα έτη. Κατά την τρέχουσα περίοδο, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 480MW βρίσκονται σε φάση κατασκευής, για έργα 250MW εκ των οποίων (φωτοβολταϊκά έργα 200MW στην Πτολεμαΐδα και 50MW στην Μεγαλόπολη) αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή εντός του 2022. Επιπλέον, σε διαδικασία δημοπράτησης βρίσκεται το εμβληματικό mega φωτοβολταϊκό έργο στο Ορυχείο Πτολεμαΐδας συνολικής ισχύος 550MW, ενός εκ των μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών πάρκων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.