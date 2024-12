Volkswagen: Το ID. Buzz τώρα 7-θέσιο & GTX

Έκδοση με μακρύ μεταξόνιο, μπαταρία 86 kWh και κινητήριο σύστημα υψηλής ισχύος 210 kW (286 ίπποι) προσθέτει στη γκάμα του επιβατικού ID. Buzz η Volkswagen.

Οι νέες εκδόσεις του ID. Buzz και ID. Buzz GTX είναι, ήδη, διαθέσιμες για παραγγελία.

Συγκεκριμένα, το επιβατικό ID. Buzz με μακρύ μεταξόνιο εντυπωσιάζει με την απόδοση και το τεράστιο εσωτερικό για έως και επτά άτομα, ποδήλατα και σανίδες του surf, το δε ID. Buzz GTX, χαρακτηρίζεται από ακόμη μεγαλύτερη ισχύ 250 kW (340 ίπποι). Αυτό το μοντέλο διαθέτει δυνατές επιδόσεις, στάνταρ τετρακίνηση και υψηλές ικανότητες ρυμούλκησης. Μπορεί να διαμορφωθεί και με κανονικό και με μακρύ μεταξόνιο. Με κανονικό μεταξόνιο, το ID. Buzz GTX τροφοδοτείται από μια νέα μπαταρία 79 kWh. Η έκδοση με μακρύ μεταξόνιο εφοδιάζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία 86 kWh. Η τεχνική αναβάθμιση της γκάμας ωφελεί και τα υπάρχοντα μοντέλα: το επιβατικό ID. Buzz και το ID. Buzz Cargo (Επαγγελματική έκδοση) με κανονικό μεταξόνιο, που θα εξοπλιστούν επίσης με τον νέο κινητήρα 210 kW και την μπαταρία 79 kWh (έως τώρα είχαν κινητήρα 150 kW και μπαταρία 77 kWh).

Με τη στάνταρ μπαταρία 86 kWh, η μέγιστη αυτονομία κατά WLTP του νέου επιβατικού ID. Buzz με μακρύ μεταξόνιο είναι μεταξύ 453 και 487 χλμ, ανάλογα με τον εξοπλισμό (ID. Buzz με κανονικό μεταξόνιο και μπαταρία 79 kWh: 423 έως 461 χλμ). Όλες οι εκδόσεις 79 kWh του ID. Buzz μπορούν να φορτιστούν σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC με ισχύ έως 185 kW (παλαιότερα 170 kW). Στην περίπτωση των εκδόσεων 86 kWh, είναι δυνατή ακόμη και ισχύς 200 kW. Η μπαταρία 79 kWh φορτίζεται από 10% έως 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά στη μέγιστη ισχύ. Η αντίστοιχη τιμή για τις μπαταρίες 86 kWh είναι επίσης μικρότερη από 30 λεπτά λόγω της υψηλότερης ισχύος φόρτισης.

Ειδικότερα, οι νέες εκδόσεις του αυτοκινήτου με μακρύ μεταξόνιο (LWB: 3.239 χλστ) έχουν συνολικό μήκος 4.962 χλστ. Σε σύγκριση με τις εκδόσεις με κανονικό μεταξόνιο (NWB: 2.989 χλστ), αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 250 χλστ. Το πρόσθετο μήκος δημιουργεί χώρους για έως και επτά θέσεις (δύο μπροστά, τρεις στη 2η σειρά καθισμάτων, δύο στην 3η σειρά καθισμάτων (2/3/2), ακόμη περισσότερο χώρο αποσκευών και τη νέα και μεγαλύτερη μπαταρία 86 kWh. Με πέντε άτομα ως επιβάτες, η μέγιστη χωρητικότητα χώρου αποσκευών είναι 1.340 λίτρα (φορτωμένο έως το πάνω άκρο της πλάτης των πίσω καθισμάτων). Ακόμη και με επτά άτομα, η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών εξακολουθεί να φτάνει τα 306 λίτρα. Εάν οι πλάτες και των πέντε καθισμάτων της δεύτερης και της τρίτης σειράς αναδιπλωθούν, ο όγκος του χώρου αποσκευών αυξάνεται εντυπωσιακά, στα 2.469 λίτρα. Και το ID. Buzz με κανονικό μεταξόνιο, επίσης, μπορεί τώρα να διαμορφωθεί ως εξαθέσιο (2/2/2). Μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμο μόνο ως πενταθέσιο (2/3).

Σημαντικές βελτιώσεις έχει κάνει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σε όλα τα νέα ID. Buzz, όσον αφορά τα υλικά και το λογισμικό. Διαθέτουν, εξ άλλου, μια εντελώς νέα γενιά συστημάτων Infotainment (στον βασικό εξοπλισμό) με διαισθητική πλοήγηση στο μενού και πολύ γρήγορη υπολογιστική ισχύ. Η οθόνη αφής του συστήματος έχει πλέον μέγεθος 12,9 ίντσες αντί για 12,0 ίντσες (33 εκ διαγώνιος αντί για 30 εκ). Νέα είναι, επίσης, η φωτιζόμενη μπάρα αφής για έλεγχο θερμοκρασίας και έντασης του ήχου. Ο νέος φωνητικός βοηθός IDA λειτουργεί με φυσικές φωνητικές εντολές. Δεν επιτρέπει μόνο τον έλεγχο πολλών λειτουργιών του οχήματος, αλλά παρέχει και απαντήσεις σε ερωτήσεις γενικής γνώσης χρησιμοποιώντας την online σύνδεση με βάσεις δεδομένων όπως η Wikipedia -έχει ενσωματωμένο και ChatGPT. Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό είναι η εφαρμογή Wellness app που χρησιμοποιεί ειδικά προγράμματα για να διάφορες λειτουργίες του οχήματος με στόχο τη βελτίωση της ευεξίας κατά την οδήγηση ή τη φόρτιση. Επιπλέον, το ID. Buzz μπορεί πλέον να παραγγελθεί με head-up display. Υπάρχουν νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένου του Park Assist Pro με λειτουργία διαδικασίας στάθμευσης από απόσταση, μέσω smartphone. Το σύστημα προειδοποίησης εξόδου είναι μια άλλη νέα προσθήκη και προειδοποιεί για οχήματα και ποδήλατα που πλησιάζουν από πίσω όταν ανοίγει μια πόρτα.

Όλα, εξ άλλου, τα ID. Buzz Pro μοντέλα είναι εξοπλισμένα με δύο συρόμενες πόρτες, προβολείς LED και πίσω φώτα LED, μπροστινή κάμερα για συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πολυλειτουργικό τιμόνι, σύστημα διατήρησης λωρίδας Lane Assist, σύστημα αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης Front Assist, V2X (χρησιμοποιεί δεδομένα σμήνους για την παροχή προειδοποιήσεων σχετικά με κινδύνους σε πολύ κοντινή απόσταση), cruise control, Dynamic Road Sign Display, Park Distance Control, σύστημα Infotainment (Ready 2 Discover), App-Connect (συμπ. App-Connect Wireless) για Apple CarPlay και Android Auto, διεπαφή κινητού τηλεφώνου, αυτόματο κλιματισμό και Keyless Start.

Το νέο ID. Buzz GTX διαφέρει από το ID. Buzz Pro τόσο οπτικά όσο και από πλευράς εξοπλισμού. Η σχεδίαση του μπροστινού μέρους του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Όλα τα σκούρα στοιχεία του αμαξώματος είναι φινιρισμένα σε γυαλιστερό μαύρο. Επιπλέον, η ζάντα αλουμινίου Solna 20 ιντσών είναι στάνταρ εξοπλισμός, όπως και τα σπορ μηχανολογικά στοιχεία και οι προβολείς IQ.LIGHT – LED matrix. Ένα νέο εξωτερικό χρώμα, το Cherry red προσφέρεται αποκλειστικά για το ID. Buzz GTX. Στο εσωτερικό υπάρχει μαύρη επένδυση οροφής, ενώ τα καθίσματα έχουν ειδικό σχεδιασμό με κόκκινες ραφές και πολυλειτουργικό τιμόνι με λογότυπο GTX.

Τα άλλα νέα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού Volkswagen bus (άλλως πως Bulli) περιλαμβάνουν μια high-tech πανοραμική ηλιοροφή με «έξυπνο» γυαλί. Διατίθεται και για τις δύο εκδόσεις μεταξονίου. Μια μεμβράνη υγρών κρυστάλλων είναι ενσωματωμένη στο πολυστρωματικό γυαλί, με την επιλογή διαφανής/αδιαφανής, να γίνεται ηλεκτρονικά (πρόκειται για εξελιγμένη λειτουργία αποφυγής αδιάκριτων βλεμμάτων με προστασία από φως και θερμότητα). Η μεγαλύτερη πανοραμική ηλιοροφή που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε ένα Volkswagen καθιστά τα επιβατικά ID. Buzz και ID. Buzz GTX το «Samba bus» μιας νέας εποχής.

Ακόμη, στο ID. Buzz προσφέρεται και μια ξεχωριστή έκδοση που ονομάζεται More σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. Συγκεκριμένα, όσοι αγοράσουν το ID. Buzz More μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο εξοπλισμό με 49% χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τον προαιρετικό εξοπλισμό της πρώτης έκδοσης ID. Buzz. Το ID. Buzz More μπορεί να παραγγελθεί και αυτό τόσο με κανονικό όσο και με μακρύ μεταξόνιο, διαθέτοντας επιπλέον ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού surround με προβολή λογότυπου και περιβλήματα καθρεπτών σε γυαλιστερό μαύρο, θερμαινόμενο παρμπρίζ, φιμέ τζάμια πίσω, ζάντες αλουμινίου Venlo 19 ιντσών σε ασημί χρώμα, θερμαινόμενα καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, δερμάτινο θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι, το ID. Buzz Box (αφαιρούμενη κεντρική κονσόλα), αισθητήρα βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων, σύστημα Infotainment “Discover Pro” με Navi, χειρισμό τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές, αριστερή & δεξιά ηλεκτρικά συρόμενη πόρτα χώρου επιβατών με ηλεκτρικά συρόμενα τζάμια λειτουργίας “Easy open”, πίσω ηλεκτρική μονόφυλλη πόρτα ομοίως με λειτουργία “Easy Open” και “Easy Close” και αυτόματο κλιματισμό Air Care Climatronic 3 ζωνών. Τέλος, σε όλες τις εκδόσεις του ID.Buzz βασικός εξοπλισμός είναι: ACC Stop & Go, Park Assist Plus με Park Distance Control, Keyless Advanced σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί και αντικλεπτικός συναγερμός.