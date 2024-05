Bentley Bentayga S Black Edition: Λάμψη στο σκοτάδι

Όποτε αναφερόμαστε σε προϊόντα που αγγίζουν το «απόλυτο», μας είναι δύσκολο να μιλάμε με γενικότητες ή με flat περιγραφές, συντομεύσεις ή παραλείποντας τα «αυτονόητα».

Διότι, σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αυτό ισχύσει για την Bentayga S Black Edition, το πράγματι πιο εντυπωσιακό οπτικά SUV της Bentley Motors έως τώρα.

Με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της την πρώτη εφαρμογή φτερών μαύρης απόχρωσης στο λογότυπο μιας Bentley κατά τη διάρκεια 105 ετών, η S Black Edition συνδυάζει ζωντανά, έντονα χρώματα, εντυπωσιακές μαύρες λεπτομέρειες και τεχνολογία ανάρτησης που εμπνέει εμπιστοσύνη, αποκαλύπτοντας -όπως ευφυώς σημειώνουν οι δημιουργοί της- τη… σκοτεινή πλευρά της Bentayga.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ επτά έντονων χρωμάτων: Mandarin, Signal Yellow, Klein Blue, Pillar Box Red, Ice, Hyper Green και Beluga.

Κάθε ένα από τα χρώματα προσφέρει εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα και συνεκτικό σχεδιασμό τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δημιουργώντας αντίθεση με τα μαύρα στοιχεία που υπάρχουν σε όλο το αυτοκίνητο.

Στο κιτ αμαξώματος Styling Specification, τον έγχρωμο τόνο δίνουν λωρίδες που μοιάζουν με λέιζερ κάτω από τον εμπρός προφυλακτήρα, τα μαρσπιέ και το πάνω μέρος της πίσω αεροτομής.

Οι δαγκάνες των φρένων είναι βαμμένες στο ίδιο χρώμα, προσθέτοντας μια έγχρωμη πινελιά πίσω από τις μαύρες ζάντες των 22 ιντσών.

Ακριβώς, όπως και στη βασική Bentayga S, όλα τα χρωμιωμένα εξωτερικά στοιχεία έχουν αντικατασταθεί από μαύρα γυαλιστερά – η S Black Edition όμως είναι το πρώτο μοντέλο στην 105χρονη ιστορία της Bentley που περιλαμβάνει τα Βentley Wings και το λογότυπο Bentley σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα.

Η τελευταία εξωτερική λεπτομέρεια είναι ένα λογότυπο Black Edition στην πίσω κολόνα (D).

Στις αρχές του έτους, μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά αύξησαν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα της γκάμας της Bentayga.

Με τη σχεδίασή της να παραμένει φρέσκια, οι δυνατότητες για εξατομίκευση είναι πλέον ακόμα πιο μεγάλες με επτά νέες σατινέ βαφές, ένα επιπλέον καινούργιο εξωτερικό χρώμα και μια νέα επιλογή ζαντών 21 ιντσών σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές.

Προτεραιότητα έχει δοθεί στην εμπειρία του οδηγού και των επιβατών με μια νέα τεχνολογία ανάρτησης, καινούργια ηλεκτρική αρχιτεκτονική και πρόσθετα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης μιας ανασχεδιασμένης μάσκας.

Η εισαγωγή της τετραδιεύθυνσης με το λανσάρισμα της Bentayga Extended Wheelbase αύξησε την ευκολία χειρισμού και την ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τον κύκλο στροφής κατά σχεδόν 1 m.

Αυτό το σύστημα περιλαμβάνεται πλέον στο βασικό εξοπλισμό τόσο της Bentayga Azure όσο και των μοντέλων “S” V8.

Για τη νέα S Black Edition, η σχεδιαστική ομάδα της Bentley εξέλιξε ένα μοναδικό χρωματικό συνδυασμό στο εσωτερικό της, δημιουργώντας την τέλεια αντίθεση μεταξύ του κορυφαίου δέρματος Beluga και των λεπτομερειών σε έντονο χρώμα. Τα εντυπωσιακά έντονα χρώματα του αμαξώματος έχουν υιοθετηθεί και στο χειροποίητο εσωτερικό της Bentayga, όπου οι ραφές και τα σιρίτια αντίθεσης αλλά και τα στοιχεία των δερμάτινων επενδύσεων σε έντονα χρώματα συνδυάζονται για να επιτύχουν το ίδιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Επίσης σε κάθε κάθισμα έχει κεντηθεί ένα μαύρο λογότυπο “S”.

Ένα νέο ύφασμα από ανθρακονήματα έχει χρησιμοποιηθεί στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τις πόρτες.

Η πλέξη του προσθέτει οπτικό βάθος 3D στην επένδυση, αποτελώντας το τέλειο φόντο για το σήμα Black Edition, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη λακαρισμένη επιφάνεια προκειμένου το φινίρισμα να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο. Το νέο πακέτο Dark Chrome περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό.

Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις μεταλλικές λεπτομέρειες του εσωτερικού – οι αεραγωγοί που μοιάζουν με μάτια ταύρου, τα χειριστήρια τους και οι κεντρικοί αεραγωγοί – έχουν αλλάξει από το συνηθισμένο γυαλιστερό χρώμιο σε γυαλιστερό μαύρο. Υπάρχουν τρία ηχοσυστήματα για να επιλέξει κανείς, ξεκινώντας από το Bentley Signature Audio.

Το ηχοσύστημα Bang & Olufsen for Bentley ανεβάζει την ποιότητα του ήχου σε άλλο επίπεδο, ενώ διαθέτει επίσης εντυπωσιακές φωτιζόμενες γρίλιες ηχείων, ενώ το Naim for Bentley αντιπροσωπεύει την απόλυτη ποιότητα ήχου στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο δυναμικός χαρακτήρας της Bentayga S Black Edition ενισχύεται σε κάθε ένα από τα προγράμματα οδήγησής της από το ηλεκτρονικό σύστημα τετραδιεύθυνσης της που επιτρέπει μια κλίση των πίσω τροχών έως και +/- 4,8°. Κάτι που γίνεται ακόμα πιο εμφανές σε συνδυασμό με το Bentley Dynamic Ride.

Στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες (κάτω από 60 km/h), οι πίσω τροχοί στρίβουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους εμπρός για να βοηθήσουν στην ταχεία αλλαγή κατεύθυνσης, μεγιστοποιώντας την ευελιξία σε στενούς χώρους και μειώνοντας τον κύκλο στροφής κατά 1 μ.

Στις μεγαλύτερες ταχύτητες (πάνω από 60 km/h), στρίβουν με την ίδια φορά με τους εμπρός προκειμένου να βελτιώσουν τη σταθερότητα και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Η Bentayga S Black Edition διαθέτει τον φημισμένο V8 κινητήρα βενζίνης των 4,0 λίτρων της Bentley με τα δύο turbo που συνδυάζει την πολύ μεγάλη ισχύ με την εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου.

Ο τελευταίας γενιάς κινητήρας αποδίδει 550 ίππους και 770 Nm ροπής, και εξασφαλίζει χρόνο 4,5 δευτερολέπτων για το 0-100 χλμ/ώρα και τελική ταχύτητα 290 χλμ/ώρα. Αυτές οι κορυφαίες στην κατηγορία επιδόσεις συμπληρώνονται από μια αυτονομία 654 χλμ, με εκπομπές CO2 296 γμ/χλμ.

Αξιοποιώντας την ισχύ όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, το Bentley Dynamic Ride είναι στάνταρ, ενώ είναι η πρώτη παγκοσμίως ηλεκτρική τεχνολογία ενεργού ελέγχου των κλίσεων που χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύστημα 48V.

Το σύστημα μπορεί να αντιδράσει μέσα σε 0,3 δευτερόλεπτα με ροπή έως και 1.300 Nm για να εξουδετερώσει τις πλευρικές κλίσεις στις στροφές εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή επαφή των ελαστικών με το δρόμο και παρέχοντας κορυφαία στην κατηγορία ευστάθεια, άνεση κύλισης και εξαιρετικό χειρισμό. Αντίστοιχα με την Continental GT Speed, όπου τα όρια της άνεσης στα μεγάλα ταξίδια σε σχέση με τις συναρπαστικές επιδόσεις έχουν διευρυνθεί μέσω της επιλογής της λειτουργίας της ανάρτησης, η Bentayga S Black Edition, σε σχέση με τη στάνταρ έκδοσή της, προσφέρει αυξημένες δυνατότητες μέσω του βελτιωμένου προγράμματος SPORT.

Στο SPORT, η αναβαθμισμένη αίσθηση του τιμονιού, η καλύτερη πληροφόρηση στις στροφές και η περαιτέρω μείωση των κλίσεων του αμαξώματος γίνονται εφικτές χάρη στην επιπλέον αύξηση κατά 15% της απόσβεσης της πνευματικής ανάρτησης καθώς και χάρη στα μοναδικά συστήματα Electronic Stability Control και Bentley Dynamic Ride.

Η εκ νέου βαθμονόμηση του συστήματος Torque Vectoring by Brake της Bentley -με το οποίο ο εσωτερικός πίσω τροχός φρενάρει ελαφρά στην είσοδο των στροφών για να υποβοηθήσει την τοποθέτηση του εμπρός άξονα – έχει προσδώσει στη Bentayga S Black Edition ακόμα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει και μια σπορ εξάτμιση με καλύτερη ροή στους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες σωλήνες της. Σε συνδυασμό με την περιορισμένη διάτρηση του σιλανσιέ εξασφαλίζεται ένας πιο έντονος ηχητικός χαρακτήρας με μεγαλύτερο όγκο που τονίζει την μεγαλύτερη έμφαση που έχει δοθεί στις επιδόσεις.

Οι αυξημένες εκτός δρόμου ικανότητες της Bentayga παραμένουν, με την προαιρετική έκδοση All-Terrain Specification να προσφέρει τέσσερις αποκλειστικές λειτουργίες εκτός δρόμου (Snow and Wet Grass, Dirt and Gravel, Mud and Trail, and Sand- Χιόνι και Υγρό Γρασίδι, Χώμα και Χαλίκι, Λάσπη και Κακοτράχαλος Δρόμος και Άμμος) μαζί με δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους 500 mm.

Η Bentayga S Hybrid Black Edition επιτρέπει στους αγοραστές της να ικανοποιήσουν την προτίμησή τους για σπορ επιδόσεις και εντυπωσιακή εμφάνιση, απολαμβάνοντας παράλληλα τα πολλά πλεονεκτήματα ενός εξηλεκτρισμένου συστήματος κίνησης.

Με συνδυασμένη απόδοση 462 ίππων ο V6 κινητήρας βενζίνης 3.0 TFSI και ο ηλεκτροκινητήρας – γεννήτρια των 100 kW μπορούν να επιταχύνουν την Bentayga S Hybrid Black Edition από στάση έως τα 100 χλμ/ώρρα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα και να της εξασφαλίσουν τελική ταχύτητα 254 χλμ/ώρα. Η αίσθηση της αβίαστης ισχύος, αν μη τι άλλο, ενισχύεται από το υβριδικό σύστημα κίνησης, λόγω της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να αποδίδει την πλήρη ροπή του ήδη από μηδενικές στροφές ανά λεπτό.

Όπως και η έκδοσή της με τον V8,η νέα Bentayga S Hybrid Black Edition προσφέρει μια πιο ελκυστική οδήγηση, διαθέτοντας (στο πρόγραμμα Sport) ηχητικές βελτιώσεις στο χώρο του κινητήρα που συμπληρώνουν τον ήχο του V6 TFSi και συμβάλλουν στον πιο σπορ χαρακτήρα του πολυτελούς SUV.