Peugeot 408 Crossover: Ντεμπούτο στην Ελλάδα

Σχεδιαστικά δίνει ρέστα, κυριολεκτικά. Διότι, προσφέρει ένα νέο αμάξωμα «fastback» στην κορυφή του segment C (με το διεθνή ορισμό). Είναι εντυπωσιακό με σιλουέτα αιλουροειδούς -το σήμα της Peugeot, άλλωστε, ιστορικά είναι το λιοντάρι. Έντονες γραμμές με μάσκα είναι στο ίδιο χρώμα με το αμάξωμα και κυριαρχία του νέου σήματος με την κεφαλή του λέοντα. Το ανεστραμμένο σχήμα του πίσω προφυλακτήρα δίνει πράγματι στο προφίλ μια ξεχωριστή δυναμική.

Τροχοί διαμέτρου 720 χλστ, πολύ όμορφες ζάντες 20 ιντσών, μπροστινά φώτα «κυνόδοντες» και πίσω φώτα LED με τις τρεις «νυχιές».

Με μήκος 4.69μ, και με το μακρύ μεταξόνιο που φτάνει τα 2.79μ., το νέο Peugeot 408 Crossover προσφέρει άνετους χώρους στους επιβάτες του πίσω καθίσματος, γεγονός που πιστοποιείται από τα 188χλστ. της απόστασης που διαθέτουν για τα πόδια τους. Με το ίδιο σκεπτικό, όπως μας λένε οι δημιουργοί του, το ίδιο γενναιόδωρες είναι και οι διαστάσεις του χώρου των αποσκευών που προσφέρει συνολική χωρητικότητα 536 λίτρα, τιμή η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.611 λίτρα, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Το νέο μοντέλο έχει ύψος 1.48μ.

Στο εσωτερικό συναντάμε την τελευταία γενιά του Peugeot i-Cockpit®, που είναι άμεσα αναγνωρίσιμο από το μικρής διαμέτρου τιμόνι που αρέσει στους ανθρώπους της γαλλικής μάρκας γιατί θεωρούν πως συμβάλλει και αυτό «στην εξασφάλιση της οδηγικής απόλαυσης και της απόλυτα ελεγχόμενης ευελιξίας».

Όσον αφορά τη θέση οδήγησης, έχει δοθεί προσοχή στην ποιότητα και τη συνδεσιμότητα, με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες.

Χάρη στη βοήθεια 6 καμερών και 9 ραντάρ, τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης παρέχουν στον οδηγό και τους επιβάτες, ηρεμία και ασφάλεια. Μεταξύ αυτών είναι:

-Το προσαρμοζόμενο (Adaptive) Cruise Control με λειτουργία Stop & Go,

-Το σύστημα νυκτερινής ορατότητας (Night Vision), που προειδοποιεί για την παρουσία ζώων, πεζών ή ποδηλατών, στην πορεία του αυτοκινήτου, πριν αυτοί φωτιστούν από τις δέσμες των προβολέων του αυτοκινήτου,

-Έλεγχος τυφλών σημείων μεγάλης εμβέλειας (Long-range blind spot monitoring), 75 μέτρων,

-Προειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας (Rear Traffic Alert), που προειδοποιεί για ενδεχόμενη σύγκρουση.

Η γκάμα των κινητήρων με τους οποίους εφοδιάζεται το νέο 408 περιλαμβάνει δύο plug in υβριδικές εκδόσεις με 180 και 225 ίππους, και μία βενζινοκίνητη έκδοση με 130 ίππους. Και οι τρεις κινητήρες διατίθενται με το 8άρι αυτόματο κιβώτιο EAT8. Λίγους μήνες μετά, η γκάμα θα συμπληρωθεί και με μία αμιγώς ηλεκτροκίνητη έκδοση.

Η κοινή προσπάθεια στη βελτίωση της αεροδυναμικής, τη μείωση του βάρους (από 1396 κιλά), αλλά και η εξέλιξη κινητήρων με χαμηλές εκπομπές ρύπων, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μοντέλου που επιτυγχάνει εξαιρετικά χαμηλή μέση κατανάλωση ενέργειας (σε διαδικασία έγκρισης), είτε πρόκειται για τις υβριδικές του εκδόσεις, είτε για τη βενζινοκίνητη έκδοση των 130 ίππων.

Διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις των διανομέων της Peugeot είναι το πρώτο στο είδος του, όπως μας λέει η εταιρία, τόσο στην ιστορία της όσο και στην αγορά αυτοκινήτου συνολικά.

Ο τιμοκατάλογος του νέου Peugeot 408 Crossover έχει ως εξής:

1.2 PureTech 130 EAT8 Allure: 39.900 ευρώ

1.2 PureTech 130 EAT8 Allure Plus: 42.500 ευρώ

1.2 PureTech 130 EAT8 GT: 46.500 ευρώ

1.6 Hybrid 180 e-EAT8 Allure: 46.900 ευρώ

1.6 Hybrid 180 e-EAT8 Allure Plus: 49.500 ευρώ

1.6 Hybrid 180 e-EAT8 GT: 51.800 ευρώ

1.6 Hybrid 225 e-EAT8 Allure Plus: 52.000 ευρώ

1.6 Hybrid 225 e-EAT8 GT: 55.000 ευρώ