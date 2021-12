Σταθερό σημείο αναφοράς για το φάρμακο και την κοινωνία

Σημαντικές επενδύσεις και δωρεές από τον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ).

Mε πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την φαρμακευτική αγορά, αλλά και για την κοινωνία. Ο ΟΦΕΤ αποτελείται από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, η οποία θα λειτουργεί και ως Ινστιτούτο Μελέτης νέων επιστημόνων. Στη διάρκεια της πανδημίας, η διοίκηση του Ομίλου, με επικεφαλής την πρόεδρο και CEO κυρία Ιουλία Τσέτη, πραγματοποίησε τέσσερις μεγάλες δωρεές αναφορικά με το Unikinon (με δραστική χλωροκίνη) και χιλιάδων λίτρων αντισηπτικών.

Οι δωρεές κατευθύνθηκαν προς το Ελληνικό και Κυπριακό ΕΣΥ καθώς και προς τις Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ. Με αφορμή επίσης τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το Ίδρυμα ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, πραγματοποίησε δωρεά ύψους 120.000 ευρώ προς την Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ, δημιουργώντας ένα σύγχρονο διαδραστικό αμφιθέατρο. Η διοίκηση της βιομηχανίας, μεσούσης της οικονομικής ύφεσης, υλοποίησε τη μεγαλύτερη επένδυση στον κλάδο, το βιοκλιματικό εργοστάσιο της UNI-PHARMA -το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το 2015.

Ο ΟΦΕΤ τα τελευταία χρόνια, έχει επενδύσει περισσότερα από 80 εκατ. ευρώ, ενώ την τριετία 2019-2021 οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 40 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης του πρώτου και ιστορικού εργοστασίου της UNI-PHARMA και της νεοσύστατης UniHerbo.

Ο Όμιλος απασχολεί 570 εργαζομένους, το 57% των οποίων υψηλής εξειδίκευσης, ενώ οι εξαγωγές των βιομηχανιών του κατευθύνονται σε πάνω από 66 χώρες, με τα brand name by UNI-PHARMA & by InterMed.

Το 2021 ο Όμιλος χρηματοδότησε με ίδια κεφάλαια 23 ερευνητικές προτάσεις (οι 9 αφορούν υποτροφίες του Ιδρύματος Κλέων Τσέτης), ενώ συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας σε 8 συγχρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΚ ερευνητικά έργα, καθώς και σε ένα διεθνές έργο. Από τα παραπάνω έργα, 13 σχετίζονται με την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας.

Την τελευταία τετραετία 2018-2021 ο Όμιλος χρηματοδότησε συνολικά με ίδια κεφάλαια 37 ερευνητικές προτάσεις (οι 20 αφορούν υποτροφίες του Ιδρύματος Κλέων Τσέτης), ενώ συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας σε 8 συγχρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΚ ερευνητικά έργα, καθώς και σε 2 διεθνή έργα. Από τα παραπάνω 17 σχετίζονται με την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας.

Οι UNI-PHARMA & InterMed, αποτελούν μέλη του UN GLOBAL COMPACT του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών,ενώ από τις 7 Δεκεμβρίου 2020, ο ΟΦΕΤ με τις δύο βιομηχανίες του βρίσκεται στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020». Πρόκειται για 25 επιχειρήσεις - πρότυπα, που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Ο ΟΦΕΤ δηλώνει υπερήφανος για τις διαρκείς και άοκνες δράσεις του που κατευθύνονται στην στήριξη ευπαθών ομάδων της κοινωνίας, της έρευνας, της επιστήμης, της νέας γενιάς αλλά και του περιβάλλοντος.

Το σύνθημα TELEIA, αποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του Ομίλου και αφορά στις εταιρικές ΑΞΙΕΣ. Το TELEIA μεταφράζεται ειδικότερα, ως εξής: Ομαδικότητα - Teamwork, Ηθική - Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία Excellence, Καινοτομία- Innovation και Υπευθυνότητα - Accountability.

Και φυσικά, αμέτρητα βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, για τις δωρεές προς το ΕΣΥ στη διάρκεια της πανδημίας, τις επενδύσεις, τα οικονομικά αποτελέσματα, το βιοκλιματικό εργοστάσιο, την έντονη εξωστρέφεια, το ανθρώπινο δυναμικό, την προστασία για το περιβάλλον, την Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις διαφημιστικές καμπάνιες, τις πρακτικές αναφορικά με ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, τα αξιόπιστα προϊόντα και brands που γράφουν ιστορία, όπως τα φαρμακευτικά σκευάσματα Τ4, SALOSPIR, APOTEL, ALGOFREN, TREBON, HEMAFER, OMALIN, STRABEN, τα συμπληρώματα διατροφής VITORANGE, OLIVOMED, η ολοκληρωμένη σειρά TONOSAN, τα είδη στοματικής υγιεινής CHLORHEXIL, τα είδη προσωπικής υγιεινής EVA MYCOSIS, EVA INTIMA, η σειρά REVAL, η αντιηλιακή σειρά LUXURIOUS και πολλά άλλα.